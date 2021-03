Handballers groeien naar Europese subtop toe

De Nederlandse handbalmannen hebben een grote stap gezet richting kwalificatie voor het EK in 2022. In een zenuwslopende wedstrijd in Wroclaw werd Polen met miniem verschil verslagen (26-27). De belangrijke zege werd met een fenomenale ‘vlieger’ van Luc Steins en Kay Smits in de laatste seconden binnengehaald. Hierdoor klimt de ploeg van coach Erlingur Richardsson achter Slovenië naar plek twee in de poule.

Na het indrukwekkende gelijkspel in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië liet Nederland in Wroclaw zien dat het steeds dichter naar de Europese subtop toegroeit. Polen, winnaar van WK-brons in 2015, sloeg direct na rust een gat van drie treffers (15-12), maar die schade werd snel hersteld. Na 16-16 hielden beide teams elkaar volledig in evenwicht.

Bij het ingaan van de laatste minuut stond er 26-26 op het scorebord in de lege Hala Widowiskowo-Sportowa. Met een geweldige redding met zijn linkerarm voorkwam de uitblinkende doelman Bart Ravensbergen dat Szymon Sicko Polen op voorsprong zette. Het was niet de eerste knappe stop van de jarige (28) keeper van Nordhorn-Lingen, een club die vecht tegen degradatie in de Duitse Bundesliga.

Time-out

Met nog zes seconden op de klok nam Richardsson een time-out. Het plan was even simpel als ingewikkeld. Luc Steins zou omlopen naar de linkerhoek en Kay Smits met een vlieger in de cirkel bedienen. Het lukte perfect en het was de derde keer dat Kay Smits voor de apotheose zorgde in de slotseconden. Tegen Turkije maakte hij ook de winnende (27-26) en tegen Slovenië de gelijkmaker (27-27).

Met in hun achterhoofd het gelijkspel tegen Slovenië voelden de handballers dat er kansen lagen tegen Polen. Luc Steins, de sterspeler van Paris Saint-Germain en tegen Polen weer een van de aanjagers van Oranje, gaf vooraf al aan vertrouwen te hebben in de ploeg. “Als we ze bestrijden met snel en beweeglijk spel in de aanval en als we solide zijn in de dekking, kunnen we winnen.”

Door de blessure van Samir Benghanem bestond het Nederlandse middenblok uit Robin Schoenaker en Iso Sluijters. Zij slaagden in hun zware opdracht om de grote en sterke Poolse schutters af te stoppen. Ook Nederland had moeite om door de Poolse dekking heen te komen. Mede door slordigheidjes en het goede optreden van de beide doelmannen stond het bij rust pas 11-11.

Tempo

In de tweede helft voerden beide ploegen het tempo op. Polen pakte binnen vijf minuten een voorsprong van drie treffers, maar Nederland vocht terug, net als in Celje tegen Slovenië, toen een achterstand van vijf doelpunten werd goedgemaakt. Dani Baijens zorgde voor de 16-16 door de bal vanaf eigen helft in het lege Poolse doel te gooien. Twee treffers van Luc Steins brachten Nederland op 20-22.

Net als tegen Turkije en Slovenië volgde een bloedstollende slotfase, met een fantastisch uitgedokterde en afgeronde laatste aanval. Met zijn tiende treffer bracht Kay Smits, die na dit seizoen gaat spelen bij Magdeburg, de nummer twee uit de Bundesliga, zijn totaal na vier EK-kwalificatieduels op 35.

Met nog twee wedstrijden te gaan heeft Nederland een goede uitgangspositie gecreëerd. De nummers één en twee uit de poule kwalificeren zich voor het EK in Hongarije en Slowakije, evenals de vier beste nummers drie. Door de winst op Polen is kwalificatie binnen handbereik voor Nederland, dat vorig jaar debuteerde op het EK. Op 29 april kan de ploeg van Richardsson zich plaatsen als ze de uitwedstrijd tegen Turkije wint.

