Groninger Rien Schuurhuis rijdt het WK als ‘renner van de paus’

Hij is een speciale gezant, zondag in Wollongong. De 40-jarige Groninger Rien Schuurhuis rijdt in het wit-gele tenue van Vaticaanstad mee in de lange wegrace in Wollongong. Als allereerste ‘renner van de paus’ ooit op een groot toernooi.

Sportbond Athletica-Vaticana van Vaticaanstad werd vorig jaar het tweehonderdste lid van wielerunie UCI. In eerste instantie symbolisch, maar nu is iemand goed genoeg om mee te doen aan de grootste eendagswedstrijd. Schuurhuis dus, die mag deelnemen omdat zijn vrouw Australisch ambassadeur is van de Heilige Stoel. Eerstegraads familieleden van inwoners en werknemers mogen een Vaticaans lidmaatschap aanvragen.

‘De kerk is als een fiets’

Inmiddels zijn er tien fietsende leden van de Athletica-Vaticana - Vatican Cycling. Fietsen past bij de waarden van het geloof, vinden zij. De kerk is als een fiets, zei de paus in 2018 al eens. “Die blijft alleen overeind als hij vooruit blijft gaan.” Bovendien prees voetbalfan Franciscus de fietser voor zijn geduld, ‘zoals op lange klimmen’. “Voor moed, om in de aanval te gaan. Integriteit, door de regels te respecteren. En altruïsme, in het teamgevoel en het op elkaar wachten.”

Schuurhuis komt met een boodschap van verbroedering naar Australië. Zo is er een gesprek geweest bij het Kinchela Boys Home, een van de plekken waar aboriginal-kinderen in het verleden werden ‘heropgevoed’. Fietsen is een ‘voertuig voor ontmoeting’, stelde Schuurhuis daarover vroom. “De taal van sport is universeel.’

Als fietser is amateur Schuurhuis een mondiale nomade. Waar hij fietst, ligt aan de baan van zijn vrouw Chiara. Eerst werkte ze in haar geboorteland Australië. Daarna in India en Nieuw-Caledonië, en nu is de standplaats dus Rome. Schuurhuis’ fiets gaat overal mee naartoe, voor hem als tijdverdrijf. Hij reed ook kleine wedstrijden in Indonesië en Maleisië.

Eigen stuur geprint

Dit WK staat hij onder begeleiding van oud-prof Valerio Agnoli, voormalig ploeggenoot van Ivan Basso en Vincenzo Nibali. Zijn trainingsschema’s worden al zes jaar gemaakt door de Nederlandse Leon Burger. Schuurhuis (80 kilo) is een ‘stoemper’ (iemand die op kracht en doorzettingsvermogen fietst, red.), zegt Burger. In verband met tijdgebrek legde Schuurhuis zich vooral toe op de tijdrit. Burger: “Zeker in Nieuw-Caledonië, want er waren daar maar een of twee wegen waar hij rechtdoor kon rijden.”

Speciaal voor de tijdrit (hij werd vorig jaar op het NK veertigste) printte Schuurhuis zijn eigen stuur. Makkelijk, omdat hij zijn eigen bedrijf daarvoor kon inschakelen. Bij zijn studie industrieel ontwerper in Delft kwam hij met de 3D-printer in aanraking. Vanuit een zolderkamer groeide het bedrijf uit tot een vestiging in Nijmegen die nu aan zeker 400 klanten in 75 landen materiaal levert.

“Rien is daar nog dagelijks bij betrokken”, zegt Wouter Betting, die met Schuurhuis in het bestuur van de Delftse wielerstudentenvereniging WTOS zat en daarna ook bij het bedrijf kwam werken. In zijn studententijd kon Schuurhuis heel fanatiek zijn, aldus Betting, die zijn vriend (“en formeel mijn baas”) omschrijft als zeer gedreven. “Al hield hij ook wel van het uitgaansleven.”

Vroege vlucht

Dit WK is het doel overigens niet om de finish te halen. Het doel is om in de vroege vlucht te zitten. Betting: “Rien vertelde laatst dat hij had geanalyseerd dat op WK’s Ierse renners vaak in de ontsnapping zitten. Dus hij wilde op zoek gaan naar Ieren om te vragen of hij mee mocht. Maar hij had even niet door dat Ierland vanwege te hoge kosten dit jaar helemaal niet meedoet, haha. Ik denk wel dat hij een nieuw plan heeft.”

Burger: “Voor dit WK zijn we nu zo’n anderhalve maand in voorbereiding geweest. Rien heeft amper wedstrijden gereden, maar hij heeft wel enkele trainingen achter de motor gedaan om aan de snelheid te wennen. En hij is in de Dolomieten gaan trainen.”

Afgelopen week werd Schuurhuis geleefd, vertelt Burger. “We moesten echt een paar dagen rust inbouwen. Iedereen wil hem spreken, ook over zijn boodschap vanuit het Vaticaan.”

Voor hemzelf is het eveneens een avontuur. Schuurhuis nam al een selfie met Tom Dumoulin, die als toeschouwer aanwezig is, en reed een trainingsrondje met Wout van Aert. Burger: “Zowat al zijn Australische fietsvrienden zijn in de begeleiding opgenomen. Die zijn verzorger, en eentje zit in de volgauto geloof ik. Ze kunnen overal bij. Dat vinden ze prachtig.”

