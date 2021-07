Geen besmettingspaniek in Nederlandse ploeg na positieve test skateboardster Candy Jacobs

Candy Jacobs moet na een positieve test op Covid-19 tien dagen in quarantaine en kan dus maandag niet in actie komen. Skateboarden staat in Tokio voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen. De 31-jarige Limburgse is de eerste Nederlandse besmette sporter in Tokio. Er was eerder al een positief gesteste polsstokhoogspringer maar die was nog thuis. Afgelopen week zijn er naar schatting 25 tot 30 sporters uit verschillende landen positief getest, zowel in trainingskampen als in Japan zelf.

Jacobs is met de andere skateboardsters afgelopen weekeinde naar Tokio gevlogen. Van de 292 Nederlandse sporters is volgens chef de mission Pieter van den Hoogenband 99,4 procent dubbel gevaccineerd. Wie niet ingeënt zijn, is niet bekend. De atleten werden allemaal voor de reis en in Japan herhaaldelijk getest. Jacobs is volgens de leiding van TeamNL nooit langer dan een kwartier op minder dan twee meter van iemand geweest. Toch was de dagelijkse speekseltest woensdag twee keer positief, net als de daaropvolgende PCR-test. Hoe kan dat?

Als je je aan alle maatregelen houdt, acht ik de kans heel klein dat je besmet raakt

Het kan volgens Heiman Wertheim, hoogleraar klinische microbiologie van het Radboudumc, wel tien dagen na besmetting duren voordat een test positief uitvalt. “Als je je aan alle maatregelen hebt gehouden, acht ik de kans echt heel klein dat je besmet raakt. Ik weet niet wat de skateboardster precies heeft gedaan, maar ik vind het wel gek. Zij zal niet zoals andere jongeren voor de reis naar Japan nog gefeest hebben”, zegt Wertheim. “Het kan toch tijdens het vervoer gebeurd zijn, of ze heeft mogelijk wat langer in een dichte ruimte met andere mensen gezeten. Je zult moeten analyseren wat de risicomomenten zijn geweest.”

Skateboardster Candy Jacobs. Beeld EPA

Dubbele vaccinatie is geen garantie voor een negatieve test. Ongeveer tien procent van de huidige positieve gevallen in Nederland is volledig gevaccineerd, zegt Wertheim. “We zien bij de deltavariant een hoge virale load met ontzettend veel transmissie. Deze variant wordt blijkbaar iets minder snel na vaccinatie door het lichaam geneutraliseerd. Ik heb het zelf via mijn zoon gekregen. Je wordt er niet ernstig ziek van, maar volledig beschermd ben je niet. Het probleem is dat veel gevaccineerden dat wel denken. Daar zit onze zorg. Je kunt risico’s verkleinen, maar nooit elimineren.”

Dat is ook precies wat de atleten van TeamNL in Tokio tot in den treure wordt voorgehouden, zegt teampsycholoog Paul Wylleman vanuit het atletendorp. Volgens hem is na het geval-Jacobs bij de andere Nederlandse sporters geen sprake van paniek of angst voor nieuwe besmettingen. Jacobs had een eigen kamer in het dorp en zit nu in quarantaine in een apart hotel.

Het is ook een wake-upcall voor iedereen

“Er is geen paniek, door een goede voorbereiding, waarbij de medische staf en de chef de mission constant informatie hebben gegeven en die zijn blijven herhalen, heel duidelijk. Over afstand houden, de mondkapjes dragen, handen ontsmetten, handschoentjes dragen in het restaurant, et cetera. Iedereen is daar heel attent op. Als een sporter buiten op het terras onbewust zijn mondkapje omlaag doet, is er altijd wel iemand die daarop wijst”, zegt Wylleman. “Maar de sporters is niet verteld dat er niks kan gebeuren als ze de maatregelen opvolgen. Daarom is er nu ook geen paniek. Het is ook een wake-upcall voor iedereen, dat het nooit helemaal is uit te sluiten.”

Afgelopen jaar is bij de sporters volgens Wylleman al een gedragspatroon ontstaan waarbij veel maatregelen bijna automatisch worden opgevolgd. “Alleen kom je hier in het olympisch dorp met een groot restaurant met heel veel mensen. Dat waren ze niet meer gewend. Maar ook daar geldt dat je geen vijf passen kunt zetten als je onvoldoende afstand houdt”, zegt Wylleman.

Op het specifieke geval-Jacobs kan hij niet ingaan, evenmin als de rest van de Nederlandse ploeg. Chef de mission Van den Hoogenband noemde het ‘een enorme deceptie’ voor de skateboardster. “Zij en wij doen er alles aan om de regels te respecteren en te handhaven en we proberen ieder risico uit te sluiten. De rest van de ploeg kan gelukkig wel door met de Spelen. We gaan haar natuurlijk helpen in haar quarantaine.”

