Griekse tennisser Tsitsipas opent de deur naar nieuwe toekomst

Stefanos Tsitsipas en ook Dominic Thiem hebben de deur naar een nieuwe toekomst van het mannentennis wagenwijd opengezet. In een boeiende en hoogstaande eindstrijd van de ATP Finals lieten zij zien dat er – eindelijk – leven is na Roger ­Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic, die in het eindejaarstoernooi in Londen ruim baan moesten maken voor de nieuwe generatie tennissers.

Tsitsipas, de pas 21-jarige Griek, triomfeerde na een intense partij over Thiem (26) en werd de jongste winnaar van de ATP Finals sinds de Australiër Lleyton Hewitt in 2001. In een kolkende O2 Arena in Londen waren 17.500 toeschouwers de gelukkige getuigen van de definitieve aanzet tot een langverwachte wisseling van de wacht.

Hittingpartner

In de aanloop naar de eindstrijd herinnerden beide spelers zich dat ze in 2016 al tegenover elkaar stonden in de O2 Arena, weliswaar op een trainingsbaan. Thiem debuteerde toen op het eindejaarstoernooi en de ATP had Tsitsipas ingehuurd als ­hittingpartner voor de topspelers. De nog volstrekt onbekende Griekse tiener behoorde niet bij de beste tweehonderd tennissers van de wereld.

In de afgelopen twee jaar steeg de ster van Tsitsipas snel. In 2018 won de door vader Apostolos gecoachte belofte in Milaan de Next Gen Finals, het eindejaarstoernooi voor spelers tot 21 jaar. Zondagavond werd hij de derde debutant die erin slaagde het kampioenentoernooi van de grote jongens op zijn naam te schrijven. Zijn naam werd voortdurend gescandeerd door de tennisfans in Londen.

Tsitsipas en Thiem, beiden getooid met een oranje haarband, gaven elkaar in de eerste set geen duimbreed toe. Ze kregen breakpoints tegen – Thiem drie en Tsitsipas twee – maar juist op die momenten lieten ze hun beste tennis zien. Tsitsipas toonde zijn volwassenheid door op het eerste breakpoint Thiem te verrassen en op zijn tweede opslag service-volley te spelen.

De Oostenrijker pakte wel de onvermijdelijke tiebreak, maar leek die inspanning te moeten bekopen. Na een snel verloren tweede set en een 3-1 achterstand in de slotset leek zijn lot bezegeld. Thiem vond echter zijn tweede adem, sleepte er wederom een tiebreak uit, maar moest daarin toch buigen voor Tsitsipas: 6-7 (6), 6-2 en 7-6 (4).

Het was de derde keer sinds 2002 dat niet of Federer, Nadal of Djokovic in de finale van het eindejaarstoernooi stond. Federer verloor in de halve eindstrijd met 6-3, 6-4 van Tsitsipas, die elf van de twaalf breakpoints van de Zwitser wegwerkte. Djokovic en Nadal werden al in de groepsfase geëlimineerd en zullen met gemengde gevoelens zijn afgereisd naar Madrid, waar vandaag de strijd om de Davis-Cuptitel begint.

Bevrediging

Djokovic klaagde na zijn nederlaag van donderdagavond tegen Federer over pijn in zijn rechterelleboog, het gewricht waaraan de Serviër in 2018 werd geopereerd. Nadal, die de ATP Finals nooit wist te winnen, hield nog wel een licht gevoel van bevrediging over aan het evenement. De Spanjaard sluit voor de vijfde keer in zijn loopbaan het jaar af als nummer één van de wereld.

Na zijn verlies tegen Tsitsipas werd Federer gevraagd of de machtsgreep van de nieuwe generatie nu echt een feit was. De Zwitser, zeventien jaar jonger dan de Griek – nooit was het leeftijdsverschil tussen twee spelers in de ATP Finals zo groot – zei dat het in 2020 een hele uitdaging voor de Grote Drie zou worden om de aanstormende jeugd achter zich te houden. “Maar”, voegde hij eraan toe, “dat heb ik wel vaker gezegd.”

Op de grote toernooien lieten de jongere spelers het tot nu toe vrijwel altijd afweten. Federer (38), Djokovic (32) en Nadal (33) verdeelden de laatste twaalf grandslamtitels onder elkaar. Het woord is nu aan de spelers van de Next Gen om te bewijzen dat zij zich definitief uit de ijzeren greep van het illustere trio hebben verlost. De eerste afspraak is op 20 januari volgend jaar op de Australian Open in Melbourne.

