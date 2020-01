Guus Hiddink en Martin Jol adviseurs bij PSV en ADO: zwaktebod of teken van kracht?

Hij waagde zich deze week al langs het veld op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV, maar Guus Hiddink bleef keurig buiten de afrastering. Het werk op het veld blijft gedaan worden door Ernest Faber, de man die kort voor de winterstop werd aangesteld als trainer voor de rest van het seizoen na het ontslag van Mark van Bommel. De 73-jarige Hiddink is erbij gehaald om Faber rugdekking te geven, als klankbord, praatpaal of – zoals de Achterhoeker het zelf relativerend omschreef – ‘adviseur met kleine lettertjes’.

In Den Haag gebeurde bij ADO in de winterstop op een bescheidener niveau iets soortgelijks. Nadat Fons Groenendijk de handdoek in de ring had gegooid, kwam de club in nood terecht bij Alan Pardew. Vervolgens werd ‘Haags voetbalmonument’ Martin Jol (63) door de clubleiding gevraagd om als technisch adviseur van de Engelse trainer te gaan fungeren.

Advocaat bracht meer stabiliteit bij Feyenoord

Het begint een beproefd concept te worden bij clubs in crisis: terugvallen op oude glorie, met een senior die weer rust en vertrouwen moet brengen. Bij PSV lukte dat al eens eerder met Hiddink, in 2014, om de positie van de toen nog onervaren Cocu te versterken. Feyenoord deed het twee jaar later met Dick Advocaat. Hij kwam erbij als tijdelijke steunpilaar voor de destijds zo geplaagde Giovanni van Bronckhorst. Toen Advocaat zich op het trainingsveld waagde naast Van Bronckhorst, leek dat een aantasting van de autoriteit van de hoofdtrainer. Uiteindelijk kwam er in die periode wel wat stabiliteit bij Feyenoord, iets wat ze bij PSV nu ook beogen.

Er zitten risico’s aan de aanstelling van zo’n invloedrijke mastodont, erkent oud-trainer Foppe de Haan. De taken en verantwoordelijkheden moeten goed worden afgebakend. De Haan: “Het begint ermee dat de technische staf moet openstaan voor zo’n adviseur. Vervolgens moet je afspreken of die alleen met de trainer of ook met de spelers gaat praten. En ook de visie op de speelwijze moet overeenkomen. Als dat allemaal duidelijk is, kunnen mensen met veel ervaring een club in problemen enorm helpen”.

Die afspraken lijken bij PSV wel te zijn vastgelegd. Het was Faber zelf die Hiddink belde met de vraag of hij een rol wilde gaan spelen. Na het vertrek van Van Bommel stelde de interim-coach vast dat het werkklimaat in de spelersgroep niet optimaal was. Spelers als Pereiro en Gutiérrez, uit Latijns-Amerika, hadden weinig kans gekregen. Hiddink bewees eerder mede vanwege zijn beheersing van het Spaans dit soort spelers aan te voelen. Hij gaat zich dan ook vooral ‘mengen in de groepsprocessen’. De Haan: “Ik heb begrepen dat er bij PSV enorme problemen waren met de onderlinge communicatie en de manier waarop spelers met elkaar omgingen. Het acceptatievermogen naar elkaar toe was blijkbaar niet zo groot. Een man als Hiddink heeft bewezen zo’n proces als geen ander te kunnen verbeteren”.

‘Ronald Koeman gaat met een staf van 23 man op pad’

De keuze voor zo’n ervaren supervisor in de coulissen verzwakt de positie van een trainer niet, maar versterkt die juist, vindt Mario Captein, directeur van de belangenvereniging voor coaches in het betaald voetbal (CBV). Captein: “Het trainersvak is zo divers geworden dat je het allang niet meer alleen kunt. Ronald Koeman gaat nu met een staf van 23 mensen op pad voor 23 spelers van Oranje. Vroeger zat alleen de verzorger langs het trainingsveld, nu staan er vier of vijf trainers. Het vak is zo geëvolueerd dat je veel specialismen nodig hebt, op én buiten het veld. Als je als trainer een ervaren man als klankbord nodig hebt, vind ik het juist van kracht getuigen, als je die erbij haalt”.

Hiddink ligt door zijn successen met PSV in het verleden en zijn uitstraling goed in alle geledingen van de club. Na het tijdperk-Van Bommel konden Eindhovenaren wel wat warmte, humor en relativeringsvermogen gebruiken. Hiddinks eerste advies om oud-spits René Eijkelkamp weer in de technische staf op te nemen werd deze week meteen opgevolgd. Typerend was Hiddinks motivatie: Eijkelkamp is ‘een goeie vent’.

‘Hiddink en Jol hebben een ideale positie’

Foppe de Haan had zelf officieel nooit zo’n functie bij ‘zijn’ Heerenveen, maar hij komt nog wel regelmatig bij de club. “Ik praat nu wel af en toe met trainer Johnny Jansen over voetbal. Dat stelt hij op prijs.” De Haan kan zich voorstellen dat ADO de kennis en ervaring van Martin Jol ook heeft ingeroepen om Pardew wegwijs te maken in het Nederlandse voetbal. ,,Zo’n Engelsman zal daar niet zoveel van weten, en van de tegenstanders misschien al helemaal niks.”

Of PSV en ADO er ook beter door gaan voetballen, zal moeten blijken. PSV moet morgen naar VVV, dat met Hans de Koning ook al een nieuwe trainer aan het roer kreeg. ADO moet tegen hekkensluiter RKC de eerste grote slag slaan in de strijd tegen directe degradatie. Jol en Hiddink hebben eigenlijk een ideale positie, zegt De Haan. “Als de resultaten dadelijk goed zijn, kunnen ze zeggen: ‘Dat heb ik goed gedaan’. Als het niet goed gaat, kun je zeggen: ‘Ze hebben niet naar mij geluisterd’.”

Lees ook:

PSV sluit gitzwart jaar af met zege op PEC Zwolle

Voor PSV verliep 2019 dramatisch. Het jaar werd in december afgesloten met een 4-1 overwinning op PEC Zwolle. Toen was Ernest Faber al aangesteld als hoofdtrainer voor de rest van het seizoen.