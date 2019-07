Groenen schiet Oranje naar WK-finale

Nederland mag zich zondag meten met de Verenigde Staten, de onbetwiste uitblinker van het toernooi.

De achtste editie van het WK krijgt een finale tussen het beste land van de wereld en de kampioen van Europa. Door de 1-0 zege op Zweden mag Nederland komende zondag proberen de hegemonie van drievoudig wereldkampioen de Verenigde Staten te doorbreken.

In het Groupama Stadium in Lyon, zondag ook de locatie voor de eindstrijd, besliste Nederland het duel met Zweden in de verlenging door een droge knal van Jackie Groenen.

Met een plaats in de WK-finale bereikte de Nederlandse ploeg opnieuw een nieuwe mijlpaal in de opmerkelijke opmars in het internationale vrouwenvoetbal. Precies tien jaar na het debuut op een eindtoernooi, het EK in Finland, krijgt Nederland de kans zich te kronen tot wereldkampioen. Al is de formatie van Sarina Wiegman in deze vorm zondag zeker niet favoriet in de finale met de Verenigde Staten. De Amerikanen zijn al jaren de onbetwiste nummer één van de wereld en waren dinsdag met 2-1 te sterk voor Engeland.

Nederland heeft nu een indrukwekkende reeks opgebouwd van twaalf gewonnen wedstrijden op rij op een titeltoernooi. Op het met de titel afgesloten EK van 2017 in eigen land was Zweden een van ploegen die door Nederland werd verslagen, met 2-0 in de kwartfinale in Doetinchem. Het was destijds de wedstrijd waarin Nederland, na matige optredens in de groepsfase, zich verbeterde met uiteindelijk de Europese titel als tastbaar resultaat.

Nederland begon met weinig overtuiging

In het stadion van Olympique Lyon kwam Nederland opnieuw niet goed voor de dag. De slordigheden uit de voorgaande duels waren nog niet uit het spel verdwenen. Waar Zweden, dat zaterdag in Nice tegen Engeland strijdt om de derde plaats, de ontmoeting in de slotfase leek te beslissen, daar sloeg Nederland in de verlenging toe. Groenen, zoals altijd een nuttige schakel op het middenveld, liet met een geplaatst schot Hedvig Lindahl kansloos: 1-0.

Wiegman had voor het eerst dit WK een basisplaats ingeruimd door Lineth Beerensteyn. De aanvalster van Bayern München had al een paar maal aangegeven moeite te hebben met de rol als vaste wisselspeelster. Ze mocht nu starten in plaats van Shanice van de Sanden, die laat in de tweede helft ten koste van de onzichtbare Beerensteyn toch weer terugkeerde in het elftal.

Nederland begon net als in de kwartfinale tegen Italië met weinig overtuiging en met voetbal waar geen idee achter zat. De meeste dreiging ging uit van de Scandinavische vrouwen. Sari van Veenendaal moest twee keer in actie komen. Eerst tikte ze de bal uit een vrije trap van Magdalena Eriksson over de doellijn en later kon ze nog net haar voet zetten achter een puntertje van Lina Hurtig.

Nederland stelde daar niet veel tegenover. Lieke Martens, die vanwege een pijnlijke teen de laatste groepstraining had overgeslagen, keerde na rust niet meer terug. Opvallend genoeg bracht Wiegman niet Van de Sanden maar middenvelder Jill Roord, net als Beerensteyn een vaste bankzitter. Met Roord op links, Miedema in het centrum en Beerensteyn op rechts had de aanval van Oranje plots een bijna compleet andere invulling.

Na de vierde doelpuntloze eerste helft – ook tegen Nieuw-Zeeland, Canada en Italië werd er voor rust niet gescoord – veranderde er weinig aan het spelbeeld. Waar Nederland er niet in slaagde een fatsoenlijke aanval op te zetten, daar was Zweden heel dicht bij de openingstreffer. Een harde schuiver van Nilla Fischer belandde buiten bereik van Van Veenendaal op de paal, waardoor Nederland ontsnapte aan de eerste achterstand dit WK.

Het enige grote gevaar van Nederland kwam niet toevallig uit een standaardsituatie. De Zweedse bondscoach Peter Gerhardsson had al gewaarschuwd voor de spelhervattingen van Sherida Spitse en de kopkracht van een aantal Nederlandse speelsters. Toch waren zijn speelsters na 63 minuten niet bij de les bij een hoekschop van Spitse. Miedema kon helemaal vrij inkoppen, maar via de vingertoppen van Lindahl kwam de bal op de lat. Daar bleef het bij, waarna Nederland in de verlenging toesloeg en zich zomaar finalist op het wereldkampioenschap mag noemen.

