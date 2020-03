Half miljoen boete voor tennisbond voor datahandel

De privacywaakhond startte een onderzoek na tientallen klachten van KNLTB-leden. Zij kregen telefoontjes en flyers door de brievenbus, waarmee hun aanbiedingen van twee sponsors werden voorgehouden. Voor rackets, ballen en sportief schoeisel, maar ook van de Nederlandse Loterij. Een lid spande in 2018 daarover een kort geding aan, dat eindigde in een schikking.

“De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, red.) is heel duidelijk over dit type datahandel”, aldus Quinten Snijders van de AP. Bonden mogen persoonsdata gebruiken voor het goed functioneren van verenigingen, maar voor verhandeling is expliciet toestemming van élke sporter nodig. Hij wil niet zeggen of de AP vaker klachten over sportclubs krijgt. “Wel lopen er meerdere onderzoeken naar datahandel, ons speerpunt de komende jaren.”

NOC*NSF is geschrokken. “Het zou kunnen dat andere verenigingen ledeninformatie op dezelfde manier gebruiken”, stelt een woordvoerder. “De AVG is zeer complex. Toestemming is via de ledenraad wel degelijk gevraagd aan de tennissers. Graag hadden we gezien dat de AP verenigingen eerst goed had voorgelicht over wat wel en niet kan, voordat zij zo’n forse boete oplegde.”

De KNLTB heeft bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit. In een persbericht schrijft de bond ‘altijd open en transparant’ te zijn geweest over het beleid. De tenniskoepel vreest dat lidmaatschappen van sportclubs duurder worden door de uitspraak, omdat verenigingen leunen op sponsorgeld.

Lees ook:

Wie klaagt over privacyschending krijgt pas na lang wachten antwoord

De privacywaakhond kreeg vorig jaar een record aantal klachten over privacyschendingen. Het gevolg: een hoop achterstallig werk.