Gelijkspel noopt tot bezinning bij PSV

Mark van Bommel is nu zestien maanden trainer van PSV en ook in zijn tweede seizoen lijkt hij de titelstrijd te verliezen van Ajax. Na het gelijkspel bij Sparta (2-2) kan, eerder dan toch verwacht mocht worden dit seizoen, de tweede plaats voorlopig het hoogst haalbare zijn voor PSV.

Dat Ajax, vrijdagavond zegevierend bij PEC Zwolle (2-4), op koers ligt om de landstitel te prolongeren, is niet zo verwonderlijk. Sportief en financieel hebben de Amsterdammers een ruime voorsprong op PSV, dat vorig seizoen pas begin april capituleerde in de titelrace en uiteindelijk slechts drie punten moest toegeven op de latere kampioen.

Nu, na twaalf speelronden en opeenvolgend puntenverlies tegen FC Utrecht (3-0), AZ (0-4) en Sparta, zijn het al acht punten die de ploeg uit Eindhoven moet zien te overbruggen, een perspectief dat toch onvoorzien was geweest met de grote krachtsverschillen in de eredivisie. Dat vraagt om bezinning. En reflectie. Welke lessen schuilen daarin voor de jonge coach Van Bommel?

Rood, blessures, maar toch

Natuurlijk, er zijn verklaarbare redenen voor de mindere fase van PSV, zoals Van Bommel zaterdagavond ook aanstipte na afloop op de persconferentie. Er vielen recentelijk rode kaarten, waardoor Viergever, Hendrix en Thomas geschorst moesten toekijken tegen Sparta. Ook de geblesseerde Malen en Bergwijn worden gemist. Zonder hen heeft PSV moeite met scoren.

Maar er zit meer in de remise van PSV. Voor Van Bommel (42) zal het een lesje in nederigheid kunnen zijn. Hij, de geboren trainer, kan dergelijke verzwakkingen in zijn elftal maar tot een bepaalde hoogte camoufleren. Eenvoudigweg omdat de invallers (Baumgartl, Gutiérrez, Doan en Bruma) van mindere kwaliteit zijn. Bovendien verstaan de alternatieven soms onvoldoende wat hun trainer wil. Zie de Duitse verdediger Baumgartl, die na de openingstreffer van Ache voor instructies naar de zijlijn was gekomen, eens worstelen met de aanbevelingen van Van Bommel. Nee, zo zelfredzaam als Van Bommel als speler was, zo zijn veel PSV’ers (nog) niet. Daarnaast ontbrak het aan gif en onverzettelijkheid, stelde de trainer. Gif wat ook zijn aanvoerder (Rosario), een speler die als verlengstuk van een coach kan dienen, niet in de ploeg kan brengen.

Van Bommel hield lang vast aan zijn gebruikelijke tactiek op Het Kasteel. “Je moet een plan A zodanig perfectioneren dat je geen plan B nodig hebt”, haast hij er dan altijd bij te zeggen. Maar tegen Sparta werkte plan A niet, omdat de slag verloren werd op het middenveld, waar Sparta onder leiding van uitblinker Smeets de wedstrijd naar zijn hand zette en de PSV’ers grossierden in foute aannames, slordig balverlies en verkeerde keuzes.

Dan moet het op een andere manier. Tegen Sparta, dat gezien de mogelijkheden uitstekend speelde, veranderde er pas iets in de rust. “Dan kun je het beter uitleggen”, verklaarde Van Bommel zijn aanpassingen halverwege. Het sorteerde effect. PSV, na de pauze opererend met een driemansdefensie en een verstevigd middenveld, kreeg meer grip op de wedstrijd en maakte binnen het uur de gelijkmaker (via Sadilek). Een minuut later, na een vlotte uitbraak van Sparta, werd PSV-doelman Zoet alweer te kijk gezet. Rayhi passeerde hem in de korte hoek. De gelijkmaker van Gakpo viel pas in blessuretijd: 2-2. Een schot van Ihattaren, die zondag bekendmaakte voor Oranje te kiezen, ging daarna nog rakelings over.

Van Bommel deed na afloop wat hem toevertrouwd is: hij beschermde naar buiten toe zijn spelers, onder wie de zomeraankopen Baumgartl (tien miljoen euro), Doan (7,5 miljoen euro) en Bruma (twaalf miljoen euro), maar intern zullen ze elkaar de waarheid zeggen bij PSV, benadrukte hij. “Voor mij is dit ook de eerste keer”, zei Van Bommel over de moeilijke fase waarin zijn elftal zich bevindt. “We moeten hier met z’n allen uitkomen.”

Fraser: teleurgesteld en trots Sparta-trainer Henk Fraser hield gemengde gevoelens over aan het gelijkspel tegen PSV (2-2). “Als je zo laat nog de gelijkmaker tegen krijgt, is dat een behoorlijke teleurstelling”, zei Fraser na afloop op de persconferentie. “Maar ik ben ook trots op mijn spelers. Trots omdat we weer een Sparta hebben gezien dat tot het einde blijft strijden en het elke tegenstander lastig kan maken. We voetbalden vanuit een goede organisatie met spelers die dat ook uit kunnen voeren. Vandaag hadden we ook kunnen winnen tegen een topploeg.”

Lees ook:

AZ duwt Van Bommel verder in de ellende

Een rampweek voor PSV krijgt een passend slot als een gretig AZ over de Eindhovense ploeg heen rolt (0-4).