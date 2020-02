Handbalvereniging BDC had het ‘zakcentje’ van kantinebeheerder Rinus goed kunnen gebruiken

De specialiteit van Rinus Valk? Een bordje met saté. “Maar mijn grootste specialiteit is toch gezelligheid.” Valk is exploitant van de kantine in de Beukenhal in Soest. Ook als het eerste handbalteam van BDC Soest zaterdag tegen Quintus speelt, verkoopt Valk (72) de koffie, cola en het bier. Dat doet hij ook als The Red Stars basketballen. En dat al 48 jaar. Het levert Valk ‘een zakcentje’ op.

Het zijn inkomsten die BDC Soest zelf heel goed had kunnen gebruiken. De handbalvereniging met zeven teams en zeventig leden staat er financieel ‘krapjes’ voor, zegt penningmeester Cindy Egbers. “We redden het net. Maar als de huurverhoging door de gemeente wordt doorgezet, zijn onze reserves over een paar jaar op. Dat kan de doodsteek worden.”

Zaalsportverenigingen hebben het moeilijk. Een van de grote nadelen is dat meestal geen eigen kantine hebben, blijkt uit CBS-onderzoek dat maandag verschijnt. De bar in sporthallen hele dagen door vrijwilligers laten draaien is niet te doen. Meestal wordt die beheerd door een ondernemer. Niet dat die er rijk van wordt. Valk: “Ik heb zeven jaar terug tegen de gemeente gezegd: of de pacht gaat drastisch omlaag, of ik stop ermee. Het leverde niks meer op. Dat komt ook omdat het verenigingsleven zo is veranderd. Vroeger bleven de mensen hangen in de kantine. Gezinnen waren de hele dag in de hal. Dat zie je niet meer.”

Drastische huurverhoging

In Soest voorzien de zaalsportclubs nog eens problemen vanwege de drastische huurverhoging voor de accommodaties waartoe de Soester politiek in november besloot. De gemeente zocht een oplossing voor het begrotingstekort en zegt de voorheen te lage tarieven nu gelijk te trekken met andere gemeenten. Maar diverse zaalclubs vrezen nu voor het voortbestaan. De huur zou bijvoorbeeld voor turnvereniging De Springbokken per jaar gaan lopen van 15.000 euro naar 52.000 euro in 2023. Voor BDC zou dat bedrag stijgen van 5.750 euro naar 12.000 euro. “Het is gewoon schandalig”, vindt Valk.

En dan was er ook nog die promotie van het eerste mannenteam van BDC, uitkomend onder de naam HV Eemland omdat het een combinatieteam is met het Amersfoortse Fidelitas. Mooi zo’n promotie, maar ook een financieel stropje. Egbers: “Hoe hoger je speelt, hoe meer afdracht aan de bond. Die ging van 1800 naar 2500 euro.” Meer leden werven blijft lastig. Ondanks het succes van de Oranjevrouwen is handbal niet echt in trek. Jonge meisjes bijvoorbeeld kiezen vooral voor voetbal.

Dus zit er weinig anders op dan de contributie te verhogen. BDC voerde in 2017 voor de senioren al een verhoging door, en dit seizoen nog eens met 25 euro voor alle leden. Egbers: “Dat is best lastig uit te leggen aan leden. Ik snap ook dat het voor een gezin met paar kinderen en een handballende vader alles bij elkaar flink meer geld is.” Een seizoen BDC kost nu 335 euro voor volwassenen, en tussen de 100 en 250 euro voor kinderen.

“Maar", zegt Egbers, “gelukkig hebben we een paar leden die er heel goed in zijn sponsorgeld bijeen te praten. Lullen voor spullen noemen wij dat.”

