Goudkoorts en gekkenwerk in een China dat geen China mag zijn

Het eerste dat in Peking opvalt zijn de witte pakken van een soort papier met blauwe tape. In die pakken zitten mensen. Chinese vrijwilligers, die de komende weken de duizenden sporters en andere aanwezigen op de Olympische Winterspelen begeleiden, testen en de weg wijzen. Uit angst voor covid zijn deze tot maanmannetjes omgedoopte mensen volledig ingepakt. Zelfs de onmisbare telefoon is verzegeld. Je weet immers maar nooit waar dat virus op komt te zitten.

Iets meer dan vier maanden geleden schreef ik hier voor het laatst een column. De Olympische- en Paralympische Spelen van Tokio waren toen net afgelopen. Te midden van een pandemie waren duizenden mensen van over de hele wereld samengekomen om te sporten. Wonder boven wonder viel het aantal positieve coronatesten relatief mee. Toch was het gekkenwerk geweest, schreef ik.

Ondanks dat zijn ‘we’ er weer, nu in China. Voor opnieuw een Olympische Spelen, dit keer met nog vreemdere omstandigheden in een strenger land. Met maanmannetjes, maar ook met mensen die ’s winters toch meer rochelen, sniffen en kuchen. Weerstand is lager, de angst voor het virus groter. Zeker in China, waar het beleid is om niet een geval van corona toe te laten in de nieuwe olympische bubbel.

De prijs is hoog

Dat is mislukt. Er zijn inmiddels 200 positieve tests afgenomen. Die worden grotendeels op het vliegveld opgemerkt. Binnen de bubbel zijn de aantallen vooralsnog minimaal. Maar de prijs om die aantallen zo laag mogelijk te houden, is hoog.

Om de hotels zijn hoge en ondoorzichtige hekken neergezet, als een kasteel met kantelen en een ophaalbrug. De hogesnelheidstrein naar de bergzones heeft een groot compartiment speciaal voor ‘bubbelbewoners’. Het zijn fictieve scheidingen tussen China en een gecreëerde wereld. Wie één stap de verkeerde kant op zet, verliest de accreditatie.

De wereld zal topsport zien, net als in Tokio. En ongetwijfeld ziet het er ultiem verzorgd uit. Trouw doet verslag van de goudkoorts op de ijsbaan en over alle bijzondere omstandigheden waarin deze Spelen moeten plaatsvinden. Maar het gaat ook over een nieuw gekkenwerk. Zeker omdat olympisch China geen China mag en kan zijn.

