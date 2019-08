Groenewegen en Teunissen afgetroefd in eerste (natte) massasprint in BinckBank Tour

Alsof het weer het verschil nog eens extra wilde benadrukken. Na een Tour de France waarin de temperaturen dagenlang boven de dertig graden bleven, werd maandag de BinckBank Tour geopend met een flink natte sprintersetappe (en hoogstens twintig graden). In de regen, met dreigend onweer in de verte, won Iers kampioen Sam Bennett in totaal doorweekte kledij de eerste rit van het laatste deel van het seizoen, voor Edward Theuns en Mike Teunissen. Dylan Groenewegen kwam niet aan sprinten toe en werd zevende.

Na de Tour en de bijbehorende criteriums is de BinckBank Tour inmiddels bijna traditioneel de eerste koers van het laatste seizoensdeel die op de agenda van de renners staat. Het is de vijftiende keer dat de wedstrijd in België en Nederland wordt georganiseerd. Vooral zij die goed zijn in de voorjaarsklassiekers mikken op de enige ronde die in Nederland de World Tour-status heeft, het hoogste niveau op de wielerkalender.

De ronde, voorheen de Eneco Tour geheten, werd al gewonnen door Lars Boom, Niki Terpstra en Tim Wellens kent daarom ook dit jaar veel favorieten die de Belgische heuvels goed aankunnen. Wellens, bijna de winnaar van het bergklassement in de Ronde van Frankrijk, is dit jaar opnieuw een grote favoriet.

Drukke dagen voor Groenewegen en Teunissen

Het zijn ook drukke dagen voor Dylan Groenewegen en Mike Teunissen. Voor de sprinters van Jumbo-Visma zijn er kansen. Vier etappes minimaal zijn op papier geschikt voor de Amsterdammer. Wel is het hectisch: het duo moest een dag na het tactisch slecht verlopen EK in Alkmaar (Groenewegen werd slechts twaalfde) maandag al starten in het Belgische Beveren. De BinckBank-ploegenpresentatie van zondag was om dezelfde reden overgeslagen: het duo had vanuit Alkmaar nooit op tijd kunnen zijn.

De eerste kans, gisteren na een hele dag regen, ging mis voor Groenewegen, vooraf toch de grote favoriet. In vestingstad Hulst noteerde hij weer een teleurstellende massasprintdag. De zesde keer inmiddels, sinds de etappezege in de Tour op 12 juli dat hij in een eindsprint niet de winnaar was.

Dit keer kwam hij in de slotfase niet eens aan sprinten toe, onder meer omdat hij bij zijn aanzet werd gehinderd door de van kop af komende Mads Pedersen, die zijn ploeggenoot Edward Theuns nog wat aanmoedigingen gaf. Groenewegen meldde zijn teleurstelling (en frustratie) na afloop zelf via Twitter. “Waarom stuur je niet goed weg en breng je anderen in gevaar”, vroeg de sprinter zich retorisch af. Ploeggenoot Mike Teunissen, die in Alkmaar nog aangaf vermoeid te zijn na het circus waarin hij zich als kortstondig geletruidrager na de Tour mocht begeven, werd met modder en regen in de ogen nog derde.

Begrafenis van Bjorg Lambrecht

De BinckBank Tour gaat donderdag voor het eerst de heuvels in, met een korte rit rond Houffalize. Er volgt dan nog een tijdrit in Den Haag en zondag de afsluitende etappe in en rond Geraardsbergen, met finish op de vesten.

Woensdag rijdt het peloton ook door de plek waar Bjorg Lambrecht woonde, de 22-jarige Belgische renner die vorige week in de Ronde van Polen overleed als gevolg van een ongelukkige val. Er wordt voorafgaand aan de etappe stilgestaan bij de dood van de talentvolle renner. Voor de Lotto-Soudal-ploeg, waar Lambrecht deel van uitmaakte, dreunt het overlijden nog steeds na. Tim Wellens is dan wel favoriet, maar rijdt met een zwaar gemoed. Twee teamgenoten besloten niet te rijden. Tiesj Benoot en Jasper de Buyst wilden liever bij de begrafenis van hun nog jonge ploegmaat zijn.

