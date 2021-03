Gertjan Verbeek als analist: ‘Je moet het simpel houden en jezelf blijven’

Gertjan Verbeek wist dat de vraag vroeg of laat zou komen. Het is een winderige zaterdagavond op Het Kasteel, waar Sparta en RKC Waalwijk over ruim een uur aftrappen, als de analist van ESPN de microfoon ter hand neemt in de hoek van het stadion.

In de studio zit presentator Jan Joost van Gangelen, die uiteraard nog even terugkomt op een akkefietje uit de vorige speelronde. Wat was er gebeurd? Adil Auassar, de aanvoerder van Sparta, reageerde na de wedstrijd tegen FC Emmen als door een adder gebeten op Verbeek. Terwijl Auassar nog stond te balen van de late gelijkmaker bij FC Emmen, nadat de Var in de slotminuut een handsbal van hem had geconstateerd, durfde Verbeek het ook nog eens om te beginnen over het matige optreden van Sparta. “Ik ben hier niet om jou te vermaken”, beet Auassar Verbeek toe.

Een relletje was geboren. “Ik mag daar toch wel een opmerking over maken?”, zegt Verbeek richting Van Gangelen in Hilversum. “Voetballers zijn heel erg bezig met het resultaat, terwijl ze eigenlijk met het proces bezig moeten zijn. Als ik twee keer 45 minuten geen al te best voetbal heb gezien, dan zeg ik dat. Dat Auassar – met het stoom uit zijn oren – daar niet van gediend is, daar heb ik alle begrip voor.” Ook Jordens Peters (Willem II) moest eraan geloven bij Verbeek.

‘Je moet het simpel houden’

Verbeek is zoals hij is, vertelt hij even later in de brasserie van Het Kasteel. Ook als analist. “Een goede analist heeft analytisch vermogen en kan dat in heldere taal uitleggen voor de gemiddelde kijker. Je moet het simpel houden”, meent hij. “En daarnaast moet je jezelf blijven.”

Verbeek – gewatteerde bergschoenen, grijze spijkerbroek en blauwe winterjas met sjaal – oogt ontspannen deze avond. De Deventenaar heeft een rustige dag gehad. Overdag vierde hij de verjaardag van zijn dochter, daarna reed hij van zijn woonplaats Dalfsen naar Rotterdam, een rit van ongeveer twee uur.

Sinds 2013, toen Fox Sports de live-uitzendrechten van de eredivisie kreeg, is Verbeek (58) analist. “Toen ik in Duitsland trainer werd, kon het helemaal goed”, herinnert hij. “Daar speelden we meestal op zaterdagmiddag, waardoor ik op zaterdagavond en op zondag een wedstrijd in Nederland kon analyseren. Sommige clubs hadden er wel wat moeite mee dat ik – terwijl ik bij een andere club trainer was – als analist aanwezig was. Zelf zat ik daar niet zo mee.”

Nieuwe beroepsgroep

Verbeek, die werkzaam was bij Heracles, Heerenveen, Feyenoord, AZ en FC Twente, is een van de vele oud-voetballers die wekelijks hun commentaar geven rondom wedstrijden. De ‘analist’ lijkt wel een nieuwe beroepsgroep. Ze staan centraal in het meningencircus dat het betaald voetbal ook is. Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Theo Janssen en Ibrahim Afellay schuiven regelmatig aan bij Studio Voetbal (NOS), Marco van Basten, Ruud Gullit en Youri Mulder zitten vaak bij Rondo (Ziggo) en ESPN heeft Kenneth Perez, Ronald de Boer en Arnold Bruggink.

“Ik vind het hartstikke leuk om te doen”, zegt Verbeek, al lepelend in een bekertje yoghurt. “Op deze manier blijf je betrokken bij het voetbal. Ik kijk gewoon naar wat er gebeurt, waarbij ik als trainer misschien net even iets anders kijk dan een gemiddelde toeschouwer. Wat zijn de looplijnen? Hoe staan ze defensief? Als ik iets over tactiek zeg, dan kan een trainer zich daardoor aangesproken voelen. Maar hij hoeft het ook niet eens te zijn met wat ik zie. Dan kun je daar een discussie over hebben, toch?”

Als Verbeek even later op het veld staat en de spelers een warming-up ziet doen, geniet de liefhebber in hem. Of hij niet liever trainer is? “Ja”, bekent Verbeek. “Het liefst sta ik natuurlijk dagelijks op het veld, jongens te trainen. Dat is mijn vak.” Even leek hij de nieuwe trainer te worden van PEC Zwolle, maar die club koos voor Art Langerer. “Dit is ook hartstikke leuk om te doen”, relativeert Verbeek.

Minder leuk is Sparta-RKC. Verbeek en zijn collega Toine van Peperstraten moeten zoeken naar hoogtepunten.“Het gaat om de drie punten, is mij verteld”, knipoogt Verbeek, refererend aan zijn woordenwisseling met Auassar. “Ze zijn er niet om ons te vermaken.”

Even voor half twaalf zit zijn taak erop in Rotterdam-West, waar het stadion verlaten is. Verbeek start zijn auto. Nog twee uur rijden naar Dalfsen.

Sparta voorlopig uit degradatiezorgen Sparta-RKC kende zaterdagavond nauwelijks hoogtepunten, totdat Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk na krap een uur spelen raak kopte. “Bij FC Emmen-Sparta vond ik hem ook al de beste man van het veld”, zegt analist Gertjan Verbeek na afloop. “Beugelsdijk is niet de snelste, maar dat compenseert hij door zich goed op te stellen.” Invaller Bryan Smeets zorgde vlak voor tijd voor de 2-0, waardoor Sparta voorlopig afstand neemt van de degradatiezone. Verder was de wedstrijd er eentje om snel te vergeten. “Kijkers zijn ook niet gek”, meent Verbeek. “Je kunt zo’n wedstrijd niet gaan ophemelen. Dat slaat nergens op.”

