Geen medailles voor de dressuurruiters. Het wachten is op de zonen van Totilas

De Nederlandse dressuurruiters zijn er in de finale van de landenwedstrijd niet in geslaagd om ook maar in de buurt van het ereplatform te komen. In het Equestrian Park in Tokio eindigde de ploeg van bondscoach Alex van Silfhout als vijfde, een plaats lager dan vijf jaar geleden in Rio, waar de gehele Nederlandse hippische afvaardiging voor het eerst sinds 1988 buiten de olympische prijzen viel.

In Tokio moest het beter, maar in de breedte was de Oranje-equipe niet goed genoeg om zich te mengen in de strijd om de medailles. De afstand naar het podium werd al direct afgesloten na de tegenvallende score van Marlies van Baalen met Go Legend (17.201). Hans Peter Minderhoud met Dream Boy (76,353) en Edward Gal met Total US (79.894) konden het gat met de concurrentie niet dichten. Nederland werd vijfde achter Duitsland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, en Denemarken.

Van Silfhout had op meer gehoopt, zeker na het zilver op de EK van 2019 in Rotterdam. Bij die titelstrijd kon de bondscoach echter nog beschikken over de talentvolle amazone Emmelie Scholtens. Zij moest zich in mei uit de olympische selectie terugtrekken vanwege een lichte blessure bij haar paard Desperado. Deze combinatie, die destijds in Rotterdam tot een score kwam van 76.087, was een serieuze kandidaat voor een plaats in de olympische ploeg.

Administratieve fout

En eerder deze maand viel ook Dinja van Liere af. Bij de wereldfederatie FEI stond haar paard Hermès door een administratieve fout geregistreerd onder de Duitse nationaliteit. Het bleek niet mogelijk de foutieve afkorting GER te veranderen in NED, waardoor Van Liere en Hermès niet gerechtigd waren om in Tokio deel te nemen.

De vijfde plaats van dinsdag kwam als een domper, maar er waren wel verzachtende omstandigheden. Voor Go Legend van Van Baalen en Total US van Gal was het pas de eerste keer dat zij deelnamen aan een grote titelstrijd. Met zijn negen jaar was Total US zelfs het jongste paard dat in Tokio in de ring verscheen. De hengst reed dinsdag pas zijn tweede Grand Prix Special na het NK van vorige maand in Ermelo.

“Hij heeft het fantastisch gedaan”, zei Edward Gal, die zijn jonge hengst omschreef als een ‘gevoelig paard’. De ervaren ruiter (51) merkte dat ‘er meer spanning op zat dan normaal’. Maar laat de toekomst maar komen. “Total US ontwikkelt zich snel. Het duurt nog wel een paar jaar voordat alles op zijn plek valt, maar dan wordt het ook écht goed. Hij zit nog lang niet aan de top van zijn kunnen.”

Veelbelovende jonge paarden

Hetzelfde geldt voor Go Legend, de tienjarige hengst van Van Baalen, die in Tokio pas zijn vier internationale wedstrijd reed. En er zijn in Nederland nog meer veelbelovende jonge paarden. In de stal van Gal en Minderhoud in Oosterbeek staat ook nog de tienjarige Toto jr. Niet geheel toevallig: US Total, Go Legend en Toto jr zijn alle drie zonen van Totilas, de in 2020 overleden hengst waarmee Gal zoveel internationale successen vierde.

Gal en Minderhoud mogen zich woensdag weer meten met de concurrentie in de Kür om de individuele medailles. De kans op een plek op het podium lijkt op voorhand klein. Zeker gezien de proeven die de drie Duitse amazones dinsdag lieten zien. Dorothee Schneider, Isabell Werth en Jessica von Bredow-Werndt haalden allemaal scores van boven de 80 procent. Daarmee bezorgden zij Duitsland voor de veertiende keer het olympisch goud in de landenwedstrijd.

Amazone Dinja van Liere dreigt de Olympische Spelen te missen, omdat haar paard Hermès volgens de internationale bondde Duitse nationaliteit heeft.