Harrie Lavreysen is een sprinter uit een andere wereld

Het WK baanwielrennen in Berlijn was zìjn evenement. Met een maniakale voorbereidingsdrift won de jonge Harrie Lavreysen drie gouden medailles. Zondag won hij de individuele sprint. “Hij zit in een andere wereld”

De kolossale dijen van Harrie Lavreysen (22) passen al niet in een doodnormaal maatpak, zo bleek tijdens het recente sportgala. Ze behoren tot de benen waarmee de jonge baanwielrenner zondag andermaal met brute kracht uitpakte. Hij gaf zijn vlekkeloze WK een bijkomende fonkeling door de sprintfinale van landgenoot Jeffrey Hoogland afdoende te winnen. “Het is gewoon niet te bevatten wat ik hier nou gedaan heb. Ik heb gewoon die hattrick gepakt. Ik snap er gewoon helemaal niks van”.

De 22-jarige uit Luyksgestel gold al als de motor van de sprintploeg, dat woensdag goud won en ook een regenboogtrui op de keirin volgde snel. Met zijn drie gouden medailles in de Velodrom van Berlijn en zijn dominantie op de sprintnummers verlegt Lavreysen de grenzen van zijn sport. In de Duitse hoofdstad vestigde hij zich als onbetwiste sprintkoning. Eentje die het geduld opbrengt om zo lang mogelijk in het zadel te blijven zitten, eentje die het comfortabelst is om van kop af te gaan. Want, zo zegt hij zelf, ‘je bent in het voordeel als je van kop rijdt.’

Lavreysen lijkt zich op dit WK te hebben afgezonderd van de rest van de indrukwekkende Nederlandse sprintgeneratie. Zijn bestijging van het sprinttoneel begon in 2017, toen hij prompt zilver won op zijn eerste WK. En bondscoach Hugo Haak zag hem sindsdien alleen maar ‘hele duidelijke stappen’ zetten. “Hij legt de lat zo ontzettend hoog. Andere landen kijken ook naar hem en denken: wat is dit? Hij zit in een andere wereld. Harrie in topvorm is niet te verslaan. En dat laat hij op dit WK zien.”

Sportgeschiedenis in Tokio?

Als Lavreysen deze vorm doorzet kan hij komende zomer in Tokio sportgeschiedenis schrijven. Nooit eerder won een Nederlandse man op één Zomerspelen drie keer goud. “Natuurlijk hoop ik dit te kunnen doortrekken. Maar de Spelen zijn nog effe. Bovendien zal iedereen dat tikje harder gaan. En dat hopen wij ook te doen. Maar ik leef nu, en niet met de Spelen”, zei Lavreysen in Berlijn.

“Harrie doet heel gewoon”, vertelt Haak “maar binnenin zijn heel veel processen gaande die ervoor zorgen dat hij àlles goed doet. Hij doet het er makkelijk uitzien. Maar van binnen borrelt het.”

Het is verder een hele rustige, bedachtzame jongen, zegt Haak. “Alles klopt. Hij weet wat nodig is om zijn doelen te bereiken en gaat daarmee aan de slag. Mentaal is hij helemaal in evenwicht, tactisch is hij berekenend. En het enge is, hij is lang niet uitgetraind: zowel op kracht, conditie als op tactiek is er nog progressiemarge.”

“Jaloers!” Een ander woord schiet Matthijs Bucchli niet te binnen wanneer Harrie Lavreysens ontwikkeling ter sprake komt. “Op dit niveau heeft iedereen wel talent, maar het zijne is enorm. Hij steekt er met kop en schouders bovenuit. Het gaat zo snel bij hem. Er zijn altijd periodes waarin een bepaalde man een sport, domineert, op zijn kop zet. Je had Chris Hoy een tijdje, er was Theo Bos, en nu is er Harrie. En het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend.”

‘Tja, ik ben een autist’

Een armpje in de zij, de andere rustend op de balustrade. Het imposante lichaam van Harrie Lavreysen wiegt lichtjes tijdens het inrijden zondagochtend vòòr zijn kwartfinale van het sprintnummer tegen de Maleisiër Azizulhasni Awang. Met bondscoach Hugo Haak is hij druk in gesprek, plannen ontvouwend, tactiek besprekend. Zaterdagavond verslond Lavreysen nog uren aan een stuk film. Hij had immers nooit eerder tegen Awang gereden. De andere ritten van zaterdag had hij van begin tot eind al teruggekeken.

Lavreysen wilde niets aan het toeval overlaten.“Ik wil precies zien waar hij wat doet, en wat zijn manier van rijden is”, vertelde hij zaterdagavond in het pershoekje, knabbelend aan een chocoladereep. “Alle mogelijke scenario’s prent ik in mijn hoofd: als ik op kop rijd of in het wiel zit. Als hij dit doet, doe ik dat, ik wil alles voor me zien, visualiseren, zodat ik kan anticiperen. Alles wat die Awang heeft gedaan in het verleden, daar wil ik een antwoord op. Tsja, ik ben een autist”.

Het is de angst om fouten te maken waaruit die obsessieve, maniakale voorbereidingsdrift voortvloeit, vertelt Lavreysen. “Dat gevoel vind ik vreselijk. Zo’n goede voorbereiding geeft me rust.”

Lavreysen is het schoolvoorbeeld van de hedendaagse sprinter, die vaker in de krachthonk dan op de fiets zit. Lavreysen, net als teamgenoten Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg een oud-bmxer voldoet aan alle fysieke voorwaarden van een topsprinter. De Brabander is bovendien gezegend met het ideale sprinterslichaam. Hij is zo anders gebouwd, zegt Matthijs Bücchli. “Toen hij 16 was, squatte hij al 200 kilo. Dat haal ik nu op mijn leeftijd nog steeds niet. Hij is gemaakt voor het sprinten”.

Het is een totaalpakket, zegt Haak. “Snelheid, explosiviteit, kracht. Als je dat allemaal combineert is geen enkele tactiek opgewassen tegen zijn sprintgeweld. In de krachthonk is hij de baas. Op de fiets is hij de baas. Hij is ongekend goed”.

Van de zo vaak beschreven onderlinge competitiviteit werd vriend en teamgenoot Jeffrey Hoogland het slachtoffer. Met zilver moest Hoogland - in tranen - minutenlang getroost worden. Hij kwam tekort. “Ik kan het niet hebben als hij harder gaat, en andersom kan hij het niet hebben als ik harder ga.”

