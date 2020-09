‘Geschiedenis is voor later’, zei Anna Van der Breggen vlak voor haar historische winst in Waalse Pijl

Geschiedenis is iets voor later, zei Anna van der Breggen dinsdag, een dag voordat ze wederom een nieuw record zou bereiken. Voor de zesde keer op rij won de wereldkampioene woensdag de Waalse Pijl, waarmee ze nu de recordhoudster is. Maar daarover nadenken is voor na een carrière. Eerst is er nog zoveel moois bijeen te rijden, en zoveel moois om anderen te helpen bereiken.

Want de Van der Breggen van 2020 is niet alleen maar renster, ze sorteert eveneens voor op haar toekomstige rol als ploegleider: dit jaar is ze al medebepalend in het beleid van haar ploeg en klankbord voor ploegleider Danny Stam. Ze geeft samen met ploeggenote Chantal Blaak aan wat in haar ogen goede versterkingen zijn, en welke richting haar team op moet.

Internationale groep

Die richting is vooral toegroeien naar een internationale groep rensters. Met het stoppen van Boels en Dolmans als sponsors voor de ploeg van Van der Breggen verandert in 2021 de op Nederland geënte strategie. SD Worx wil juist een internationaal imago, waar onder anderen Van der Breggen dus een stem in heeft. De bedoeling is dat het team dertien rensters telt (er zijn er nu twaalf vastgelegd) en dat de ploeg de World-Tour-status krijgt, waardoor die aan alle grote wedstrijden mag meedoen, maar waar ook eisen als een minimumsalaris voor sporters bij horen.

De internationalisering komt op een goed moment, volgens Van der Breggen. “De vrouwensport groeit, de UCI stelt hardere eisen, teams worden groter. Je moet het professioneelst willen zijn, en dan is verandering soms goed. Ook in Nederland, waar de generatie van nu er niet altijd is. Daarom is nu de focus op talenten goed.”

Ploegleider Danny Stam is blij met de verandering die er binnen de ploeg aankomt. Niet alleen voor de rensters, maar ook om de top van het vrouwenwielrennen breder te maken. “Nederlandse vrouwen vinden het soms lang als ze drie maanden van huis zijn in een jaar, maar een Amerikaanse is wel elf maanden weg. Die overlevingsmentaliteit mag er best meer worden ingebracht. En bovendien is het streven uiteindelijk om naar een mondiale top te komen in deze sport.”

Ideale kopvrouw

Van der Breggen is de ideale kopvrouw voor zo’n ploeg, in ieder geval nog voor een jaar. Eerder zei ze al dat ze het vrijwel net zo leuk vindt om een ploeggenoot te helpen dan om zelf te winnen. Dinsdag, op een persconferentie na haar wereldtitel, zei ze: “Het is ook goed als talenten van de ervaren profs kunnen leren.”

Eerst kan ze zelf nog genoeg winnen, zo bleek ook woensdag. Hoewel het maar drie dagen na haar zege in Italië was (ze reed toch omdat het al in de planning zat en de race ‘te belangrijk was om te skippen’). Dinsdag pas zag ze het speciale wereldkampioenentruitje dat voor haar is gemaakt. Ze had de beste versnelling op ‘haar’ Muur van Hoei, de steile slotklim aan het eind van de Waalse Pijl, al was het volgens haar wel de ‘spannendste van de afgelopen jaren’.

Ze bleef de Deense Cecilie Uttrup Ludwig na goed voorbereidend werk van haar ploeg in de laatste 150 meter voor. Het Nederlandse talent Demi Vollering werd derde, waarmee ze nogmaals aangaf een van de klimtalenten voor de toekomst te zijn. Niet geheel toevallig is zij een van de versterkingen in Van der Breggens ploeg voor volgend jaar. Want die mag dan wel internationaal worden, goed talent uit Nederland is uiteraard ook altijd welkom.

Hirschi wint traditionele machtssprint Marc Hirschi heeft nog steeds goede benen, ondanks een drukke Tour de France en een enerverend wereldkampioenschap. De jonge Zwitser van Team Sunweb won woensdag de Waalse Pijl bij de mannen in een traditionele machtssprint richting de top van de Muur van Hoei. Hirschi (22) won voor Benoit Cosnefroy en Michael Woods, die respectievelijk tweede en derde werden. Wout Poels (zestiende) was de beste Nederlander. In de Tour, waar Hirschi een etappe won, kreeg hij de vraag of hij zich al kon voorstellen dat hij het nieuwe uithangbord wordt van zijn ploeg, die onder anderen Tom Dumoulin zag ­vertrekken en volgend jaar ook afscheid neemt van Michael Matthews en Sam Oomen. “Dat weet ik niet”, zei hij toen. “Laat me eerst maar eens genieten van deze dagen.” Dat genieten doet hij nog steeds. “Maar je moet hier sterk in je hoofd zijn om van de pijn te winnen. Alles wat nog komt is bonus.”

