Handballer Luc Steins gelooft heilig in een stunt op het EK-debuut

Luc Steins is geen waarzegger, maar wat hij zegt is wel waar: in sport is alles mogelijk. En dus gelooft de 24-jarige Limburger er heilig in dat de Nederlandse handbalmannen voor een verrassing kunnen zorgen op het komende EK. Ook al heeft Nederland de status van debutant op het Europese titeltoernooi en treft de ploeg in de groepsfase Spanje en Duitsland, de laatste twee kampioenen van Europa.

Het vertrouwen van Steins vloeit voort uit zijn van nature optimistische aard. En uit de resultaten die de nationale ploeg de laatste jaren heeft geboekt tegen toplanden. “We hebben bewezen dat we van grote landen kunnen winnen, zeker thuis”, zegt Steins donderdag op Schiphol, vlak voor vertrek naar het Zwitserse Winterthur waar Nederland deze dagen oefent tegen Tunesië, Oekraïne en Zwitserland.

Winnen van grote landen

Hij refereert aan het duel in de zomer van 2018 tegen Zweden, dat jaar verliezend EK-finalist. In Den Bosch won Nederland verrassend in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van de Scandinavische grootmacht. In de return, vier dagen later in Kristianstad, stelde Zweden orde op zaken. Nederland incasseerde een ruime nederlaag en moest het WK opnieuw aan zich voorbij laten gaan.

In de verloren WK-kwalificatiestrijd tegen Zweden zit volgens Steins een patroon. Nederland sloot vaker het eerste duel van zo’n tweeluik winnend af. Door de tegenstander te verrassen met snel handbal en een gevaarlijke omschakeling. In de return ging het daarna doorgaans mis omdat de opponent zich dan wel wist te wapenen tegen het spel van Nederland. Volgens Steins puur een kwestie van kwaliteit.

Op het EK gaat het in de groepsfase om losstaande wedstrijden tegen Duitsland (9 januari), Letland (11 januari) en Spanje (13 januari). Steins is ervan overtuigd dat Nederland in het Trondheim Spektrum in het Noorse Trondheim voor een stunt kan zorgen. Alleen voor de eerste twee landen in de groep krijgt het EK een vervolg.

Luc Steins, hier in duel met twee Denen: ‘Wij hebben bewezen dat we van grote landen kunnen winnen’. Beeld ANP

Met slimmigheidjes vrije mensen vinden

“Het is belangrijk dat we goed uit de startblokken komen en dat zo lang mogelijk vasthouden”, aldus Steins. “Dan slaat misschien de paniek toe en kan er van alles gebeuren.” Nederland moet het in zijn ogen hebben van de snelheid in de omschakeling. “Wij hebben niet de individuele kwaliteiten om tegen een goed ingespeelde dekking van Duitsland en Spanje het verschil te maken. Wij moeten er snel uitkomen en met slimmigheidjes vrije mensen vinden.”

Nederland kwalificeerde zich afgelopen zomer voor het eerst voor het EK, dat dit jaar niet 16 maar 24 landen telt. Steins is ervan overtuigd dat de ploeg van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson de komende jaren structureel kan gaan deelnemen aan zowel het EK als het WK. Nederland deed pas één keer mee aan een mondiale titelstrijd, in 1961. “Volgend jaar mogen er 32 landen meedoen aan het WK, waarom zouden wij daar niet bij kunnen zijn?”

Om voor de komende WK-kwalificatie een gunstiger loting af te dwingen, is het belangrijk om op het EK in ieder geval Letland in de groep voor te blijven. Maar Steins gelooft er honderd procent in dat Nederland tot de volgende fase van het EK kan doordringen. “Hoezo niet”, vraagt hij zich af. Als voorbeeld haalt hij de verrassende triomf van zijn Franse ploeg Fenix Toulouse op het sterke Nantes aan. Onder het motto: in sport is alles mogelijk.

Verhuizing van Parijs naar Toulouse

In dat duel uit de hoogste Franse divisie, de Starligue, maakte Steins negen doelpunten voor Fenix Toulouse, sinds dit seizoen zijn nieuwe club. Daarvoor speelde hij drie seizoenen in Parijs, eerst bij Massy en later bij Tremblay. Bij zijn nieuwe werkgever had Steins het niet beter kunnen treffen. “Ik kan precies zo spelen als ik wil en de trainer heeft het volste vertrouwen in mij. Het één tegen één staat hoog in het vaandel van de trainer en dat is een van mijn basiskwaliteiten.”

De verhuizing van Parijs naar Toulouse heeft de snelle en behendige Steins (1 meter 73) goed gedaan. Hij ervaart het leven in het zuiden van Frankrijk anders dan in de regio Parijs, aangenamer en rustiger. En op een vrije dag is hij in een uur rijden in de Pyreneeën. Voor een wandeling met zijn vriendin of een lange fietstocht. “Het is hier precies zoals ik zou willen leven.”

