Gehoopte stunt tegen PSV bleef uit, maar Emmen houdt hoop: ‘We moeten een keer geluk hebben’

Een uur voor de aftrap staan drie stewards in oranje hesjes ook deze avond de wacht te houden bij een toegangspoort van het stadion waar ook voor deze wedstrijd geen supporter zich meldt. Het koukleumende trio kijkt uit over een bijna leeg parkeerterrein. Zoals altijd is ook Rina Exel present. Al 29 jaar is ze steward bij FC Emmen. “Ik was er al bij toen we nog op de Kerkhoflaan speelden, als amateurs.” Ze wil maar zeggen: dat is lang geleden.

Ze maakte het allemaal mee: de overgang naar de profs in 1985, de promotie naar de eredivisie in 2018 en de twee prachtige seizoenen die daarop volgden. Maar in coronatijd is de trots van Drenthe in een sportieve crisis gekomen. Emmen wist al het hele seizoen nog geen wedstrijd te winnen en staat stijf onderaan in de eredivisie. Dat doet Exel pijn. “Maar we geven niet op, hoor. We missen een beetje zelfvertrouwen, maar vooral het publiek.”

De afgelopen seizoenen leek er iets van magie te hangen in De Oude Meerdijk, het haveloze maar altijd volgepakte stadionnetje. De bijzondere wisselwerking tussen het elftal en de fans maakte van FC Emmen thuis een schier onneembare horde voor veel eredivisieclubs. Ook PSV, de tegenstander deze avond, bleef hier de vorige twee seizoenen op 2-2 en 1-1 steken. Na die laatste keer vergat toenmalig PSV-trainer Mark van Bommel per ongeluk zijn jas. FC Emmen stuurde de jas na, maar deed in zijn binnenzak wel een stapel uitgeknipte Douwe Egberts-punten. Omdat hij zo hard punten nodig had. Geintje.

Shirtsponsor

Zo zijn hier dit seizoen ook al veel grappen gemaakt over de shirtsponsor. Easy Toys mocht van de KNVB eerst niet en later toch op de shirts. Qua naamsbekendheid scoort de firma in seksspeeltjes mede daardoor na de shirtsponsors van Ajax en AZ het beste van de eredivisie. Maar behalve de shirtsponsor wordt voorlopig niemand in Emmen vrolijk van dit seizoen.

Ook trouwe supporter Jos Staats (53) niet. “Ik kom ook gewoon even sfeer proeven”, zegt hij, op de verlaten stoep voor het stadion. Staats wijst ook op het gemis van ‘de twaalfde man’. “Kijk, de nuchtere Drent kwam hier los. Nu moeten we vrezen dat we straks weer degraderen en er een paar duizend mensen overblijven.”

Staats zag zijn club te vaak ‘met de handrem erop’ spelen. “Een ding is zeker: het ligt niet aan de trainer.” Dat heeft ook voorzitter Ronald Lubbers deze week nog eens duidelijk gemaakt. Dick Lukkien maakte sinds zijn aanstelling in 2016 van een bescheiden middenmoter in de eerste divisie een ware luis in de pels van de gevestigde orde in de eredivisie. Nu het tegenzit, laat niemand de trainer vallen.

De fans blijven ook trouw. Een inzamelingsactie van de supportersvereniging leverde deze week ruim 30.000 euro op voor de clubkas. Slaats doneerde ook, 25 euro. “En bijna niemand vraagt geld terug voor een seizoenkaart waar je niets aan hebt.” Hij hoopt dat de club iets goeds doet met het geld. De afgelopen tijd werden al nieuwe spelers aangetrokken. Koopjes, transfervrije spelers en huurlingen. Avdijaj, Vlak, La Torre, Rhyner en de broers Frei moeten helpen het dreigend onheil af te wenden. Staats: “Ik zag tegen ADO Den Haag al lichtpuntjes. En ik zie ook wel kansen tegen PSV. We moeten een keer geluk hebben.”

Compact spel

Als in het stadion het eerste fluitsignaal heeft geklonken, blijkt dat het optimisme van Staats niet zo misplaatst is. FC Emmen blijkt geen uitgebluste, angstige hekkensluiter maar gaat strijdlustig het gevecht met PSV aan. Zonder de geblesseerden Gakpo en Götze zetten de Eindhovenaren de thuisploeg onder druk, maar vooral Zahavi krijgt de bal niet in het doel. Emmen blijft door compact spel aardig overeind. Vlak schiet net voor de pauze zelfs tegen de paal.

‘Wie döt oes watj’ staat op een spandoek over een deel van de achtduizend lege stoeltjes. Dat Drentse motto lijkt ook na rust van toepassing op FC Emmen. PSV worstelt. Maar in de slotfase moet het dappere Emmen dan toch het hoofd buigen. Invaller Mauro jr. scoort in de 81ste minuut de 0-1 en bedient even later Zahavi voor de 0-2. De vreugde bij PSV wordt overstemd door het uitvallen van Dumfries. Voor een zware blessure werd even gevreesd, maar het lijkt mee te vallen.

En FC Emmen? Het gaat zich richten op de confrontatie met directe concurrent Willem II, zondag. De grootste wens van de Drentse fans staat op een spandoek: ‘Kop d’r veur en blief gezond’.

