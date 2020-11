Handballer Ivo Steins blijft trouw aan Limburg en de Lions

Van de nationale selectie die woensdagavond in Almere het EK-kwalificatieduel met Turkije speelt, is Ivo Steins de enige handballer die nooit de kleuren van een buitenlandse club heeft verdedigd. Spijt heeft de 28-jarige Limburger daar niet van, maar soms denkt hij wel­eens: waarom heb ik dat niet een keer geprobeerd? Al was het maar voor een paar jaar, om te ervaren hoe het zou zijn.

Vijf jaar geleden besprak Steins met een spelersmakelaar de mogelijkheid om samen met zijn broer Luc naar het buitenland te gaan. Dat lukte niet. “De clubs kozen wel voor de uitzonderlijke kwaliteiten van mijn broertje, en toen heb ik gezegd dat hij de zoektocht verder alleen moest doen.” Dus speelt Ivo nog altijd bij Kembit Lions uit Sittard, en staat Luc inmiddels onder contract bij de Franse topclub Fenix Toulouse.

Geen uitzicht op verbetering

Jaloezie en spijt vindt Steins grote woorden, al zou hij jonge spelers adviseren de sprong naar het buitenland wel te maken. Voor hem zat het er niet in. “Voor een cirkelloper van 1 meter 80 is het gewoon lastig. Ik zou veel kunnen trainen en mij ontwikkelen, maar ik word nooit langer dan 1 meter 80. Ik heb de keuze gemaakt om de rest van mijn leven niet anoniem ergens in een tweede liga te gaan spelen. Met een salaris waar je niet echt rijk van wordt.”

Steins bleef trouw aan Limburg en de Lions en speelde op 7 maart de laatste wedstrijd in de BeNeLeague, de Belgisch-Nederlandse competitie die nu opnieuw stilligt. Het valt hem, hoewel hij zich een trainingsdier noemt, steeds zwaarder om zich op te laden. “In het begin viel het mee om mij te blijven motiveren, want er was uitzicht op verbetering. Nu wordt het lastiger. Je moet je steeds aanpassen aan nieuwe regels, zonder dat er enig uitzicht is op betere tijden.”

Vast patroon ontbreekt

Topsporters genieten volgens Steins van een vast patroon in het leven, en dat ontbreekt nu. Hij is blij dat hij deze dagen met de nationale ploeg bij elkaar is voor de eerste wedstrijd uit de kwalificatie voor het EK van 2022 tegen Turkije.

“Handbal verleer je niet zo snel”, zegt hij over het feit dat hij al lang niet heeft gespeeld. “Je moet gebruik maken van de kwaliteiten die je hebt. Ideaal is het natuurlijk niet. Maar ik wil me niet te veel zorgen maken over een situatie die ik niet kan veranderen.”

In tegenstelling tot die in België en Nederland gingen de meeste competities in de omringende landen wel door. Het was voor Steins geen optie om alsnog te kiezen voor een buitenlands avontuur. “Ik heb nu een baan waarin ik een beetje carrière maak (als belastingadviseur, red.), dus het is niet echt een issue.” Lachend: “Als ik een half jaartje bij mijn broertje kan spelen, dan zou ik wel ja zeggen.”

‘Onverantwoord om te spelen’ Bobby Schagen, de ervaren hoekspeler van Nederland, vindt het onverantwoord dat de wedstrijd van woensdagavond in Almere tegen Turkije doorgaat. Hij hekelt de handelswijze van de Europese handbalfederatie EHF. “In de Bundesliga word ik twee keer per week getest en doen we alles heel voorzichtig. De bond laat nu spelers door Europa reizen om zoveel mogelijk kwalificatiewedstrijden te spelen. De kans is groot dat spelers besmet raken en het virus straks meenemen naar hun clubs.” Ook Erlingur Richardsson heeft zo zijn bedenkingen. Hij snapt niet waarom de EHF de hele kwalificatieronde niet heeft uitgesteld. “Onverstandig”, aldus de IJslandse bondscoach van Nederland.

