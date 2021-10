Geld regeert het voetbal, maar gelukkig blijven de stuntjes

Niet alleen in Nederland verloor de gedoodverfde kampioen. Dat gebeurde ook in Frankrijk en Duitsland.

Het verloop van landencompetities in Europa is steeds beter te bepalen aan de hand van de begrotingen. Wie het meeste geld te besteden heeft, maakt de grootste kans op de landstitel. De groeiende financiële kloof tussen ploegen die meedoen aan de lucratieve Champions League en de rest maakt nationale competities steeds voorspelbaarder.

Maar soms zijn er van die weekenden die het geld als bepalende factor in het voetbal weer even doen relativeren. Niet alleen Ajax, in Nederland financieel met afstand de rijkste, ging gisteren onderuit. Ook in Duitsland en Frankrijk verloren de gedoodverfde kampioenen.

Zoals Bayern München. Dat lijkt dit seizoen op weg naar de tiende landstitel op rij in de Bundesliga, nog dominanter dan in voorgaande jaren. De recordkampioen uit Beieren lokte niet alleen trainer Julian Nagelsmann weg bij RB Leipzig. Het betaalde ook 60 miljoen euro aan de concurrent uit Leipzig om topverdediger Dayot Upamecano naar München te halen, met in zijn spoor ook de Oostenrijker Marcel Sabitzer nog. Na een voorzichtig begin in het openingsweekend – een gelijkspel tegen Mönchengladbach – walste Bayern vervolgens wekelijks over tegenstanders heen. Vorige week ging ­Bochum met 7-0 over de knie.

Eintracht Frankfurt zorgde voor een stunt

Maar gisteren zorgde Eintracht Frankfurt voor een stunt. De ploeg van Sam Lammers, die inviel, won met 1-2 in de Allianz Arena. Leon Goretzka zette Bayern na een klein half uur nog wel op voorsprong maar Frankfurt antwoordde vrijwel direct met de gelijkmaker van Martin Hinteregger. Filip Kostic, oud-speler van FC Groningen, werd in de 83ste minuut matchwinner: 1-2. Bayern verloor in november 2019 voor het laatst thuis een competitiewedstrijd. Daarna bleef de club dertig duels ­ongeslagen.

Nu zal Bayern toch wel Duits kampioen worden, alhoewel verrassingen nooit zijn uit te sluiten. OSC Lille pakte in Frankrijk immers de ­titel afgelopen seizoen, en dus niet Paris Saint-Germain. Dat sterrenensembale leed gisteren een nederlaag bij Stade Rennes: 2-0.

Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar stonden in de basis bij Paris Saint-Germain. Georginio Wijnaldum, die zich vandaag in Zeist bij Oranje moet melden, viel pas een kwartier voor tijd in. Bij een van de kansen van Paris Saint-Germain raakte Messi in de eerste helft nog wel de lat. Voor rust kwam de thuisploeg op 1-0. Een voorzet van Sulemana werd door Laborde afgewerkt. Na de hervatting viel de 2-0 van Tait. Een Parijse tegentreffer van Mbappé, na een combinatie van Messi en Di Maria, werd geannuleerd wegens buitenspel.