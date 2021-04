Getergde Heemskerk grijpt alsnog olympisch ticket op 50 meter vrije slag

Ze noemt zichzelf een van de granny’s van het zwemmen, met haar 33 jaar. Maar gisteren zwom Femke Heemskerk harder dan ooit tevoren. Een persoonlijk record op die leeftijd zegt veel over haar gedrevenheid, en misschien nog wel meer over hoe getergd ze was.

Bij de driedaagse Eindhoven Qualification Meet (EQM) klokte ze tijdens de series in de ochtend 24.28 op de 50 meter vrij. Haar tranen na afloop verraadden onder welke spanning zij geleefd had sinds ze begin december haar olympisch startbewijs dreigde kwijt te raken. “Het is geen makkelijke weg geweest om hier te komen. Dat kwam even los.”

Ruim vier maanden geleden snelde Valerie van Roon tijdens het kwalificatietoernooi in Rotterdam naar een tijd van 24.63, terwijl Heemskerk thuis op de bank zat. Zij moest in quarantaine, omdat haar man Covid-19 had. Die 24.63 was sneller dan de bes­te kwalificatietijd van Heemskerk tot dat moment. Daarom wees de zwembond, volgens de eigen reglementen, Van Roon aan voor de kortste sprintafstand in Tokio.

Maar verliezen zonder zelf te zwemmen, dat vond Heemskerk oneerlijk. Ze vocht de beslissing met succes aan bij de tuchtcommissie van de KNZB. Een stap die haar niet door iedereen in de zwemwereld in dank werd afgenomen. Er werd uiteindelijk besloten dat beide zwemsters een herkansing zouden krijgen, op deze vrijdag in Brabant.

Een duel met scherpe randjes, door de voorgeschiedenis

De jaarlijkse Swimcup in Eindhoven is eenmalig omgedoopt tot de EQM. Topzwemmers, vooral uit Nederland, strijden om de laatste tickets voor de EK half mei en de Spelen deze zomer. Sharon van Rouwendaal en Kira Toussaint doken gisteren beiden onder de olympische limiet op de 200 meter rug.

Maar de meeste aandacht ging uit naar de veelbesproken strijd tussen Heemskerk en Van Roon. Een duel met scherpe randjes, door de voorgeschiedenis. Ranomi Kromowidjojo was van het deelnemersveld de snelste van de dag met 24.11. Van Roon bleef in haar twee races steken op 24.84. Heemskerk dook met 24.43 ook tijdens de finale in de avond onder haar eigen oude toptijd.

En zo zag Van Roon (22) haar olympisch debuut vervliegen. Hoe zuur voor haar. Zij piekte op het juiste, want het vooraf afgesproken moment, begin december in Rotterdam. “Zonde dat het olympische ticket uit mijn handen glipt door een juridische procedure”, sprak ze na afloop met ingehouden emoties. “Ik heb me aan alle regels gehouden – quarantaine, negatieve testen – en me officieel gekwalificeerd. Dan is het zuur om na vier maanden, vier hele vervelende maanden kan ik wel zeggen, met niks te staan.” Of ze de zwembond iets verwijt? “De KNZB heeft de reglementen in eerste instantie niet goed opgeschreven. Dat is een feit.”

Soms liggen winst en verlies heel dicht bij elkaar. In de finale zwom Van Roon in baan 3 en Heemskerk vlak daarnaast in 4. Ze hadden geen woord gewisseld. Heemskerk: “Ik kan iedereen zo’n juridische procedure afraden en ook aanraden.”

De veterane, een van de boegbeelden van het nationale zwemmen, mag haar geluk dus ook beproeven op de 50 vrij in Tokio. Ze was al zeker van een startbewijs op 100 vrij en de estafettes. Haar grootste internationale successen liggen inmiddels ver achter haar. In 2014 stond ze voor het laatst op de hoogste trede van een mondiaal podium, maar haar prestatie in Eindhoven bewijst dat ze nog steeds in staat is zichzelf te overtreffen. “Het water weet niet hoe oud je bent.” Ze zwom haar eerste persoonlijk record sinds 2018. De tijd van 24.28 zou op het laatste WK goed zijn geweest voor de vijfde plaats. “Iedereen keek naar deze races. Iedereen had een mening. Ik ben vooral blij dat ik heb aangetoond dat ik dat allemaal aankan.”

