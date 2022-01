Handballers kansloos tegen Frankrijk en corona

De overwinningen op Hongarije en Portugal zijn prachtig, maar een week na de start van het EK moet Erlingur Richardsson (49) bijna moedeloos zijn. De bondscoach heeft vijf spelers in quarantaine moeten plaatsen na het oplopen van een coronabesmetting.

Na elk geval lopen de Nederlandse handballers in het hotel met een wijde boog om elkaar heen tot een volgende test. Het protocol treedt in werking: kamergenoten van een positief geteste spelers verhuizen naar een andere verdieping om nieuwe gevallen te voorkomen. Ontbijten geschiedt al in duo’s en spelers met dezelfde veldpositie krijgen een soort contactverbod.

Donderdagochtend voor het duel met Frankrijk werden opbouwspeler Iso Sluijters en Dennis Schellekens nog in isolatie geplaatst. Noodgedwongen voegde Richardsson de keeperstrainer van 41 jaar oud, Gerrie Eijlers, toe aan de wedstrijdselectie. Tijd om een doelman in te vliegen had de bondscoach niet.

Dubbele achterstand

Na het overleven van de poule, voor het eerst in de geschiedenis, begon Nederland met een dubbele achterstand aan de hoofdfase van het toernooi in Hongarije en Slowakije. Niet alleen vanwege de coronagevallen, ook omdat het resultaat tegen IJsland (28-29 verlies) werd meegenomen. En dan was olympisch kampioen Frankrijk, dat flierefluitend drie tegenstander in de poule opzijzette, ook nog eens de tegenstander.

Dat gegeven leek in de beginfase zwaar op de stootkracht van de Nederlanders te drukken. De Franse aanvallers overrompelden Oranje en binnen een paar oogwenken stond er 5-0 op het scorebord. Daar zette Nederland bar weinig tegenover. Desondanks kwam Oranje na een korte opleving toch weer naast een van de favorieten voor de eindzege: 12-12.

Schade beperken

Na rust voltrok zich een identiek scenario. Toeschouwers hadden amper hun plek ingenomen in het imposante MVM Dome, met plek voor ruim 20.000 toeschouwers, of Frankrijk was al uitgelopen naar 19-12. Daarna was de tegenstand van Oranje definitief gebroken en koos de IJslandse coach om de schade te beperken door basisspelers naar de kant te halen. Dat lukte met de gepensioneerde Eijlers op doel niet: 34-24.

De uitslag verraste niet. Niemand dacht werkelijk de profs uit Frankrijk te kunnen verslaan. Na 2020 was Nederland pas voor de tweede keer gekwalificeerd voor het EK, mede dankzij de uitbreiding van het aantal landen van 16 naar 24. Sommige semi-profs en amateurs van Oranje moesten na het halen van de hoofdronde zelfs hun werkgever bellen om hun verlof met een week te verlengen na het halen van de hoofdronde.

Smits en Steins aan banden gelegd

Kay Smits (24) en Luc Steins (26) kwamen er niet aan te pas. Waar corona medespelers isoleerde, deden de Franse verdediger dat op het handbalveld met de voortrekkers van de handbalmannen. Handballen doen de twee bij de Europese topclubs SC Magdeburg en Paris Saint-Germain. Hun schouders vormen de draagmuren waar Richardsson het huis op heeft gebouwd. De kwaliteiten van doelpuntenmaker Smits, topscorer van de poulefase, en spelmaker Steins kwamen amper naar voren waardoor de rest van de ploeg ook niet excelleerde zoals in de poulefase.

Na de nederlaag en met nog drie wedstrijden in deze hoofdfase te gaan, waaronder tegen wereldkampioen Denemarken, is het een utopie dat Nederland zich nog plaatst voor de halve finales. Ook wanneer alle spelers uit isolement komen.

