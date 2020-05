Gladbach-supporter Jan uit Tilburg vindt het Duitse spookvoetbal maar niks

Jan van Leeuwen heeft net in zijn appartement in hartje Tilburg zitten vertellen hoe bijgelovig hij is. Dan moet hij naar het toilet. De timing is niet ideaal. De tweede helft van de Duitse subtopper Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen is net begonnen. En ja hoor, dat zul je altijd zien. Van Leeuwen zit op de wc als hij hoort dat zijn Borussia scoort: 1-1! “Echt waar?” Als hij er van overtuigd is dat het geen grap is, roept hij: “Dan blijf ik hier zitten”.

Duizenden fans heeft Borussia Mönchengladbach in Nederland, vooral in het naburige Limburg. Maar de liefde voor deze Duitse club zit bij weinig Nederlanders zo diep als bij Jan van Leeuwen (52). Ook al oogde hij tijdens de eerste helft nog redelijk ontspannen. “Ik zit niet als een gekkie te kijken. Ik kijk redelijk analytisch. Maar ik bijt wel nagels.”

Hij is vrijgezel en werkt als treinconducteur, maar het leven van de joviale Tilburger staat in het teken van ‘Gladbach’. Terwijl de fans van Nederlandse clubs tot september droogstaan met competitievoetbal, kan Van Leeuwen tenminste weer naar zijn favoriete Bundesligaclub kijken, ook al is het dan op televisie. Normaal is hij er altijd live bij als ‘Die Fohlenelf’ spelen, thuis én uit. “In Duitsland noemen ze dat een Allesfahrer.”

Ook in zijn appartement is er geen ontsnappen aan. Van de gordijnen, spiegel, glazen en kaarsen tot zijn Hugo Boss-schoenen en polo-shirt: de groen-wit-zwarte clubkleuren en het logo van de club domineren alles. Op één foto aan de muur staat de aanstichter: vader Jan van Leeuwen. Die speelde in de jaren vijftig zelf betaald voetbal bij Noad in Tilburg. “Hij scoorde nog ooit in de Kuip.”

‘5-0 tegen Bayern, dan ben je verkocht’

“In 1970 ging hij met mijn moeder naar Duitsland, maar de winkels gingen al om twee uur dicht. Mijn vader zag een affiche: Borussia tegen Werder, om half vier. Hij ging erheen met mijn moeder. Al snel ging hij vaker. Het was de grote tijd met Vogts, Netzer, Heynckes, Bonhof… Ik was zeven jaar toen ik als klein manneke mijn eerste wedstrijd zag: in april 1974 tegen HSV, 6-1. Drie weken later mocht ik weer mee: 5-0 tegen Bayern. Dan ben je verkocht. En ver is het niet hè? Na Venlo twee keer gas geven en je bent er.”

“Ik ben heus wel eens bij Ajax en Feyenoord geweest, maar het verschil in strijd en tempo is zo groot. In Nederland bouwen ze op het gemak aan een aanval. In de Bundesliga is elke wedstrijd een kwestie van leven en dood. De wedstrijden zijn heel intensief. De beleving van de supporters, met die liederen, is ook veel intenser.”

Tientallen jaren reisden vader en zoon samen naar Mönchengladbach. Ze hadden een seizoenskaart. “Mijn vader was er in november voor het laatst. Hij was de oudste seizoenkaarthouder en bekend bij als ‘Borussia-opa’. In januari is hij overleden. Hij was 89.”

Fan-site is goed voor 600.000 unieke bezoekers per maand

Jan junior geeft zelfs rondleidingen in het Borussia-stadion en zit op de perstribune. Hij schrijft als vrijwilliger analyses van de spelers voor Torfabrik.de. Die website wordt gerund door fans en is in een normale voetbalmaand goed voor 600.000 unieke bezoekers. Met de opbrengst kan Van Leeuwen onder andere de uitwedstrijden, ook de Europese, betalen. Van Glasgow, Kiev, Sarajevo tot Barcelona, overal was hij erbij. “Maar voorlopig mogen maar heel weinig mensen het stadion in. Ik ook niet.”

Dus zit hij nu thuis in Tilburg naar de strijd tegen Leverkusen te kijken. De anders zo sfeervolle arena is doods. Met bordkartonnen poppen met foto’s van supporters erop is geprobeerd iets van publiek te suggereren op de lege tribunes. Van Leeuwen vindt het maar niks, dit spookvoetbal. “Klinisch is het, puur voor het tv-geld. Van mij hadden ze de competitie mogen afblazen. Dan waren wij vierde geworden en dus zeker van de Champions League.”

Ondertussen loopt het Leverkusen van Peter Bosz uit naar 1-3. Op elke tegentreffer volgt in deze Tilburgse huiskamer een vloek met Brabantse tongval. Na afloop is het gevoel katerig. Borussia zakt op de ranglijst. “Elke nederlaag is pijnlijk. We hebben slecht verdedigd.” Als het bezoek weg is, gaat hij de wedstrijd opnieuw bekijken.

