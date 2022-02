Goud voor Erin Jackson op 500 meter, Kok en Leerdam buiten de medailles

De Nederlandse schaatssters hebben op de Olympische Spelen in Beijing net naast de medailles gegrepen op de 500 meter. Jutta Leerdam was in de National Speed Skating Oval met de vijfde plaats de beste Nederlandse. Het goud ging naar de Amerikaanse topfavoriete Erin Jackson. Ze bleef met 37,04 de Japanse Miho Takagi (37,12) en Angelina Golikova uit Rusland (37,21) voor.

Leerdam had in de zevende rit tegen de Chinese Jingzhu Jin 37,34 gereden. Kok kwam twee ritten later tegen de Canadese Brooklyn McDougall tot 37,40. Daarmee werd ze zesde. Michelle de Jong eindigde met 37,97 als dertiende.

Margot Boer is de enige Nederlandse schaatsster die op de Olympische Spelen een medaille wist te winnen op de 500 meter. Ze won brons op de Spelen van Sotsji in 2014.

Een teleurgestelde Femke Kok. Beeld ANP