Gelijkheid voor mannen en vrouwen in het hockey, het moet van ABN Amro

Het is voor de gesponsorde verenigingen een kwestie van aanhaken of afhaken bij ‘De Inhaalslag’, zo waarschuwt de bank. Wie zich niet verbindt aan dat project, dat de komende jaren op een breed vlak een einde moet maken aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het hockey, zal niet in aanmerking komen voor verlenging van het bestaande contract. Een ferm statement, noemt ook de financiële instelling het zelf.

Het zijn veelzeggende cijfers die ten grondslag liggen aan De Inhaalslag. Wereldwijd gaat 93% van het totale sponsorgeld naar mannen. Zo extreem is het in het vaderlandse hockey niet gesteld. Daar is ‘slechts’ 80% voor de mannen gereserveerd. Vrouwen in de Hoofdklasse verdienen vijf tot tien keer minder dan de andere sekse. In die hoogste nationale competitie lopen welgeteld 52 mannen rond die een modaal inkomen verdienen, tegenover zes vrouwen. En dat terwijl in het totale Nederlandse hockey twee derde van alle beoefenaren vrouw is.

Meer sponsorgeld de andere kant op

ABN Amro streeft op zowel sportief, financieel, facilitair als bestuurlijk gebied naar een verhouding van 50-50 in het jaar 2025. Clubs dienen daar een voortrekkersrol in te vervullen. Verenigingen waarvan in 2021 de overeenkomst afloopt, dienen een pitch te overleggen waarin staat hoe in de toekomst 30% van het sponsorgeld wordt besteed aan De Inhaalslag. Wie zich daar niet aan committeert, kan op zoek naar een nieuwe sponsor.

International Maria Verschoor werd gisteren, op hetzelfde moment dat ze met het Nederlands elftal in het kader van de Pro League met 3-0 van Groot-Brittannië won, gepresenteerd als boegbeeld van De Inhaalslag. De middenvelder noemde dat na afloop van het treffen haast een vanzelfsprekendheid. ‘’Ik wist eerder al dat er sprake is van ongelijkheid in het hockey. Maar dat het zó extreem blijkt te zijn, is schrikbarend.’’

De middenvelder van Amsterdam, met haar enorme bos haar als handelsmerk, zei geen idee te hebben hoe groot het verschil in salariëring bijvoorbeeld is tussen haar en iemand als clubgenoot Mirco Pruijser. “Dat zal ongetwijfeld enorm zijn. Dit gebeurt overigens niet alleen bij Amsterdam. Het is overal in de Hoofdklasse hetzelfde liedje.’’

Kan ervan leven

Zelf kan ze nipt rondkomen van haar sport. Ze verdient een bescheiden salaris bij Amsterdam, krijgt als speelster van het Nederlands elftal een stipendium van sportkoepel NOCNSF en heeft een overeenkomst met een stick- en schoenensponsor. ‘’Ik kan ervan leven. Dat is het ook wel zo’n beetje.’’

Met oog op de toekomst is de studente momenteel bezig met haar bachelor psychologie. Nee, klonk het lachend, er heeft zich nog geen kapperszaak of shampoomerk gemeld die haar vanwege die enorme bos krullen wil adopteren als uithangbord. ‘’Maar als er iemand geïnteresseerd is, mag die zich meteen bij me melden.’’

