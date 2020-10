Godenzonen van Ajax verbleken vooral in het buitenland

Een gouden generatie. Het einde van een tijdperk. En ja, zelfs de term ‘godenzonen’ werd weer van stal gehaald. Grote woorden klonken er anderhalf jaar geleden na Ajax-Tottenham Hotspur, toen de Amsterdamse club in extremis de finale van de Champions League misliep.

Iedere voetballiefhebber voelde: Ajax, een relatief kleine speler in Europa, zou ten prooi vallen aan vermogende buitenlandse clubs. Hetgeen ook gebeurde. Vorige maand, toen Donny van de Beek voor 39 miljoen euro naar Manchester United verkaste, werd de grens van driehonderd miljoen euro aan transferinkomsten doorbroken. En dat in slechts een jaar tijd.

Ziyech geblesseerd aan zijn knie

Hoe vergaat het de vertrokken Ajacieden na het seizoen 2018/2019, waarin de landstitel en de KNVB-beker werd gewonnen? Hakim Ziyech, die afgelopen zomer voor veertig miljoen euro werd verkocht aan Chelsea, wacht nog altijd op zijn Premier League-debuut. De Marokkaan raakte in de voorbereiding geblesseerd aan zijn knie.

Joël Veltman, voor één miljoen overgenomen door het Engelse Brighton Hove & Albion, mocht zaterdag pas zijn eerste minuten maken in de Premier League. Hij viel in tegen Everton. Zijn gebrek aan ritme versterkt de defensieve zorgen van de nieuwe bondscoach Frank de Boer, die vandaag zijn internationals verwelkomt in Zeist. Ook Perr Schuurs (Ajax), Nathan Aké (Manchester City) en doelman Jasper Cillissen (Valencia) moesten grotendeels toekijken vanaf de bank.

De Ligt herstelt van schouderoperatie

Daarnaast herstelt Matthijs de Ligt, voor 75 miljoen euro overgenomen door Juventus, momenteel van een schouderoperatie. Zijn club kwam zondagavond niet in actie tegen Napoli, omdat bij beide clubs diverse coronagevallen waren geconstateerd. Ook Genoa-Torino werd om die reden afgelast. De Deen Lasse Schöne, zelf ook besmet met het coronavirus, kon zijn club Genoa vorig seizoen maar net behoeden voor degradatie. Diens landgenoot Kasper Dolberg, voor wie 20,5 miljoen euro betaald werd door het Franse OGC Nice, speelde zaterdagavond mee tegen Nantes.

Al na een half uur gewisseld

De Argentijn Lisandro Magallán, invaller tegen Tottenham Hotspur, is door Ajax uitgeleend aan het Italiaanse FC Crotone, dat hard onderuit ging bij Sassuolo (4-1). Een andere invaller van toen, Daley Sinkgraven, werd zaterdag al na een half uur gewisseld bij Bayer Leverkusen.

Van de Beek, goed gestart bij Manchester United, moest zondag vanaf de bank beginnen voor het duel met Tottenham Hotspur, evenals landgenoot Steven Bergwijn.

En de duurste van het stel, Frenkie de Jong (voor 86 miljoen euro verkocht naar FC Barcelona), speelt ook onder Ronald Koeman zijn wedstrijden. De middenvelder keek onlangs zelfkritisch terug op zijn debuutseizoen bij FC Barcelona, waar zijn spel te vlak bleef. “Ik had meer moeten brengen”, zei De Jong in augustus in Trouw.

