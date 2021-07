Handboogduo schrijft geschiedenis met zilveren medaille. ‘We waren echt een team’

Soms stootten ze elkaar even aan, vlak nadat er weer een pijl in de negen, of in de tien was gevlogen. Gabriela Schloesser en Steve Wijler pepten elkaar op, zochten steeds oogcontact in de finale van de eerste gemengde landenwedstrijd op de Olympische Spelen.

De twee kwamen tegen het favoriete Zuid-Korea uiteindelijk net een paar punten tekort om Nederland het eerste goud te bezorgen. Daarmee schreef het duo een klein stukje olympische handbooggeschiedenis. In de moderne tijd was nog nooit een zilveren medaille gewonnen. Wietse van Alten won in Sydney 2000 brons.

Schloesser en Wijler (R) in actie tijdens de finale. Beeld ANP

En dus stonden de twee na afloop met trillende stem de verzamelde pers te woord. Wijler kon nauwelijks woorden vinden voor zijn emoties. “Als handboogschutter moet je je emoties eigenlijk steeds bij jezelf houden. Nu hoeft dat even niet. Maar ik weet nog niet zo goed wat ik moet zeggen. Maar we hebben wel degelijk door dat we de beste handboogprestatie ooit op de Spelen hebben behaald. Het is ontzettend mooi dat het is gelukt.”

Dat Nederland hoge ogen gooide in de gemengde landenwedstrijd had het voor een groot deel te danken aan Gabriela Schloesser. Als Mexicaanse (toen nog onder de naam Bayardo) hoorde ze al tot de wereldtop - maar de liefde dreef haar naar Limburg, waar ze trouwde met compoundschutter Mike Schloesser. Sindsdien komt ze - nadat ze een jaar niet op het hoogste niveau mocht schieten - voor Nederland uit. “Dit huis is echt mijn huis geworden. Het is bijzonder dat ik nu voor dit land deze medaille win”, zei ze na afloop.

Beeld ANP

Op het podium stond ze naast haar voormalige landgenoten, die het brons wonnen. Pas een uurtje na de wedstrijd kwamen de tranen, toen ze door de Mexicaanse televisie werd gevraagd om in het Spaans te reageren op die bijzondere samenloop van omstandigheden. “Maar ze is echt onderdeel van dit team,” zei bondscoach Ron van der Hoff. “En er was veel strijd in het mannenteam om met haar in deze wedstrijd te staan.”

Nederland had besloten dat de plaatsingswedstrijd voor het individuele olympisch toernooi op het onderdeel recurve op de Spelen zou plaatsvinden. Wijler was daarin de beste, terwijl zijn collega Sjef van den Berg eerder al internationale prijzen won aan de zijde van Schloesser. “Die teleurstelling was snel weg”, vertelde Van der Hoff na afloop. “We waren de hele dag echt een team.” Hij noemde het tekenend dat debutant Gijs Broeksma tijdens de landenwedstrijd als een soort ‘var’ fungeerde om beslissingen van de scheidsrechter te toetsen. “Dat had hij ook niet kunnen doen”, aldus de bondscoach.

In de landenwedstrijd was Nederland bijzonder goed op dreef, maar stuitte het in de finale op Zuid-Korea dat uiteindelijk met 5-3 te sterk was. Nederland dwong met een zeer sterkte vierde set nog bijna een shoot-off af. Schloesser en Wijler schoten 39 punten bij elkaar in die set, drie keer de hoogste score en één negen. Het duo had de pech dat de Zuid-Koreanen die prestatie precies evenaarde. “Hoe we dit hebben gedaan, voelt gewoon heel fijn”, zei Wijler. “We hebben het Zuid-Korea echt lastig gemaakt. Het was gewoon echt heel goed vandaag.”

