Griekse Anna Korakaki is de eerste vrouw als ceremoniële olympische fakkeldrager

Het is naar oude gewoonte een zorgvuldig gechoreografeerde ceremonie. Een actrice die een oude Griekse priesteres speelt, steekt de Olympische vlam aan met behulp van een komvormige spiegel om de hitte van de zonnestralen op haar fakkel te concentreren. In Olympia, de geboorteplaats van de oude Olympische Spelen zal ze het vuur op 12 maart vervolgens doorgeven aan de Griekse pistoolschutter Anna Korakaki.

Voor eerst behoort de eer als eerste drager van de olympische fakkel aan een vrouw. De 23-jarige Korakaki, die op de Olympische Spelen van Rio in 2016 goud won bij het pistoolschieten schrijft op haar Instagram “zeer vereerd” en “zeer ontroerd” te zijn. In Rio werd ze de eerste gouden medaillewinnares voor haar land sinds de Spelen in 2004 in Athene.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@annakorakaki) op 6 Feb 2020 om 12:58 PST

Voorzitter Spyros Capralos van het Griekse olympische comité noemde de keuze voor Korakaki ‘historisch’. Ze zal het eerste stuk lopen met de toorts, die dan aan een lange estafette begint. Nadat de fakkel een tocht door Griekenland heeft gemaakt, wordt het vuur in Athene overhandigd aan de organisatie van Tokio 2020. Katerina Stefanidi, regerend olympisch kampioene polsstokhoogspringen, sluit de Griekse tocht af als laatste fakkeldrager.

De vlam maakt daarna een rondreis door het gastland van de Spelen, Tokio. Tijdens de openingsceremonie op vrijdag 24 juli komt de vlam aan in het Olympisch Stadion van Tokio, waar het vuur op zondag 9 augustus tijdens de sluitingsceremonie weer wordt gedoofd.

Niet alleen op gendergelijkheid werkt de organisatie aan de beeldvorming, ook op ecologisch vlak. De fakkel voor de Olympische Spelen van Tokio brandt voor een deel van de tocht op waterstof in plaats van op gas. Het past in het streven van de Japanners om de Spelen zo duurzaam mogelijk t emaken - bij verbranding van waterstof komt geen CO2 vrij. Een poging om de vele vlieguren van de olympische fakkel te compenseren?

Lees ook:

Organisatie Spelen Tokio probeert onrust over wuhanvirus in te dammen

Er zijn serieuze zorgen over de invloed van het wuhanvirus op de Spelen. Maar uit- of afstel is niet aan de orde.

Olympische kwalificatie van Nederlandse sporters in gevaar door wuhanvirus

Het wuhanvirus heeft ook nadelige gevolgen voor Nederlandse atleten, bijvoorbeeld de atleten die op het WK indooratletiek nog punten hadden willen halen voor de wereldranglijst. Die punten kunnen belangrijk zijn voor plaatsing voor de Spelen.