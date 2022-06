Geslaagde rentree Janssen in Oranje maar Depay steelt weer de show

Als voormalig gymnastiekleraar beviel de term hem voor de wedstrijd wel. De laatste interland voor de zomerreces was volgens bondscoach Louis van Gaal voor een aantal spelers een ‘examen’, dan wel tentamen.

Hij had weer grotendeels de tweede keus opgesteld tegen Wales, op doelman Jasper Cillessen en de nog altijd frisse regisseur Frenkie de Jong na. Van Gaal wilde de meeste spelers nog een keer in actie zien, want in september voor de volgende interlandperiode wil hij zijn definitieve WK-selectie voor Qatar al nagenoeg rond hebben.

Welk rapportcijfer Vincent Janssen kreeg van Van Gaal is onduidelijk, maar het warme applaus dat de spits bij zijn wissel na zeventig minuten kreeg was wel een indicatie. De oranje gekleurde Kuip had net als de bondscoach gezien dat Janssen na vijf jaar stilte een opmerkelijke rentree had gemaakt. Een diploma voor het WK heeft hij nog niet op zak, maar een herkansing in september lijkt hij toch te hebben afgedwongen.

Uiteindelijk wist Memphis Depay in de slotseconden tegen Wales te doen wat Janssen niet was gelukt: scoren. Zijn winnende treffer was zijn 42ste in Oranje; Depay staat nu tweede op de eeuwige topscorerslijst, gelijk met Klaas-Jan Huntelaar. De jacht op Robin van Persie (50 Oranjetreffers) is geopend.

Vincent Janssen in actie. Beeld ANP

Doelpuntenmachine bij AZ

De Kuip mag dan ‘ouwe troep’ zijn, volgens de bondscoach, de Rotterdamse arena was voor Janssen het droomdecor voor zijn terugkeer. Ooit werd hij immers in de jeugd bij Feyenoord niet goed genoeg bevonden. Via Almere City werd hij ineens een doelpuntenmachine bij AZ.

Die ging ook weer snel haperen toen hij voor het grootste transfersom in de Alkmaarse clubhistorie was verkocht aan Tottenham. Via Turkije belandde hij tegen een geschat jaarsalaris van twee miljoen euro in de luwte van Mexico.

Met Monterrey was hij de afgelopen jaren best succesvol maar uitgerekend dit seizoen vond hij amper het net. Doet er niet toe, vond Van Gaal. Hij ging af op het advies van zijn assistent Danny Blind die eerder als bondscoach Janssen nog had geselecteerd en recente video’s van hem had bekeken. Van Gaal prikte door het cynische gelach om de selectie van Janssen en zijn geringe aantal doelpunten heen. “Het gaat erom dat hij in mijn visie past.”

Sprookjesachtige allure

En warempel, Janssen deed tegen Wales wat Van Gaal had bedoeld. Hij was veel aanspeelbaar, voor de middenvelders. Al in de derde minuut had hij zijn rentree in Oranje sprookjesachtige allure kunnen geven toen hij alleen op de Welshe doelman leek af te stormen. Het eindigde met een struikeling over de bal, niet de laatste van de avond. Bij een kans in de elfde minuut deed hij wat zijn spitseninstinct hem ingaf: meteen schieten. Zonder veel succes.

Maar uiteindelijk stond Janssen wel aan de basis van twee Nederlandse doelpunten. Eerst gaf hij Noa Lang de bal net niet helemaal in de loop mee. Lang herstelde het zelf, en haalde vervolgens uit: 1-0. Zes minuten later won Janssen een kopduel waardoor Cody Gakpo met de bal richting het doel van Wales kon opstomen. De PSV’er schoot feilloos raak, 2-0. Ook in het vervolg liet Janssen zien dat hij straks een reëel alternatief kan zijn voor eventuele pinchhitters als Brian Brobbey, Luuk de Jong en Wout Weghorst.

Tegelijkertijd zal Van Gaal ook wel weten dat het bescheiden Wales op geen enkele wijze een graadmeter was voor de tegenstand straks op het WK. De Britse ploeg die zich anderhalve week geleden verzekerde van Qatar had ook in Rotterdam een veredeld tweede elftal opgesteld.

De beste speler in de basis, Brennan Johnson, zorgde nog voor rust voor de 2-1. De aanvaller van Nottingham Forest profiteerde van balverlies van Jordan Teze. De jonge PSV’er werd al in de rust uit zijn lijden verlost en moet vrezen dat hij na twee kansen definitief is gezakt voor zijn examen. Overigens zag ook doelman Cillessen er niet heel goed uit bij dat tegendoelpunt. Het illustreerde nog eens dat een van de zorgen van Van Gaal - de staat van de keepers in ons land - terecht is.

‘Spirit’ veelgebruikt woord

Wat voor conclusies er nog meer te trekken waren op basis van het vermakelijke maar weinig verheffende treffen met Wales? Niet heel veel. Nou ja, één ding is zeker: aan deze Oranje-selectie mag nog het nodige mankeren, er zit wel een bewijsdrang en teamgeest in deze ploeg. Net als tegen Polen werd tegen Wales in de slotfase veerkracht getoond. ‘Spirit’ was niet voor niets een veelgebruikt woord in Zeist de afgelopen twee weken.

Andere voorzichtige conclusies? Gakpo revancheerde zich voor een matig optreden in de uitwedstrijd in Cardiff, Lang was weer vooral wispelturig en De Ligt leidde de defensie naar behoren - na de rust met invaller De Vrij erbij. Op links is Malacia een prima stand-in voor Blind, al leidde een verloren duel van de Feyenoorder wel de kans in die op de valreep Wales een strafschop bezorgde. Nationale held Gareth Bale, in de slotfase ingevallen, schoot de 2-2 achter Cillessen. Uiteindelijk zorgde Depay toch nog voor een feestelijke stemming in de Kuip.

Nederland blijft daardoor riant koploper in groep 4 in de A-divisie van de Nations League. Oranje won eerder de uitwedstrijden tegen België (1-4) en Wales (1-2) en speelde zaterdag in Rotterdam gelijk tegen Polen (2-2). In september volgen de laatste twee duels. De poulewinnaar plaatst zich voor de Final Four, medio 2023.