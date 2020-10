Gekwalificeerd, maar: het wordt weer tijd voor een échte wedstrijd

De Nederlandse voetbalvrouwen mogen in 2022 in Engeland hun Europese titel verdedigen. Het definitief binnenhalen van het ticket voor het EK was slechts een formaliteit. In het Hitachi Stadion in Groningen zegevierde Oranje vrijdagavond eenvoudig over Estland (7-0), zoals alle wedstrijden in de kwalificatiestrijd simpel waren gewonnen.

Met nog de afsluitende groepsduels met Kosovo te gaan, dinsdag in Pristina en op 1 december in Zwolle, zijn de cijfers van Nederland even indrukwekkend als nietszeggend. De tegenstand van Rusland, Slovenië, Turkije en Estland was te verwaarlozen voor de regerend Europees kampioen en vice-wereldkampioen. Acht wedstrijden leverden zoals verwacht acht overwinningen op, met als doelcijfers 36-3.

Overmacht

De Nederlandse ploeg, nummer vier op de wereldranglijst, was het uiteraard aan haar stand verplicht om de groepsfase van de kwalificatie met overmacht te winnen. Aan het duel met Estland kleefde vrijdagavond misschien toch een apart tintje, omdat deelname aan het EK definitief kon worden veilig gesteld. Bondscoach Sarina Wiegman zelf was al een tijdje zeker van het EK. Op de Europese titelstrijd over twee jaar heeft zij de leiding over thuisland Engeland.

Tegen Estland moest Wiegman improviseren met de opstelling. Sari Van Veenendaal, Loes Geurts, Anouk Dekker, Victoria Pelova en Jill Roord waren niet fit en Shanice van de Sanden ontbrak vanwege familieomstandigheden. Tegen het zwakke Estland maakten de wisselingen in het team weinig verschil. Al bij rust had Nederland het verschil gemaakt: 4-0 door treffers van Daniëlle van de Donk (2), Jackie Groenen en Sherida Spitse (strafschop).

De stadionspeaker kondigde de doelpunten aan alsof het in Groningen ging om een WK-finale. Voor wie hij het deed zal hij zichzelf misschien ook wel hebben afgevraagd, maar ja, het hoort er kennelijk allemaal bij. In de tweede helft mocht hij nog drie keer zijn stem verheffen, bij de 5-0 van Groenen, bij de 6-0 van Aniek Nouwen en bij de 7-0 van Katja Snoeijs. Voor Nouwen en Snoeijs was het hun eerste interlandgoal.

Leeg stadion

Niet de eenvoudige zege op een voetbaldwerg als Estland, maar het lege stadion in Groningen vormde een nieuwe ervaring voor de Nederlandse voetbalsters. De negen thuiswedstrijden in de kwalificatiereeksen voor het WK van 2019 en voor het komende EK van 2022 werden allemaal in vrijwel uitverkochte stadions afgewerkt. Met als record de 30.238 toeschouwers die in april 2018 in Eindhoven naar Nederland tegen Noord-Ierland kwamen kijken.

Voor de bezoekers uit Estland, nummer 95 op de Fifa-ranglijst, zijn vrijwel verlaten voetbalvelden vertrouwd terrein. De duels van de Estse vrouwen in eigen land worden gemiddeld door zo'n 500 mensen bezocht. De medewerker aan de kassa van het Lilleküla Stadium in Tallin wist in augustus 2019 niet wat hem overkwam. Voor de wedstrijd tegen Nederland (ook 0-7) kochten 1818 toeschouwers een kaartje, een absoluut record in het vrouwenvoetbal van Estland.

De lege stoeltjes in het Groningse stadion waren vrijdagavond ook voor de speelsters uit Estland een teleurstelling. Bij de ontmoeting in Tallinn van ruim een jaar geleden zeiden ze zich enorm te verheugen op de uitwedstrijd tegen de vice-wereldkampioen in een uitverkocht, sfeervol en oranje gekleurd stadion. Nu speelden zij opnieuw in een treurig stemmende ambiance, met meer mensen voor beide dug-outs dan op de tribunes.

Geen champagne

Op een dag na exact drie jaar geleden deed Nederland het Hitachi Stadion in Groningen ook aan. De eerste wedstrijd van Nederland in de kwalificatie voor het WK van 2019 in Frankrijk trok destijds 22.000 toerschouwers die zagen dat Oranje pas in de extra tijd met 1-0 won van Noorwegen. Hoe anders was het allemaal vrijdagavond. De sfeer ontbrak, net als de spanning, en een feestgevoel. Ook geen champagne, want het eindsignaal klonk na na 20.00 uur en dus was alcohol verboden.

De wedstrijd tegen Estland verliep zoals alle eerdere ontmoetingen van Nederland in de EK-kwalificatie. Estland trok een blauw-zwarte muur op rond het eigen strafschopgebied, zonder ook maar de intentie te hebben om serieus ten aanval te trekken. Lize Kop, de Nederlandse keepster, beroerde de bal niet eenmaal met de handen. Zeven keer kwam ze in actie, allemaal bij terugspeelballen. Het wordt weer tijd voor echte wedstrijden, hopelijk op de Olympische Spelen in Tokio, als die volgend jaar wel doorgang kunnen vinden.

