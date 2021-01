Geen derde EK-titel voor Kai Verbij na val op 500 meter

Eigenlijk had Kai Verbij geen idee wat er gebeurde. Natuurlijk, hij kwam met de punt van zijn schaatsen in het ijs en dat betekent normaal gesproken dat hij zijn knieën niet hoog genoeg optrok. Maar hoe het kwam dat hij viel, tijdens zijn eerste 500 meter op het EK sprint in Heerenveen? “Pure pech. Dit overkomt iedereen weleens.”

Toch draaide wel de regerend Europees kampioen al rondjes glijdend in de kussens, na amper zestig meter op zijn sprinttoernooi. Verbij was tot zaterdag de enige Europees kampioen sprint, aangezien hij beide edities van het evenement had gewonnen. Bovendien was het ook verrassend dat hij in de kussens belandde. Hij was juist voor zijn doen heel goed van start gegaan. “Ik dacht zelfs tijdens de start: wow, wat gebeurt hier. Maar je ziet dat het ook zo weer klaar kan zijn.”

Voor Verbij was het een hard gelag dat hij op de grond viel. Hij moest al maanden wennen aan zijn nieuwe ploeg, liep een rugblessure op omdat hij tien kilo te veel wilde tillen in de sportzaal en reed ook nog tijden op een kapotte schaats. Enigszins symbolisch was de val dan ook gezien zijn hele seizoen. “Maar wat hier gebeurde was gewoon zonde. Iedere sprinter heeft dit weleens. Ik ook, maar niet in belangrijke wedstrijden. Alleen nu wel. En daarna was de motivatie helemaal weg.”

Thomas Krol stond bij de val met zijn handen in het haar in de catacomben van Thialf. Hij vloekte er even bij. Krol en Verbij zijn beste vrienden, dus de val van Verbij ging ook Krol aan. “En bovendien versla ik hem liever zelf, dan dat ik hem op de grond zie liggen.”

Krol zelf kon terugkijken op een prima eerste dag. Hij staat bovenaan, voor Hein Otterspeer en de verrassende Duitser Joël Dufter. Hij had dat zelf ook niet verwacht: “Ik zie dit toernooi echt als bonus. Ik dacht bij de kwalificatiewedstrijd dat ik gewoon een vijfhonderd metertje zou rijden om eens te kijken, maar ik reed me er zomaar bij. En dat ik nu eerste sta had ik voor vandaag echt niet gedacht.”

Krol leidt het EK met drie tienden van een seconde voorsprong op Otterspeer. “Dat is nu niet een voorsprong waar ik heel zeker van kan zijn. Maar dat het lekker gaat, dat is duidelijk.”

Verbij heeft morgen nog één 500 meter. Omdat hij na zijn val niet op de juiste manier uitreed, mag hij de 1000 meter niet rijden. Het gevolg van ‘pure pech’. “Ik had juist willen weten waar ik sta in het veld. Maar nu maak ik het ze heel makkelijk.”

