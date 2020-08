Goudhaantje Luuk de Jong prijst zelf de ‘saamhorigheid’ van Sevilla

Als een absolute topspits in het internationaal voetbal werd hij nooit gezien. Bij Oranje had hij vooral de rol van pinchhitter. Luuk de Jong kwam vaak pas binnen de lijnen als er iets geforceerd moest worden. Buitenlandse avonturen bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United verliepen niet naar wens. In de eredivisie bij Twente en vooral PSV was hij wel succesvol. Hij groeide met 131 doelpunten uit tot de productiefste spits van het afgelopen decennium in de Nederlandse competitie. Met zijn 28 goals voor PSV vorig seizoen verdiende hij een transfer naar de Spaanse subtopper Sevilla.

Na een seizoen dat toch ook overheerst werd door twijfels, is hij sinds vrijdagavond voorgoed een held van Sevilla. Mede door zijn doelpunten in de meeslepende finale tegen Inter (3-2) wonnen de Spanjaarden al voor de zesde keer sinds 2006 in dit Europese toernooi (voorheen UEFA cup). Beide keren vond De Jong het doel met het hoofd, zijn specialiteit. Zijn eerste, de 1-1, maakte hij dankzij een snoekduik. “Een geweldig gevoel, twee keer scoren met een kopbal”, jubelde De Jong, die werd uitgeroepen tot ‘Man of the Match’.

‘We hebben gespeeld als één familie’

Typerend voor de Achterhoeker was dat hij na afloop vooral de prestatie van zijn ploeg wilde benadrukken. “We hebben als een echt team gespeeld, als één familie”, sprak hij glunderend bij FOX Sports. Sevilla staat bekend om de familiaire, warme sfeer. “Ongelooflijk dat we nu toch de Europa League hebben gewonnen. We hebben zoveel zware wedstrijden in dit toernooi gespeeld. Maar we hebben het samen tot een goede einde gebracht. Die saamhorigheid is de grote kracht van Sevilla. Het maakt niet uit wie er speelt. Iedereen is bereid om keihard voor elkaar te werken. Dat zag je ook weer in deze finale tegen Inter.”

De Jong viert zijn doelpunt samen met ploeggenoot Jules Kounde. Beeld EPA

De Jong (29) maakte zondag in de halve finale tegen Manchester United (2-1) als invaller ook al de winnende treffer. Mede daarom waarschijnlijk kreeg hij van coach Julen Lopetegui tegen Inter de voorkeur boven Youssef En-Nesyri. Het vertrouwen van zijn trainer maakte De Jong dubbel en dwars waar. “Ik zei het zondag en ik zeg het nu weer: als de coach mij nodig heeft, zal ik er staan. Ik ben er altijd klaar voor. Die houding pakte voor mij nu wel heel erg goed uit.”

Spaanse sportkranten lovend over De Jong

De Jong hoorde lachend aan dat Inter, met verdediger Stefan de Vrij in de gelederen, in het afgelopen seizoen in de Serie A amper doelpunten incasseerde via kopballen. “Ja, ik denk wel dat het een specialiteit van mij is. Maar je bent natuurlijk ook afhankelijk van de voorzetten die je krijgt. Die waren perfect bij mijn twee doelpunten. Ze vlogen er heel mooi in.”

De Spaanse sportkranten zijn zaterdag lovend over De Jong. El Mundo Deportivo noemt hem de grote held van de eerste helft. ‘De goleador was de beste speler in de finale. Twee kansen, twee goals’. Vooral hij heeft Sevilla de zesde beker in dit toernooi bezorgd, vindt het blad Sport. ‘De Jong zorgde voor een ideaal script’. Marca zag hem ‘schitteren’. ‘Samen met doelman Bono was hij de sleutel tot dit succes’, schrijft Marca. ‘De Jong heeft dit hele seizoen bewezen dat hij er op de belangrijke momenten staat.’

Ook Van Hooijdonk scoorde twee keer in Europese finale

Dat was behalve in de halve finale ook het geval in de competitie. Hij scoorde belangrijke treffers tegen Atlético Madrid, Real Madrid en de winnende in de altijd beladen derby tegen Real Betis. Het totaal van zijn eerste seizoen in de Primera Division bleef echter op zes steken wat toch ook de twijfels voedde over zijn waarde voor Sevilla. In de ontknoping van de Europa League heeft De Jong die voorlopig weggevaagd. Voor het eerst sinds 2002 scoorde een Nederlander twee keer in de finale van de Europa League/UEFA Cup. Destijds deed Pierre van Hooijdonk namens Feyenoord tegen Borussia Dortmund.

Lees ook:

Luuk de Jong neemt Sevilla bij de hand en wint Europa League van Internazionale

Dankzij twee treffers van ‘goudhaantje’ Luuk de Jong heeft Sevilla in Keulen de titel in de Europa League veroverd.