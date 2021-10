Handbalsters maken nieuwe start: “We hebben onszelf in Tokio in de vingers gesneden”

De verwachtingen waren hoog, deze zomer. Te hoog misschien wel. Het Nederlands handbalteam werd op de Olympische Spelen in Tokio in de kwartfinale met ruime cijfers (32-22) uitgeschakeld door de latere kampioen Frankrijk. Het was een teleurstelling, maar die is niet lang blijven hangen, zegt aanvoerster Danick Snelder. Zij kijkt toch positief terug op de Spelen.

“Uiteindelijk word je vijfde in Tokio, wat misschien niet een resultaat is wat je van tevoren had gehoopt omdat je stiekem denkt aan een medaille,” vertelt de 31-jarige cirkelloper van het Duitse SG BBM Bietigheim. “Maar als je naar het vertoonde spel kijkt wat we twee weken in Tokio hebben laten zien, denk ik dat we heel tevreden kunnen zijn. Het is gewoon heel zonde dat we in de kwartfinale tegen Frankrijk zo slecht begonnen, waardoor we onszelf meteen in de vingers sneden.”

Mede door deze fatale eerste tien minuten tegen Frankrijk vertrok bondscoach Emmanuel Mayonnade vorige maand. Het handbalverbond liet op 11 september weten dat er geen overeenstemming was bereikt met de 38-jarige Fransman. Her en der werd gesuggereerd dat enkele speelsters het niet meer zagen zitten in Mayonnade. “Ik weet niet precies waar dat vandaan komt, ik kon het goed met hem vinden,” zegt Snelder. “Maar als iemand een keer een slechte dag heeft en vindt dat hij een slechte wedstrijd heeft gecoacht en dit dan zegt, interpreteren anderen dat misschien als zouden de speelsters hem een slechte coach vinden.”

Lastige klus

Nu staat Monique Tijsterman voor de groep als interim-bondscoach. De 52-jarige voormalig international is aangesteld tot en met het WK in Spanje in december. Ze heeft de lastige klus om in korte tijd de groep voor te bereiden om de wereldtitel van 2019 te verdedigen. “Zij weet dus ook dat het kort dag is en dat ze ons niet heel anders kan laten handballen,” zegt Snelder. “Maar ze heeft wel haar eigen mening over wat wel en niet goed ging op de Olympische Spelen. Ze gaat wel kleine aanpassingen doen.”

Tijsterman heeft wel een idee hoe ze deze week wil gebruiken richting het WK. “Bij vrouwenhandbal is het belangrijk dat de speelsters zich mentaal goed voelen. Daar zijn we deze week vooral mee bezig. Het gevoel moet goed zijn, handballen kunnen ze allemaal wel.”

Hoewel de speelsters elkaar maandag voor het eerst weer zagen sinds de Spelen, staat woensdag alweer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2022 in Slovenië, Montenegro en Noord-Macedonië op het programma. Tegenstander in Topsportcentrum Almere (18.00 uur) is Wit-Rusland. De Wit-Russen zijn niet gekwalificeerd voor het komende WK, maar Snelder waakt voor onderschatting. “Wit-Rusland is net als Frankrijk een fysieke ploeg. Maar ze hebben veel onbekende speelsters, dus we moeten vooral op onze eigen krachten focussen. Op papier zijn we zeker het betere handballand.”

Na de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Griekenland gaat de focus op het verdedigen van de eerste wereldtitel in de Nederlandse handbalgeschiedenis. Snelder erkent dat het lastig gaat worden. “Er zijn hele sterke handballanden, zoals we op de Olympische Spelen hebben ervaren. Maar we gaan met de borst vooruit onze WK-titel verdedigen.”

De Nederlandse handbalsters waren op de Spelen niet opgewassen tegen een veel sterker Frankrijk. Oranje werd op alle fronten overklast. Het olympisch toernooi is daarmee in de kwartfinale gestrand.