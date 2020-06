Geliefden in één sportteam: ‘Het grootste gevaar is dat je te veel op elkaar let’

De geliefden Jutta Leerdam en Koen Verweij beginnen samen een schaatsploeg. Is dat verstandig? Zwemmers Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman zijn ervaringsdeskundigen. ‘Je moet elkaar vrijlaten.’

Druk pratend zwaaien Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman de deur van het café van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion open. De training zit erop, tijd voor een cappuccino en een dubbele espresso. Het gebeurt niet vaak dat ze na gedane arbeid samen de tijd nemen voor een kop koffie. Normaliter gaat ieder van uit het water zijns weegs en zien ze elkaar thuis weer. Het moet de aard van de individuele topsporter zijn. Samen, maar toch alleen.

Misschien, zegt Kromowidjojo (29), is dat laatste juist wel het geheim van hun relatie. “We zijn bezeten van zwemmen, maar allesbehalve sportverdwaasd. We analyseren niet tot in den treure de trainingen. We praten thuis überhaupt niet veel over zwemmen. Dat is geen bewuste keuze, zo is gewoon ons karakter.”

“Het grootste gevaar is dat je te veel op elkaar let”, zegt Weertman (27). “De coaching laten we volledig over aan Marcel Wouda, zo luidt de afspraak. We zeggen bijvoorbeeld nooit iets van elkaars techniek. Je moet elkaar vrijlaten. Ieder mens is nu eenmaal anders.”

‘Wat we niet snappen, laten we los’

Dat geldt ook buiten het zwembad. “Als ik het mentaal zwaar heb, neem ik soms een glas whisky”, zegt Weertman. “Gewoon, omdat ik dat lekker vind. Ranomi pakt in zo’n situatie een stuk chocolade. Als zij zegt dat ik geen alcohol moet drinken of ik waarschuw dat een reep niet goed voor haar is, ga je geheid botsen. We hebben al vroeg in onze relatie afgesproken wat we tegen elkaar zeggen en wat niet. Als wij de hele dag over zwemmen praten, houdt onze relatie nooit stand. We snappen wat de ander doet. Wat we niet snappen, laten we los.”

De successen van beide zwemmers gaan niet altijd hand in hand, zo bleek in 2016. Waar Kromowidjojo in Rio geen vervolg kon geven aan haar olympische successen van Peking en Londen, stapte Weertman op de Copacabana als grote triomfator uit het water.

Weertman: “Het belangrijkste is dat je elkaar op zo’n moment het succes oprecht gunt. Hoe moeilijk dat misschien ook is. Natuurlijk ben je, in meer of mindere mate, jaloers op de ander wanneer die na vier jaar trainen wél het doel bereikt en jij niet. Toch is die gunfactor van cruciaal belang.”

Jutta Leerdam kust haar vriend Koen Verweij na het winnen van haar gouden medaille op de 1000 meter op het WK afstanden schaatsen. Beeld ANP

‘Ze moeten keiharde afspraken maken’ Marc Lammers, oud-hockeybondscoach en consultant in het bedrijfsleven: “Het lijkt op het eerste oog niet verstandig van Jutta Leerdam en Koen Verweij om met z’n tweetjes een schaatsploeg te beginnen. Toch denk ik dat zij het wel kunnen. Het zijn tegendraadse topsporters die dit willen laten slagen omdat iedereen roept dat het niet gaat werken. Het kan heel veel energie geven om de boze buitenwereld te zien als gezamenlijke tegenstander. Ze moeten alleen keiharde afspraken maken. Wanneer zijn we atleet en wanneer geliefde? Wat gebeurt er wanneer de relatie op de klippen loopt? Maak een convenant, dan kun je elkaar daarop aanspreken. Ik denk dat een sponsor dat ook wel graag wil weten.”

‘Tenminste één nacht samen thuis’

Een misschien wel veel moeilijker aspect van hun relatie noemt hij het omgaan met het nomadenbestaan. Begin dit jaar zwom Kromowidjojo de FINA Champions Swim Series in China. Op de dag dat zij zou terugkeren, vertrok Weertman weer voor een trainingskamp en wedstrijden naar Australië. Was ‘Kromo’ niet bewust een dag eerder uit Azië vertrokken dan gepland, dan hadden de twee elkaar zeven weken niet gezien. Weertman: “Nu konden we tenminste één nacht samen thuis doorbrengen.”

Kromowidjojo: “Daar kun je alleen mee dealen wanneer je weet wat iemand ertoe drijft om zo’n bestaan te leiden. Ik ken genoeg stellen die niet langer dan een paar dagen zonder elkaar kunnen. Wij zijn altijd heel dicht bij elkaar of heel ver van elkaar verwijderd. Zo is onze relatie nu eenmaal. Het is hollen of stilstaan.”

“Hoe moeilijk het soms is, we kiezen er bewust voor om geen enkele concessie te doen. In het begin gingen we samen naar het zwembad en wachtten we na de training op elkaar. Daarmee zijn we al snel gestopt. Het heeft geen zin om een half uur rond te hangen, als de ander nog naar de fysiotherapeut moet. En dat alleen maar omdat je vervolgens vijf minuten samen in een auto zit. We maken ons werk af zonder rekening met elkaar te houden. Zie ons als een team waarin het individuele belang voorop staat.”

“We dagen elkaar ook bewust niet uit”, zegt Weertman. “Doen we dat wel, dan gaan we geheid te ver. Volgende maand zwemmen we een 50 vrij tegen elkaar, verder gaan we niet. Onze persoonlijke records ontlopen elkaar niet veel, Ranomi is een fractie sneller dan ik. Dat is onze veilige manier van uitdagen.” Kromowidjojo: “We worden echt beter van elkaar. Als mens en als zwemmer. En dat is mooi. Want een beter mens is een betere zwemmer.”

‘Tot waar treed je naar buiten met je privéleven?’ Rico Schuijers, sportpsycholoog: “Er zit een zeker risico aan zo’n constructie. Wat gebeurt er wanneer je onenigheid krijgt? Dan zit er ook een publieke component aan. Jutta Leerdam is heel actief op Instagram en Koen Verweij heeft ook een geschiedenis. Daardoor liggen ze onder het vergrootglas van de roddelbladen. Dat is sowieso al een druk die veel stellen in het verleden niet hebben overleefd. Dit maakt het allemaal extra spannend. Ze zullen heel goed de grens moeten bewaken. Tot waar treed je naar buiten met je privéleven? Het is de ultieme test voor je relatie, zodra de druk van buitenaf toeneemt.”

