Georginio Wijnaldum: Uefa moet spelers beschermen en optreden tegen racisme

De aanvoerder van het Nederlands elftal verklaarde eerder dat hij van het veld zou lopen als hij racistisch bejegend zou worden. Op het EK kreeg met name Kylian Mbappé met apengeluiden te maken toen hij met Frankrijk in Boedapest tegen Hongarije speelde. In hetzelfde stadion speelt Oranje zondag de achtste finale tegen Tsjechië. Wijnaldum vindt niet dat de beslissing om tot actie over te gaan bij voetballers moet liggen, maar dat de Europese federatie Uefa hen in bescherming moet nemen.

“Ik heb er naar aanleiding van Mbappé weer over nagedacht, ook wij spelen straks in Hongarije. Ik heb eerder gezegd dat ik van het veld zou lopen. Nu denk ik er toch iets anders over”, sprak Wijnaldum op een persconferentie in Zeist. “Fans kunnen anders misschien zorgen dat je de wedstrijd verliest. Ik denk dat de Uefa de spelers moet beschermen. De Uefa is leidend en moet zeggen: dit kan niet, dit willen we niet. Zij moeten beslissingen nemen voor de spelers. Je zag eerder dat spelers ervoor werden gestraft als ze van het veld liepen. Maar, ik zal de scheidsrechter er wel op attenderen als het gebeurt.”

Nieuwe antihomowetgeving in Hongarije

Wijnaldum draagt zondag in Boedapest de band met #OneLove. Dat initiatief is genomen naar aanleiding van de nieuwe antihomowetgeving in Hongarije. “We hebben het er over gehad. Eerlijk gezegd ontgaat ons als spelers veel van wat er in de wereld gebeurt. Gedurende zo’n EK ben je echt bezig met de wedstrijden en herstellen. De KNVB legde dit idee aan ons voor. Toen zijn we erover na gaan denken. Voor ons past dit mooi in de #OneLove-campagne die we al waren gestart. Zo proberen we ons steentje bij te dragen. Het gaat niet alleen om wat er nu speelt in Hongarije, ook wat er hiervoor al is gebeurd. Wij als voetballers zien wat op televisie, maar weten nu ook niet precies wat er gaande is. Misschien klinkt dat raar voor mensen buiten onze bubbel.”

De toekomstig middenvelder van Paris Saint-Germain, die al drie keer scoorde op dit EK, voelt zich wel bewust van zijn maatschappelijke functie als rolmodel. “Natuurlijk, wij staan voor diversiteit. #OneLove betekent één liefde, dat iedereen erbij hoort, dat iedereen vrij moet zijn om een mening te geven. Naar onze mening wordt dat nu beperkt voor sommige mensen. Het is soms wel jammer dat er alleen geluisterd wordt naar mensen die een podium hebben, zoals wij. Het is beter te luisteren naar de mensen waar het om gaat. Die kunnen het beter uitleggen. Maar dat is nu eenmaal zoals het gaat in de wereld. Ik vind dat wij als sporters, of rappers en andere bekende mensen ons best moeten doen om mensen te helpen.”

En dan Tsjechië, als de volgende tegenstander, met een redelijk gunstig ogend schema daarna, hoe is daar in de selectie op gereageerd? Als een meevaller? “Zo wil ik het niet noemen”, reageerde Wijnaldum. “Gisteren heeft iedereen bij Duitsland-Hongarije kunnen zien wat er kan gebeuren. Wij gaan deze wedstrijd benaderen alsof we tegen een topland spelen. We moeten alles geven. Inderdaad, het had gekker gekund, tegen een sterkere tegenstander, maar dat maakt eigenlijk niks uit. Het was een heel spannende dag gisteren. In groep F zag je hoe gek het kan lopen. Het ene moment lag Duitsland eruit, toen weer, Portugal en uiteindelijk was het Hongarije. In 90 minuten gebeurt zo veel. Die spanning, dat maakt voetbal zo mooi.”

Lees ook:

Mag je van Oranje actie tegen Hongaarse anti-homowet verwachten? ‘Leg het ze niet op’

Het Nederlands elftal speelt zondag in Hongarije. Hoe ver gaat een voorbeeldfunctie?

Met een regenbooglogo staat de Uefa voor aap

Column van bankzitter Robin Goudsmit

Scherpe veroordeling van Hongaarse ‘discriminatie’ lhbti+’ers

De nieuwe Hongaarse wetten oogsten een storm van kritiek. Vooralsnog is onduidelijk of de Europese Unie er ook iets tegen kan doen.