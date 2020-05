Gemengde gevoelens in de sportwereld: ‘Waarom wel weer gymles en geen judo?’

Teleurstelling bij de judobond, blijdschap bij de tennissers en tevredenheid in de paardensport. Dat is de teneur van de reacties van drie directeuren van sportbonden op de versoepeling die premier Mark Rutte woensdag bekendmaakte. In navolging van tieners mogen ook volwassen sporters vanaf maandag 11 mei weer in de buitenlucht, op anderhalve meter afstand van elkaar, trainen bij hun vereniging.

Donderdagmorgen hadden de betrokken bonden al meteen overleg met sportkoepel NOC-NSF over de nieuwe protocollen die ze moeten maken. Die moeten morgen al klaar zijn.

Judo: Waarom wel gymles en geen judo?

“Ik ben teleurgesteld dat kinderen onder de twaalf jaar niet eerder dan september binnen judotraining kunnen krijgen”, zegt Huub Stammes, directeur van judobond JBN. Judo is een contactsport die vooral binnen wordt beoefend en daarom nog te risicovol, vindt het kabinet. “Ik krijg niet uitgelegd waarom kinderen wel weer naar school gaan, gymles krijgen maar niet mogen sporten in een judozaal. Het is ook heel jammer dat de sportscholen, ook die judo aanbieden, pas in september weer open mogen.”

Kinderen van judoverenigingen en judoscholen krijgen sinds vorige week op veel plaatsen wel buiten les. Voor de kinderen van twaalf tot achttien jaar zijn dat vooral specifieke oefeningen op anderhalve meter van elkaar. Dat kan volgende week ook met volwassenen. “Wij hadden de misschien ijdele hoop dat al in juli of augustus weer verruiming voor de budosporten zou komen. Wij zullen onze clubs nu stimuleren om te doen wat wel mag.”

Vooral omdat de instroom van nieuwe leden grotendeels terugviel, raamt Stammes de schade bij de judobond tot nu toe op zo’n drie ton. “Over alle clubs samen kost dit zo’n twee miljoen per jaar. Veel leden zijn loyaal, maar de lasten voor hypotheek en personeel lopen vaak door. Als dit nog enkele maanden aanhoudt komen er veel in liquiditeitsproblemen.”

Tennis: Dit is heel erg welkom

“Superblij”, is directeur Erik Poel van tennisbond KNLTB dat nu ook alle tennissers boven de achttien jaar onder restricties vanaf maandag weer de baan op mogen. “Dit kwam voor ons redelijk onverwacht. Bij de jeugd gaat het sinds vorige week uitstekend, daarmee is het voorbeeld gegeven hoe het kan. We werken nu grotendeels hetzelfde protocol uit voor de senioren, dus met toezicht op de banen, vooraf reserveren, voldoende ruimte tussen de spelers.”

De jeugd van twaalf tot achttien jaar speelt wel in dubbels, of dit ook bij de volwassenen mag volgende week moet de KNLTB nog bepalen. De terrassen bij de clubhuizen mogen ook weer open vanaf 1 juni, een belangrijkste inkomstenbron voor verenigingen.

En de tennisleraren kunnen ook weer aan de slag. Poel: “Dat is heel welkom. Tennis is hard getroffen. De timing van het virus kon niet slechter. We stonden aan het begin van het seizoen, de voorjaarscompetitie is al van de baan.” De KNLTB zag het ledenaantal teruglopen en heeft nu 20.000 leden minder dan beraamd. Daardoor is de schade van de bond zelf al enkele miljoenen. Poel: “Als we naar verenigingen kijken, gaat het samen om tientallen miljoenen.”

Paardensport: Helaas nog geen toestemming voor wedstrijden

Ook de paardensport is heel erg blij, zegt Theo Fledderus, directeur van de hippische bond KNHS. “Dit is een hele goede stap. We willen weer naar buiten met de paarden om op gepaste afstand van elkaar te gaan rijden. Het mag helaas nog niet binnen in maneges, wat prima had gekund, maar daar valt mee te leven”, zegt Fledderus.

Hij vindt het wel jammer dat wedstrijden voorlopig nog niet zijn toegestaan. “Wij hebben een mooi draaiboek klaar. Je kunt prima wedstrijden dressuur en springen houden met anderhalve meter marge, zonder publiek. Maar ik begrijp ook dat het kabinet de sport over één kam scheert.”

Paardrijden an sich is nooit verboden geweest maar als sport mocht het niet bedreven worden bij maneges. Dat heeft forse financiële schade veroorzaakt. De uitgifte van licenties voor dit seizoen en afdracht van contributies is teruggelopen. Dat leverde de KNHS zo’n 550.000 euro aan verlies op. Fledderus: “Dat verlies is niet zomaar meer goed te maken. Sinds vorige week hebben de 45.000 bij de KNHS aangesloten leden onder de achttien jaar al toestemming weer te trainen, vanaf maandag mogen ook de overige 120.000 leden weer in de bak. “Dat is hartstikke fijn.”

