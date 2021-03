Geen politicus die het belang van sport nog ontkent

Vier jaar geleden had het mede door NOC-NSF geïnitieerde verkiezingsdebat nog ‘sport’ als onderwerp. Gisteren praatten zes kandidaat-Kamerleden over ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’. Met dank aan de pandemie die in de tussentijd de wereld veranderde. Het belang van een fit lichaam is duidelijker dan ooit. Spannend werd het debat daarom geen seconde.

De aanwezige politici van VVD, CDA, D66, PvdA, SP en 50+ waren het anderhalf uur lang vooral met elkaar eens. Ze vinden allemaal dat het belang van sport en bewegen in het regeerakkoord moet komen. En de coronacrisis heeft Nederland pijnlijk in de spiegel laten kijken: de weerbaarheid en vitaliteit van onze samenleving moeten omhoog.

Michiel van Nispen (nummer vier van de SP): “Wij Nederlanders zijn kampioen stilzitten. Ondertussen geeft het ministerie van VWS 33 keer meer geld uit aan genezing dan aan preventie.” Habtamu de Hoop (nummer negen van de PvdA): “Eén op de negen kinderen leeft in armoede. Iedereen moet een kans krijgen om te sporten.” Anne Kuik (nummer drie van het CDA): “Als je zeven jaar langer leeft als je een hoog inkomen hebt, dan falen wij als overheid. In Rotterdam kun je makkelijker aan een hamburger komen dan aan een appel.”

Niet onder de indruk van het gegoochel met miljoenen

Ja, dat is erg. Maar belangrijker: wat willen zij eraan doen om de samenleving weerbaarder te maken? Enkele prominenten daagden hen daarbij uit. Erben Wennemars, oud-schaatser en ambassadeur van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, was niet onder de indruk van het gegoochel met miljoenen. “Het is mooi dat iedereen sport en bewegen belangrijk vindt, maar bewegingsonderwijs staat al tientallen jaren op de agenda en er gebeurt niks.”

Toch lijkt er nu een uniek momentum in Den Haag, alhoewel het te denken geeft dat er dertien partijen waren uitgenodigd en minder dan de helft kwam opdagen. Rudmer Heerema (nummer 29 van de VVD): “Dat geeft aan hoe belangrijk de andere partijen dit onderwerp vinden”.

Deze zes waren in ieder geval eensgezind, ook over het aanpakken van de verkokering die op velerlei vlakken verbeteringen bemoeilijkt. Jan Willem Evers, directeur van zorgverzekeraar Zilveren Kruis: “Het zou een enorme stap voorwaarts zijn als de schotten tussen de ministeries van VWS en sociale zaken weggenomen worden. Nu krijg ik op VWS te horen dat een voorstel niet om het verlagen van de zorgkosten gaat maar om lagere verzuimkosten.”

Deze problematiek vergt een langdurige aanpak

Jeanet van der Laan (nummer dertien van D66) laakt het feit dat er op landelijk niveau zowel een Preventieakkoord als een Sportakkoord is. “Die moeten meer in elkaar gevlochten worden. Als wethouder in Lisse merk ik hoe lastig een integrale aanpak daardoor ook op lokaal niveau is.”

Joop Alberda, initiatiefnemer van ‘Bewegen is het nieuwe normaal’, is bang dat er ondanks alle goede intenties toch weer niks gebeurt: “Deze problematiek vergt een langdurige aanpak. Dit gaat niet over vier jaar, maar over de komende vier generaties.”

