Groot denken en durven dromen: wat FC Volendam-directeur Jan Smit leerde van zijn zangcarrière

Het is een vredige zondagochtend in Volendam. Terwijl de kerkklokken in het vissersdorp luiden, zit Jan Smit in de businesslounge van het Kras Stadion tegenover een cameraploeg voor een documentaire over FC Volendam.

De Volendamse zanger, sinds 1 januari ook commercieel directeur van de lokale voetbalclub, vertelt vol trots over de huidige koploper in de eerste divisie. Het openingsduel van 2022, thuis tegen Telstar, moet voor FC Volendam dienen als eerste horde naar een langgekoesterde droom: promoveren naar de eredivisie, waaruit FC Volendam in 2009 degradeerde.

Jan Smit droomde er ook van om profvoetballer worden

In het stadion bij de ingang van het dorp (22.000 inwoners) is de rijke historie van het ‘andere Oranje’ goed zichtbaar. Op de oranje-zwarte muren zijn de gezichten van oud-spelers als Johan Steur, Jack Tuijp en Wim Jonk geschilderd. Die laatste is de huidige trainer van FC Volendam.

Smit, al sinds 2013 in het bestuur van FC Volendam, raakte als kind verslingerd aan de club, vertelt hij. “Dan zat ik op de schouders van mijn vader op de staantribune”, wijst hij vanachter een bak koffie naar de korte zijde. “Ik droomde er zelf ook van om profvoetballer te worden.” Dikke glimlach: “Totdat Jan Keizer (de toenmalige zanger van BZN, red.) mij die droom afnam en ik ging zingen”.

Dat FC Volendam het dit seizoen zo goed doet, is het gesprek van de dag in het Noord-Hollandse vissersdorp. Voordat de huidige coronamaatregelen ingingen, zaten er elke thuiswedstrijd vijf- tot zesduizend toeschouwers in het stadion. Heel wat meer dan een paar jaar geleden, toen er maar net tweeduizend bezoekers kwamen en FC Volendam onderaan de eerste divisie bungelde. “Voorheen waren we een tralala-club”, stelt Smit. “Veel gezelligheid, weinig voetbal. Nu ligt de focus meer op het veld, zoals het hoort.”

Nieuw stadion in de vorm van een vissersboot

In 2019, toen Piet Kemper voorzitter werd, werden er twee doelstellingen geformuleerd. Op de korte termijn wilde FC Volendam promoveren naar de eredivisie, op de lange termijn moet de club uitgroeien tot een stabiele eredivisionist. In september werden de plannen ontvouwd voor ’t Skip, een nieuw stadion in de vorm van een vissersboot dat er in 2030 moet staan. Kosten: 30 tot 35 miljoen euro. Het past bij de herrijzenis van FC Volendam. “Als je ziet hoe de club in drie jaar is veranderd”, stelt Kemper, die na dit seizoen afscheid neemt. “We hebben nu een eigen sportschool, eigen fysio’s, performance-coaches, merchandising en een nieuwe hoofdtribune. Daarnaast levert de technische staf fantastisch werk.”

FC Volendam staat sinds 2019 onder leiding van ‘team-Jonk’ van oud-voetballer Wim Jonk, die aanvallend, attractief voetbal nastreeft, in de geest van zijn leermeester Johan Cruijff. “Wim Jonk is Champions League”, looft Smit. “Hij is iemand die de lat hoog legt. Dat hebben we nodig bij FC Volendam.” Behalve Jonk zijn er nog een aantal andere Cruijff-adepten met een Ajax-verleden. Zo is Ruben Jongkind hoofd opleidingen, Keje Molenaar adviseur en zijn er diverse spelers met een verleden in Amsterdam.

FC Volendam-trainer Wim Jonk tijdens de wedstrijd tegen Telstar. Beeld ANP

En ja, natuurlijk gaat de processie van FC Volendam, met een begroting van 5,8 miljoen euro, niet zonder slag of stoot. “Mensen houden niet van verandering”, zegt Smit. “Dat vinden ze lastig. En dat begrijp ik ook wel. Ik zie ons als Asterix & Obelix. Volendam is toch een beetje het Gallische dorpje dat dapper weerstand biedt tegen de rest.”

Groot denken en durven dromen, houdt Smit de personeelsleden van FC Volendam constant voor. “Dat heb ik meegenomen uit mijn zangcarrière”, verklaart hij. “Ik heb in alle grote zalen van Europa gestaan, terwijl ik vroeger ook dacht dat de wereld niet groter was dan de Dijk.”

Kemper is vol lof over de volkszanger. “Jan heeft zo veel waarde voor de club”, zegt hij. “Dat is onbetaalbaar.” Smit haalt zijn schouders op. “Ik vind het hartstikke leuk om mijn steentje bij te dragen. We kunnen het met elkaar, áls we maar samenwerken. Dat is altijd de kracht van Volendam geweest.”

Het bewijs wordt deze zondagmiddag ook op het veld geleverd. Hoewel Telstar al vroeg op voorsprong komt door een fraaie kopbal van Glynor Plet, maken Mike Eerdhuijzen en Robert Mühren (twintigste seizoenstreffer) de schade voor FC Volendam nog voor rust ongedaan. “We moeten er ontzettend veel instoppen”, zegt Jonk na afloop. “Promotie wordt iets van de hele lange adem, maar er zit nog genoeg rek in deze groep. Alleen, het komt niet naar je toe, je moet het gaan halen.”

Duels afgelast wegens corona Tijdens het eerste weekend van de eerste divisie na de winterstop moesten twee wedstrijden worden afgelast wegens een groot aantal coronagevallen. Door een besmettingsgolf in de selecties van Excelsior en Jong AZ konden Excelsior-ADO Den Haag en TOP Oss-Jong AZ zondag niet doorgaan. Wedstrijden in het betaalde voetbal gaan gewoon door als clubs minimaal dertien spelers hebben, onder wie één keeper.

