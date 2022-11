Geen spoor van twijfel bij Van Gaal: ‘Ik zet de spelers in hun kracht en dat lukt mij vrij aardig’

Hij zat er niet bij met de gedachte dat de interland dinsdag tegen Qatar bij een desastreuze uitslag zomaar zijn laatste als bondscoach van Oranje kan zijn. Zo is Louis van Gaal niet gebakken. Zijn ploeg mag op het WK tot dusver matig voetballen, zijn bravoure is net zo ongebroken als het vertrouwen in zichzelf en zijn spelers.

Goedgeluimd complimenteerde hij op zijn persconferentie maandag zelfs zijn grootste criticaster in de zaal. Die had opgemerkt dat Frenkie de Jong naast hem niet heel fit oogde. De middenvelder zei dat hij alleen wat last had van lichte keelpijn en slecht had geslapen. Hij zag er wat witjes uit. Het contrast met het bruin gekleurde gelaat van Van Gaal was groot. Of de bondscoach veel aan het zwembad lag? “Ik ben geen zonaanbidder. Mijn moeder lag met blozende wangen in haar kist. Genen heet dat, haha!”

Zijn opstelling gaf hij niet prijs, maar Van Gaal liet weten dat Xavi Simons speeltijd zal krijgen. Op de training heeft hij de creatieve PSV’er (19) laten weten dat hij klaar is voor ‘een stap’. Voor het toernooi gaf Van Gaal al aan dat hij dit soort jonge spelers graag erbij had omdat ze ervoor zorgen dat de ‘hiërarchie’ in de groep niet vastroest. “Ik weet niet of zij dat nu doen, maar ik neem wel waar wat Xavi op de training doet, hoe hij zich verhoudt tot de anderen en lef toont. Ik zie een stijgende ontwikkeling. Hij probeert uit te voeren wat wij vragen.”

Oplossingen in balbezit

Simons kan de aanval de creativiteit brengen die vooral tegen Ecuador totaal ontbrak. Naast de goal van Cody Gakpo wist Oranje maar één keer te schieten, en die poging ging ook nog hoog over. Intern is de diagnose na een lange praatsessie gesteld. Door ‘slechte keuzes bij balbezitoplossingen’ werden de mannen aan de flanken, Dumfries en Blind, niet bereikt, zei Van Gaal. Ook waren de spelers niet agressief in de duels. “Dat is normaal juist een kenmerk van deze groep.”

Tactisch zoekt Van Gaal ook nog naar de ideale ‘balans’. Heeft zijn elftal wel genoeg leiderschap in het veld om een rammelende tactische uitvoering zelf bij te sturen? “Als iedereen zijn normale vorm haalt, hebben ze dat wel. Maar als zeven spelers onder de norm blijven is dat te veel. Dan kun je dat op het veld niet meer rechtzetten.”

Trainingen naar de avonduren

Geen spoor van twijfel toonde Van Gaal over een vervolg op het toernooi. Zonder voorbehoud vertelde hij dat na kwalificatie voor de volgende ronde Oranje in de koelere avonduren zal gaan trainen. Tot dusver gebeurde dat op het heetst van de dag, bij ruim dertig graden, omdat zijn spelers moesten acclimatiseren. Ook toen het over Memphis Depay ging, liet Van Gaal blijken dat uitschakeling tegen Qatar niet in zijn hoofd zit. “We nemen met Memphis geen risico. Na de groepsfase gaat het om het echie. We hebben hem dan nodig om wereldkampioen te worden.”

Het voortdurend uitspreken van dat hoge doel legt geen extra druk op zijn spelers, denkt hij. “Als ik zeg dat de kwartfinale het doel is, dan is dat niet de juiste instelling.” Is hij, gelet op het streven om wereldkampioen te worden, niet gefrustreerd dat diverse internationals hun matige vorm bij hun club hebben meegenomen naar Qatar? “Nee, ik probeer ze in hun kracht te zetten en dat lukt mij vrij aardig. We zijn zeventien keer op rij ongeslagen en tegen het doelsaldo mag je u zeggen.”

Tijdens de wedstrijd dinsdag zal hij zich laten informeren over de stand bij Ecuador-Senegal. Zelf heeft Oranje aan een punt genoeg voor de volgende ronde. Van Gaal wil groepswinnaar worden. “Qatar speelt hetzelfde systeem als wij. Daardoor kan het een schaakwedstrijd worden. Dat is niet altijd leuk om naar te kijken maar voor ons wel een manier om verder te komen. Bij Qatar is de druk weg. Ik weet niet wat voor uitwerking dat heeft op die groep.”

