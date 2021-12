Harrie Lavreysen baalt van vertrek bondscoach Haak: ‘Hij projecteerde zijn gevoel niet op de renners’

Lavreysen, tweevoudig olympisch kampioen, leeft weer als een baanwielrenner, en met een gouden randje. Zo at hij afgelopen vrijdag bij de koning, vloog hij zaterdagochtend naar Litouwen, won hij daar een wedstrijd, en ging hij terug. Maar voor het eerst is er iets van twijfel, nadat twee weken geleden Hugo Haak (30) besloot te stoppen als bondscoach.

De oud-renner was in 2018 was voor Lavreysen (24) niet alleen coach, maar ook vertrouwenspersoon. “Toen ik net bij de ploeg kwam, sliep ik bij Hugo op de kamer. Hij heeft me in alles begeleid, zelfs toen Bill Huck nog de coach was. En ook op de baan; een knikje was al voldoende om mij vertrouwen te geven. Ik zag een heel goede coach in hem. Ik baal echt dat hij weg gaat.”

De rust teruggebracht

Lavreysen excelleerde onder Haak, samen met de andere sprinters als Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. Lavreysen: “Hugo heeft de rust teruggebracht. Er waren in het begin acht renners die de grote wedstrijden wilden rijden. Hugo heeft onder meer selectieprocedures bedacht, maar ook het team zo neergezet dat we heel goed met elkaar overweg konden, en ons konden ontwikkelen en presteren.”

Maar Haak zelf had het moeilijk, vertelde hij twee weken geleden bij de NOS, waar hij zijn keuze bekend maakte, overigens net nadat hij zijn contract had verlengd. Hij kon zich niet meer 100 procent geven, zei hij. Het was 80 procent, en dat was volgens hem niet goed genoeg voor hemzelf en voor de renners. Bovendien kampte hij vorig jaar met een burnout. Van die stress zagen de renners niets, benadrukt Lavreysen nogmaals. “Hugo was er heel goed in om dat niet voor ons weer te geven. Vorig jaar kwam het echt uit de lucht vallen. Hij projecteerde zijn gevoel niet op de renners.”

Uiteraard hadden Haak en Lavreysen samen in alle rust de beslissing van de coach ook nog besproken. Wat Lavreysen had gezegd? “Dat ik trots op hem ben.”

De komende periode zoekt de KNWU naar een opvolger. Daar is tijd voor, aangezien Haak heeft aangegeven te blijven tot een nieuwe coach is gevonden, al stapt hij uiterlijk in april op. Lavreysen: “Wij als rijders stellen mede het coachprofiel vast.” Maar, zo erkent hij ook, er zijn in de top niet heel veel coaches, zeker niet als de absolute sprinttop ter wereld moet worden begeleid. “Daarom kan het ook een buitenlandse coach worden, met mogelijk nieuwe inzichten. Het gaat ook om de vertrouwensband. Wat dat betreft is Parijs 2024 nog maar 2,5 jaar. Dat is lastig.”

Champions League

De twee olympische titels van Tokio hebben Harrie Lavreysen niet veranderd. “Ik ben niet ineens een bekende Nederlander geworden”, zegt hij. “Ik wil gewoon lekker rijden, iets wat door corona heel lang niet kon.”

Plek daarvoor is de nieuwe ‘Champions League’ in het baanwielrennen. Een nieuw bedachte opzet, vijf wedstrijden over weekenden, waarin baanrenners het op één avond tegen elkaar opnemen. De volgende halte komende vrijdag en zaterdag is Londen. In Tel-Aviv wordt de reeks afgesloten. Voor Lavreysen betekent het steeds een sprint én een keirin binnen een paar uur, met de zekerheid dat het wordt uitgezonden op RTL7 en Discovery+.

“Ik vind het gaaf”, zegt Lavreysen, die alle twee de verreden wedstrijden heeft gewonnen, onder meer zaterdag in Litouwen. Bovendien denkt hij dat het kan helpen het baanwielrennen populair te maken. “Ik kan nu tegen mijn vrienden zeggen: jongens, ik ben morgen op televisie, ga lekker kijken. Op een WK rijd ik een hele week. Ik snap dat baanwielrennen geen voetbal is, maar op één avond rijden kan de sport wel aantrekkelijker maken.”

Bovendien is de belofte dat er tijdens de races veel data wordt gedeeld. Naast snelheid ook hartslag, bijvoorbeeld. Lavreysen: “Baanwielrennen is echt een wetenschapssport. Voor de fans kan dat heel interessant zijn. Van mij mogen mensen dan ook gerust mijn vermogen weten.”

