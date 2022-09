Grand Prix van Italië kent twee Nederlandse winnaars

Vlak voor het instappen van de Williams keek Nyck de Vries (27) een paar seconden opzij. Alsof hij een laatste controle uitvoerde of het allemaal wel echt gebeurde. Jarenlang verbleef hij in de schaduw van Max Verstappen, op het circuit van Monza stond hij op de startgrid zij aan zij met de regerend wereldkampioen. Twee Nederlandse coureurs naast elkaar, voor het eerst sinds Robert Doornbos (Red Bull) en Christijan Albers (Spyker) in 2006, op plek 7 en 8.

Tijdens het drinken van een kop koffie werd het weekend van De Vries zaterdagochtend compleet overhoop gegooid. Alexander Albon had te veel last van een blindedarmontsteking en De Vries moest zijn stoeltje overnemen. Tussen de mededeling en de derde vrije training zat anderhalf uur, waardoor geen sprake was van een terdege voorbereiding.

De Vries, in het verleden begenadigd kartrijder, had geen last van koudwatervrees en snelde in de kwalificatie naar plek 13, door gridstraffen van andere coureurs schoof hij ook nog eens vijf plekken op, in een wagen die binnen de Formule 1 bekend staat als matig. Zijn teamgenoot Nicholas Latifi bleef De Vries in de kwalificatie opmerkelijk genoeg ruim voor.

In de racewereld twijfelt niemand aan de stuurkunsten van De Vries. Ervaring in de Formule 1 heeft hij sinds dit seizoen. Op vrijdag reed hij op Monza als tijdelijk vervanger van Sebastian Vettel rond in diens Aston Martin Mercedes. Eerder dit jaar testte hij de wagens van Lewis Hamilton en Albon.

Geen kans

Met het kampioenschap in de Formule 2 (2019) en het wereldkampioenschap in de Formule E (2021) leek promotie naar de Champions League van het autoracen jarenlang een kwestie van tijd. Collega’s als Charles Leclerc, Lando Norris en George Russel schoven door vanuit de talentenpool van de Formule 2, De Vries bleef ondanks zijn dominantie achter. Waar bijvoorbeeld Latifi door de miljoenen van zijn vader naar de Formule 1 ging, bleven deuren voor De Vries gesloten. Ook via McLaren, waar hij negen jaar onder contract stond, kreeg hij ondanks de vele beloftes geen kans.

De Vries toonde veerkracht, slikte keer op keer de teleurstelling weg en richtte zijn blik op de toekomst. Prestaties uit het verleden telden niet. Hijj moest door. Volhardend bleef de Sneker in zijn missie om de Formule 1 te halen. Zijn dag zou nog komen, alleen vorderden de jaren en verkleinden daarmee de kansen.

Zijn dag kwam bij de Grand Prix van Italië. Terwijl Verstappen in zevenmijlslaarzen over het razendsnelle circuit langs zijn concurrenten stapte en de elfde overwinning van het seizoen veilig stelde, reed De Vries foutloos en op spectaculaire wijze naar de negende plek, goed voor twee WK-punten. Daarmee bracht hij het teamtotaal van vier naar zes.

Na de race trof de Vries Verstappen in het voorbijgaan. “Gefeliciteerd aan hem met de winst, maar deze voelt ook voor ons als een overwinning”, zei de Vries daarover bij Viaplay. “Ik ben ook trots, blij dat ik deze kans met beide handen heb aangepakt. Dit is een heel sterk resultaat bij mijn debuut.”

Zijn optreden komt op het perfecte moment, omdat Williams overweegt voor volgend seizoen Latifi te vervangen voor een andere coureur. Een sollicitatiebrief hoeft De Vries niet meer te schrijven. Racen in de Formule 1, het is echt gebeurd.

