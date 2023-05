Geschorste Messi krijgt ‘grootste aanbieding ooit’ van Saudi’s

Afgelopen maandag ontbrak Lionel Messi op de training van Paris Saint-Germain, vanwege een bezoek aan Saudi-Arabië. Hoewel de Franse club de reis verboden had, was die volgens de 35-jarige Argentijn zelf niet uit te stellen. Zijn bezoek was vastgelegd in zijn contract als toeristisch ambassadeur van Saudi-Arabië, waar hij zo’n 25 miljoen per jaar mee zou verdienen.

De reis leverde Messi dinsdag twee weken onbetaalde schorsing op. Ook zou de leiding van PSG besloten hebben het contract met de voetballer niet te verlengen. De geruchten over een vertrek van Messi uit Parijs gaan al langer. De fans nemen hem de uitschakeling in de Champions League tegen Bayern München kwalijk, omdat hij bij PSG niet met zoveel passie als bij Argentinië zou voetballen. Messi werd de afgelopen periode ook uitgefloten door de eigen fans.

Transfervrij

De Franse sportkrant L’Equipe denkt dat Messi óók naar Saudi-Arabië is afgereisd omdat hij daar zijn carrière mogelijk voort gaat zetten. “De golfstaat bereidt de grootste aanbieding voor die ooit aan een voetballer is gedaan”, schrijft L’Equipe woensdag. Messi zou dan in dezelfde competitie als Cristiano Ronaldo gaan spelen; de Portugees verdient daar bij Al-Nassr 124 miljoen per jaar. Messi is na dit seizoen transfervrij en zou een overstap naar Saoedi-Arabië serieus overwegen.

Een andere mogelijkheid blijft ook FC Barcelona, dat al langere tijd hoopt de Argentijnse voetballer terug te halen. Eind maart bevestigde de club in contact te staan met het management van Messi. Die terugkeer blijkt alleen nog niet zo makkelijk. Door de financiële situatie van de club, moet Barcelona eerst op veel andere gebieden orde op zaken stellen. De leiding van La Liga moet de financiële plannen van de club ook eerst goedkeuren.

