Handbalster Kelly Dulfer heeft weer een sociaal leven

Eenzaamheid is een van de grote valkuilen voor topsporters. De hectiek van wedstrijden en trainingen staat doorgaans in schril contrast met de stille uren in een appartement, vaak ver van huis. Het was een van de redenen dat Kelly Dulfer deze zomer van club wisselde. Het ontbreken van een sociaal leven knaagde aan de handbalinternational, die zaterdag in Japan aan haar vierde WK begint.

In sportief opzicht deed de 25-jarige Schiedamse een stap terug. Van het Deense Kobenhavn Handbold, een vaste klant in het Europees handbal, naar Borussia Dortmund dat vorig jaar als zevende eindigde in de Duitse Bundesliga. Het feit dat ze dichter bij haar familie in Nederland wilde zijn gaf echter de doorslag voor de opmerkelijke transfer.

“Ik heb nooit echt last van heimwee gehad”, zei Dulfer vorige week in een hotel in Hoofddorp, vlak voor vertrek naar Japan. Het is ook niet zo dat ze nu elke dag van Dortmund naar Schiedam rijdt, maar de wetenschap dat ze zo in de auto kan stappen en in drie uur thuis is geeft haar een vrij gevoel. In Denemarken lag dat gecompliceerder en moest ze bijvoorbeeld altijd een vlucht boeken.

Vriendinnen

De aanwezigheid van vriendinnen Inger Smits en Kelly Vollebregt in Dortmund speelde ook een rol in haar beslissing om te verkassen. En dat ze de Duitse taal machtig is na de twee seizoenen die ze voor het vertrek naar Kopenhagen bij VfL Oldenburg speelde. “Ik heb nu weer een sociaal leven. Ik houd er gewoon niet zo van om alleen te zijn.”

Ook sportief heeft de overstap vooralsnog goed uitgepakt voor Dulfer. Na zeven wedstrijden staat Borussia Dortmund ongeslagen aan kop van de Bundesliga. Met daarbij wel de aantekening dat de club nog niet heeft gespeeld tegen regerend kampioen Bietigheim, waar de Nederlandse internationals Angela Malenstein en Laura van der Heijden onder contract staan. Die ‘kraker’ staat voor 29 december op het programma.

“De top in Denemarken is breder”, aldus Dulfer. “Daar zijn zes of zeven teams aan elkaar gewaagd en in Duitsland gaan dit seizoen Borussia Dortmund, Bietigheim en Thüringen strijden om de prijzen.” Met Borussia Dortmund als verrassing, zeker na de zevende plaats van vorig seizoen. De club heeft zich volgens Dulfer goed versterkt. “De basis bestaat uit een heel nieuw team.”

Dulfer is een van de aanwinsten in de ploeg met internationals uit Polen, Japan, Duitsland en Nederland. Ze krijgt veel vertrouwen van coach Andre Fuhr die na het vorig seizoen de plaats innam van de Limburger Gino Smits. “Ik moet veel initiatief nemen en dat is goed voor mijn ontwikkeling. Op spannende momenten of als het niet loopt, moet ik het voortouw nemen.”

WK in Japan

Zaterdag begint Dulfer in Japan aan haar zevende eindtoernooi. Op het EK van vorig jaar in Frankrijk werd de dochter van de oud-cricketinternational Eric Dulfer gekozen tot de beste verdediger. Ze vond de waardering ‘best leuk’, maar dat gevoel was na een week ook wel weer verdwenen. De trofee die ze ontving, een gouden bal, ligt ergens in het appartement in Dortmund.

Op het EK blonk de nuchtere Dulfer niet alleen uit in de dekking. Door de afwezigheid van Yvette Broch (gestopt) en Danick Snelder (geblesseerd) werd ze door de toenmalige bondscoach Helle Thomsen ook ingezet als cirkelloopster. Die rol aan het front voor het vijandelijke doel voerde de 1.86 meter lange Dulfer naar behoren uit. Ze kwam tot een alleszins bevredigende score van achttien punten.

Onder de nieuwe bondscoach Emmanuel Mayonnade hoopt Dulfer op het vandaag begonnen WK in Japan op wat meer speeltijd in de opbouw. Zowel bij Kobenhavn Handbold als Borussia Dortmund speelde ze ook in de aanval. “Mayonnade durft wat meer door te wisselen. Nu Nycke (Groot, red.) is weggevallen is er een plaats vrij in de opbouw. Ik weet dat ik het kan. Het is het leukste als je een complete speler bent.”

