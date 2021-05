Go Ahead promoveert na wonderlijke voetbalavond: ‘Dit is bizar’

Ongekend. Dat is wel de treffendste omschrijving van de laatste speelronde in de eerste divisie, waar woensdagavond vreugde en verdriet werden samengebald in een zinderende ontknoping. Eindresultaat: De Graafschap is veroordeeld tot het spelen van play-offs terwijl Go Ahead Eagles er nu zeker van is dat komend seizoen alle eredivisieclubs weer naar Deventer komen voor een optreden in het oude, iconische stadion de Adelaarshorst aan de Vetkampstraat.

“Dit is bizar”, was de eerste reactie van Go Ahead-trainer Kees van Wonderen, nadat zijn ploeg in Rotterdam had gewonnen van Excelsior en daarna vijftig minuten moest wachten tot duidelijk was dat De Graafschap tegen Helmond Sport op 0-0 was blijven steken. “Ik kan het amper geloven. Het is ongelooflijk dat het daar gelijk blijft en het is ongelooflijk dat wij na zo’n moeilijk jaar tweede worden.”

Even na twee uur ’s nachts werd de spelersbus van Go Ahead terug in Deventer warm onthaald door vele honderden supporters. Fans staken vuurwerk af, ontstaken fakkels in de clubkleuren, zwaaiden met vlaggen en zongen de spelers toe. Bas Kuipers, die in de 82ste minuut het winnende doelpunt maakte tegen Excelsior, noemde bij RTV Oost de ontknoping ‘een sprookje’.

Want, wie had dit verwacht? Het leek toch slechts een kwestie van tijd dat De Graafschap, dat al bijna drie maanden op de tweede plaats bivakkeerde, kampioen Cambuur zou volgen naar de eredivisie. Gerechtigheid zou het zijn, meenden ze in Doetinchem, omdat de KNVB vorig seizoen – na het stilleggen van de competities door de uitbraak van het coronavirus – een streep zette door de promotie- en degradatieregeling. Cambuur en De Graafschap hadden destijds het nakijken.

Ted van de Pavert (links) en Melvin Platje van De Graafschap realiseren zich direct na het laatste fluitsignaal dat de club vooralsnog niet promoveert. Beeld ANP

Kratjes bier en gepersonaliseerde stroopwafels

Maar de naderende promotie had een verlammende werking op De Graafschap. Remise na remise volgde. Maar thuis tegen Helmond Sport, een ploeg die nergens meer voor speelde, moest het lukken, toch? Go Ahead had de Helmonders nog proberen te motiveren door kratjes bier, gepersonaliseerde stroopwafels en gratis wasbeurten voor de auto’s in het vooruitzicht te stellen.

Wat volgde, was een zenuwslopende laatste speeldag, waar in theorie nog vier ploegen konden promoveren. Behalve De Graafschap en Go Ahead ook Almere City en NAC Breda. Op De Vijverberg, waar een hoosbui het veld onbespeelbaar had gemaakt, moesten de spelers na 38 minuten naar binnen. Stand was nog 0-0. Intussen werd er elders door gevoetbald. NAC Breda verloor bij Cambuur (3-2), waar topscorer Robert Mühren zijn productie opvoerde naar 38 doelpunten, en Almere City kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Jong PSV (1-1).

Enig overgebleven concurrent: Go Ahead Eagles, dat tien minuten voor tijd op voorsprong kwam bij Excelsior. Kuipers kopte de 1-0 binnen, waarmee de Deventenaren – op doelsaldo – de tweede plaats innamen, een positie waar ze het hele seizoen nog niet hadden gestaan.

In Doetinchem, waar het duel met Helmond Sport om tien uur werd hervat, moest echter nog een uur gevoetbald worden. Via een groot scherm in Rotterdam-Kralingen zagen de spelers van Go Ahead dat De Graafschap kans na kans kreeg. De paal en Helmond-doelman Rowen Koot voorkwamen een treffer van de Superboeren. De Graafschap huilde van verdriet, bij Go Ahead vloeiden tranen van blijdschap.

Opmars na de winterstop

De promotie naar de eredivisie na vier seizoenen afwezigheid dankt de ploeg, samengesteld door technisch manager Paul Bosvelt, aan een stevige opmars na de winterstop. Onder leiding van Kees van Wonderen, die zijn baan als assistent-trainer bij het Nederlands elftal opgaf voor het hoofdtrainerschap in Deventer, groeide Go Ahead uit tot best presterende ploeg in de tweede seizoenshelft. Het klom van de veertiende naar de tweede plek.

De Graafschap zal zich snel bij elkaar moeten rapen. Zaterdagavond al ontvangt het Roda JC in de eerste ronde van de play-offs, het startpunt van een lange reis om alsnog de eredivisie te bereiken.

De ME grijpt in tijdens rellen na het mislopen van promotie door De Graafschap in Doetinchem. Beeld ANP

Onrustige nacht in Doetinchem na mislopen promotie Kort na het mislopen van promotie door De Graafschap zijn er in Doetinchem bij stadion de Vijverberg onlusten uitgebroken. De ME moest optreden nadat fans met zwaar knalvuurwerk gooiden en na de wedstrijd tegen Helmond Sport bleven hangen bij het stadion. Ook werden er in de buurt van het stadion vernielingen aangericht. Enkele honderden fans van De Graafschap verzamelden zich tijdens het duel al achter een van de tribunes. Van buiten het stadion probeerden zij de ploeg tijdens de wedstrijd tegen Helmond Sport aan te moedigen met gezang en vuurwerk. Ze bekeken het duel via mobiele telefoons. De coronamaatregelen werden daarbij niet nageleefd. “Het is enorm teleurstellend dat fans ondanks herhaalde oproepen om weg te blijven, toch naar het stadion zijn gekomen”, laat een woordvoerder namens burgemeester Marc Boumans weten. Het parkeerterrein voor de hoofdingang was afgesloten met een hek en stewards zagen erop toe dat de fans de hoofdingang niet konden bereiken. Wel werd de spelersbus van tegenstander Helmond Sport enige tijd opgehouden, maar kon uiteindelijk toch vertrekken. Medewerkers moesten voor hun eigen veiligheid binnen of rondom het stadion blijven. Vorige week vrijdag ging het al mis bij de Vijverberg, waar onder meer een persfotograaf werd mishandeld.

