Goaltjesdief Telgenkamp schiet Nederland naar finale EK hockey

Wedstrijden tussen regerend Europees kampioen Nederland en olympisch kampioen België staan de laatste jaren garant voor spektakel. De halve finale van het EK, vrijdagavond in Mönchengladbach, was daar geen uitzondering op. Oranje en de ‘Red Devils’ hielden elkaar in evenwicht, zoals dat op het WK in India in januari in de halve finale ook het geval was. Toen werd het 2-2 en moesten shoot-outs de beslissing brengen. Die won België, later verliezend finalist.

Vrijdagavond leek het opnieuw op 2-2 uit te draaien, tot de ervaren Alexander Hendrickx ruim drie minuten voor tijd de bal in zijn eigen cirkel niet onder controle kreeg. Dat moet je niet doen als Duco Telgenkamp in de buurt is. De Hagenaar van Kampong bewees opnieuw zijn reputatie als genadeloze goaltjesdief en joeg de bal snoeihard tegen de plank van België: 3-2.

Zo blijft Telgenkamp één op één lopen als international; sinds zijn debuut in de nationale ploeg in juni in de Pro League scoorde hij in tien interlands nu al tien keer, een ongekend moyenne. Telgenkamp, net 21 jaar, maakt op deze manier heel snel furore in het internationale hockey. Hij is het type lefgozer waar het vaak wat brave Nederlands team de afgelopen jaren net behoefte aan had.

Bliksemstart voor de Belgen

Dat sterk verjongde Oranje leek in Mönchengladbach aanvankelijk in de val van het zeer ervaren België te stappen. De selectie van de zuiderburen met acht dertigers had een bliksemstart. Na 1 minuut en 16 seconden stonden de Belgen met 1-0 voor door een treffer van Felix Denayer. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Michel van den Heuvel had in het restant van de eerste helft de beste kansen uit strafcorners. Hendrickx mocht in totaal vijf keer aanleggen, wat dankzij een goede Nederlandse verdediging zonder resultaat bleef.

Nederland vocht zich terug en werd de bovenliggende partij. Na een enorme blunder van Victor Wegnez maakte Jonas de Geus de gelijkmaker. Thierry Brinkman, de aanvoerder, kreeg de 2-1 op zijn naam na een fout van doelman Vincent Vanasch. Fouten bleven de aanleiding vormen tot doelpunten. Nadat Tijmen Reyenga slecht had uitverdedigd, kwam België via Nicolas De Kerpel op 2-2.

Telgenkamp zorgde ervoor dat in het Nederlandse kamp na afloop een enorme ontlading te zien was. Welk land zondag om 15.00 uur de tegenstander in de finale is, wordt later vrijdagavond bekend als Engeland het opneemt tegen gastland Duitsland.