Handbalsters plaatsen zich voor WK-finale na thriller tegen Rusland

Het wonderbaarlijke avontuur van de Nederlandse handbalsters op het WK in Japan duurt onverminderd voort. Een sensationele zege op Rusland (33-32) verschafte de ploeg toegang tot de finale, een prestatie die in alle voorbeschouwingen op het toernooi niet ter sprake kwam. Maar na 2015 mag Nederland voor de tweede keer de strijd aangaan om het mondiale goud, met Spanje zondag als tegenstander.

In een zestig minuten lang boeiende wedstrijd, waarin beide landen een ongekend hoog tempo aan de dag legden, deden Nederland en Rusland niets voor elkaar onder. Bij rust was het gelijk (16-16) en vijftien tellen voor tijd was er nog altijd geen verschil. De spanning in de Park Dome in Kumamoto was om te snijden. Laura van der Heijden zette Nederland op 33-32 en in de slotseconde vloog een schot van Anna Vyakhireva naast het doel van Tess Wester.

Zinderende slotfase

Het cruciale moment in de wedstrijd was een save van Wester na 45 minuten. Na een moeilijke fase keek Nederland voor het eerst tegen een achterstand aan van twee treffers. Bij de volgende Russische aanval keerde Wester het schot van Yaroslava Frolova. Door die redding werd het niet 23-26 voor Rusland, maar verkleinde Kelly Dulfer het gat weer tot een: 24-25. Debbie Bont maakte er later 27-26 van, waarna de zinderende slotfase begon.

Estavana Polman (negen treffers) en Lois Abbingh (acht) verzorgden samen meer dan de helft van de Nederlandse productie. Maar de winst op de regerend olympisch kampioen werd na afloop door iedereen omschreven als een prestatie van het collectief. Of zoals aanvoerder Danick Snelder het voor de camera van Ziggo verwoordde: “We hebben voor elkaar en met elkaar gevochten.”

In de aanloop naar het duel met Rusland was er een voorname rol als spion weggelegd voor Abbingh. Als speelster van Rostov-Don, de club die acht internationals levert, kent zij het spel van de Russen van haver tot gort. In de competitie werd zij de laatste maanden vaak aan de kant gehouden, omdat Ambros Martin, de Spaanse coach van Rostov-Don en de nationale Russische ploeg, al met zijn WK-ploeg wilde spelen.

Urenlang sprak Abbingh met bondscoach Emmanuel Mayonnade over de Russische strijdwijze. In die gesprekken kwam ook de inbreng van Vyakhireva ter sprake. De Russische alleskunner is moeilijk af te stoppen en bewees dat vrijdag met elf doelpunten. Nederland moest zich volgens Abbingh en Mayonnade daarom vooral richten op de andere Russische aanvalsters. En die konden wel door de goed sluitende Nederlandse dekking worden afgestopt.

Deceptie na bijna perfect toernooi

De emoties na de thriller liepen hoog op, bij de winnaars maar ook bij de verliezers. Rusland had een bijna perfect toernooi achter de rug, alle acht voorgaande wedstrijden werden met minimaal zeven doelpunten verschil gewonnen. Die glanzende serie voedde de hoop bij de Russische vrouwen dat voor het eerst sinds 2009 de wereldtitel weer tot de mogelijkheden behoorde. Totdat Nederland vrijdag die droom zonder mededogen in duigen knalde.

Ontroostbaar was bijvoorbeeld Vyakhireva, die tot beste speelster van de wedstrijd werd gekozen. Het was ook een wrede middag voor de Russen, die zich zullen afvragen hoe het kan dat zij zich na één nederlaag moeten opladen voor de wedstrijd om het brons tegen Noorwegen en dat Nederland na drie verliespartijen door mag naar de finale. Een terechte vraag, waarmee de Nederlandse staf en speelsters zich gisteren totaal niet bezighielden.

Nederland is het enige land dat op alle zes grote toernooien sinds 2015 tot de halve finales wist door te dringen. Bizar als je bedenkt dat Nederland op het WK van 2013 in Servië als dertiende eindigde. Op dat toernooi werden wel de contouren zichtbaar van de huidige formatie. Onder Henk Groener, de bondscoach van destijds, ontwikkelde Nederland zich tot een topland, dat zich met de groten der aarde kon meten.

Met een lading eremetaal tot gevolg: zilver op het WK van 2015 en het EK van 2016 en brons op het WK van 2017 en het EK van 2018. Alleen op de Olympische Spelen van Rio in 2016 eindigde Nederland als vierde net buiten het erepodium. In Japan is er na een bizar verlopen toernooi nu nog slechts één doel: goud. Met Spanje morgen als laatste hindernis. En met als bonus dat de wereldkampioen zeker is van deelname aan de Spelen van volgend jaar in Tokio.

