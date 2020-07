Grote chaos binnen de judobond door benoeming van omstreden interim-voorzitter

Een geplande benoeming in het bestuur van de Judo Bond Nederland (JBN) zorgt voor de zoveelste scheuring in de judowereld. De bondsraad heeft Frans Hoogendijk voorgedragen als interim-voorzitter, ook al is hij niet van onbesproken gedrag. Cor van der Geest is de beoogde kandidaat om de vacante betrekking van bestuurslid topsport in te vullen.

Hoogendijk werd gepresenteerd tijdens de buitengewone bondsraadvergadering van 11 juli. Bij die gelegenheid besloten drie van de vijf zittende bestuursleden, onder wie voorzitter Felix Thieme, af te treden.

Hoogendijk is niet onomstreden in het judo. Hij was van 1988 tot 1996 al voorzitter van de JBN. Aan zijn regeerperiode kwam een einde nadat hij was beticht van frauduleus declaratiegedrag en het frequenteren van seksclubs op kosten van de bond. Hoogendijk gaf later toe het bordeelbezoek te hebben betaald uit zijn representatiebudget. In maart vorig jaar kwam hij als wethouder Wonen van de gemeente Vlaardingen opnieuw in opspraak, omdat hij vier Roemeense arbeidsmigranten onderdak bood zonder dit vooraf bij het college te hebben gemeld. Hij werd door de gemeenteraad ontslagen.

Verklaring Omtrent Gedrag

Zijn voor- en tegenstanders binnen de bond staan inmiddels lijnrecht tegenover elkaar. Heimelijk bereidt Hoogendijk juridische stappen voor tegen de twee resterende leden van het hoofdbestuur van de JBN. Om deze procedure te bekostigen, is door sympathisanten een crowdfundingactie gestart om de proceskosten van tweeduizend euro bij elkaar te krijgen. “Wint Frans dit dan zijn de kosten voor de JBN. Verliest hij dan zijn de kosten voor de sponsoren”, zo valt te lezen in de via WhatsApp verspreide oproep die in handen is van deze krant.

Hoogendijks opponenten stuurden tegelijkertijd een brief rond waarin wordt opgeroepen de benoemingen van Hoogendijk en Van der Geest te dwarsbomen. Ook dit schrijven is ingezien door deze krant. De leden worden daarin opgeroepen hun bezwaren per e-mail kenbaar te maken en mensen uit het bondsbestuur persoonlijk aan te spreken over de gang van zaken.

De bestuurscrisis leidt tot ongenoegen bij NOC-NSF. Die onvrede richt zich ook op een motie van de ledenvergadering op 11 juli, waarin staat dat niet langer wordt geëist dat bestuurders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen. Technisch directeur van NOC-NSF Maurits Hendriks tekende daar schriftelijk bezwaar tegen aan. Volgens Hendriks druist de motie in tegen de code Goed Sportbestuur van NOC-NSF, en dient die derhalve te worden herzien.

Hendriks uitte zijn ongenoegen als afsluiting van een brief waarin hij de judobond op een ander heikel punt de wacht aanzegt. Indien de JBN een door de bondsraad afgewezen plan voor vernieuwing van de opleidingsstructuur niet alsnog goedkeurt of voor 1 oktober met een alternatief komt, wordt voor de periode 2021-2024 de jaarlijkse toelage van 1,7 miljoen euro stopgezet. In dat geval neemt NOC-NSF de financiering van het topsportprogramma in eigen handen en is de toekomst voor het Nederlands judo zeer onzeker.

Lees ook:

Van niets naar wereldkampioen judo: het overkwam Noël van ‘t End

Hoe mis het op bestuurlijk vlak ook gaat, op de tatami gaat het goed met Noël van 't End. Hij werd vorig jaar wereldkampioen, nog geen jaar na een zware periode en nog geen jaar voor de Spelen. In het hol van de leeuw, tegen een Japanner, in de geest van Anton Geesink.