Geen balpen, geen horloge, wel een scan: de schaaksport is veranderd na de ‘sjoemelschaak’

Wereldkampioen Magnus Carlsen (32) is terug in Wijk aan Zee, waar hij al acht keer het Tata Steel-schaaktoernooi won. Zijn sport is veranderd na zijn schaakrel met Hans Niemann. Heeft de organisatie voldoende maatregelen genomen? ‘De impact is enorm.’

Ogenschijnlijk lijkt het een jaar als alle anderen. Een stevige wind raast door de duinen van Wijk aan Zee. Witte vlaggen verraden de komst van de 85ste editie van het Tata Steel-schaaktoernooi in het kleine Noord-Hollandse kustdorp en binnen, in een luxe hotelkamer vlakbij het strand, maakt regerend wereldkampioen Magnus Carlsen zijn rentree.

De Noor (32), sinds 2011 nummer één van de wereld, presenteert zich op de van hem bekende wijze. Met haastige tred en een tikje verstrooid – zijn haar doet het lijken alsof hij net uit bed komt – schuift hij aan voor een vooruitblik op zijn negentiende deelname in Wijk aan Zee. Carlsen, gehuld in witte sneakers, jeans en een groene trui met al zijn sponsornamen, spreekt aanvankelijk honderduit. Over zijn mooiste zege in de Nederlandse badplaats (2013), zijn doelen (“ik speel niet meer om de beste te zijn, ik speel voor lol”) en of hij ergens in de komende weken nog een frisse ochtendduik zal nemen (“ik weet het niet, misschien”).

Maar zijn spraakzaamheid neemt af als de vijfvoudig wereldkampioen gevraagd wordt naar de gevolgen van de schaakrel, die vorig jaar groot nieuws was. In september verloor Carlsen tijdens de Sinquefield Cup in St. Louis van de relatief onbekende Amerikaan Hans Niemann, waarna de Noor zich terugtrok uit het toernooi. Twee weken later gaf Carlsen tijdens een online-partij al na dertien seconden op tegen Niemann. Dit keer volgde een uitgebreide verklaring, waarin Carlsen de jonge Niemann betichtte van valsspelerij. ‘Ik geloof dat Niemann vaker vals heeft gespeeld dan hij heeft toegegeven’, schreef de Noorse grootmeester. De schaakwereld trilde op zijn grondvesten. Was de sport nog wel geloofwaardig?

Enorme impact

Jeroen van den Berg, toernooi-directeur van het Tata Steel-schaaktoernooi, wist meteen dat de rel gevolgen zou hebben voor zijn jaarlijkse evenement. “De impact is enorm”, zegt hij. “We moeten niet doen alsof er niets gebeurd is. Dit is iets wat de sport pijn doet en bedreigt.”

De organisatie van het toernooi in Wijk aan Zee, bijgenaamd het ‘Wimbledon van de schaaksport’, heeft drastische maatregelen genomen, schetst Van den Berg. Grofweg zijn er drie aanpassingen: online worden de zetten met vijftien minuten vertraagd, er is een speciale arbiter die toeziet op fair play en alle spelers worden voor elke speelronde gecontroleerd met een scanner. “Je kunt het vergelijken met een detectiepoort op vliegvelden”, vertelt Van den Berg. Die poorten moeten bijvoorbeeld anale kralen die de beste zet met elektronische trillingen aangeven, zoals gesuggereerd bij Niemann, opsporen. Ook pennen en horloges zijn vanaf heden verboden bij het schaakbord, zoals dat eerder al gold voor mobiele telefoons. “Ik denk dat dit onze sport blijvend verandert”, zegt Van den Berg.

Hans Niemann. Beeld Reuters

Of de maatregelen afdoende zijn? Carlsen laat de vraag even berusten. “Laat organisatoren daar maar over praten”, zegt hij, waarna er een stilte in de hotelkamer valt. Waarom hij niet wil praten over valsspelerij in de sport die hij liefheeft? “Dat is een hele goede vraag”, pareert hij. “Thank you.” Opnieuw stilte.

Rechtszaak wegens smaad

Zijn zwijgzaamheid is wel enigszins te begrijpen. In oktober liet Niemann weten een rechtszaak te beginnen tegen Carlsen, van wie hij honderd miljoen dollar eist wegens smaad. Eerder deze week stelde Niemann nog dat Carlsen iemand voor 300 euro had omgekocht om ‘Cheater Hans’ te roepen bij een toernooi.

Hoe de kwestie afloopt? Tastbaar bewijs tegen Niemann ontbreekt vooralsnog. “Het kan best dat de rechtbank die zaak als niet-ontvankelijk verklaart”, denkt schaakkenner Hans Böhm. “Niemann heeft buitenproportioneel gepresteerd, zelfs historisch, en heeft zelfs toegegeven een aantal keer vals te hebben gespeeld. Gezien zijn gigantische sprong op de wereldranglijst is het volkomen reëel dat hij meer vals heeft gespeeld.” Of Böhm zich zorgen maakt over de toekomst van het schaken? “Welnee. Is het wielrennen minder aantrekkelijk geworden na het epo-tijdperk? Dat dacht ik niet. Er moeten alleen wel nieuwe regels komen.”

Schakers zijn blij met de strengere controles. Logisch, want wie dat niet is, is meteen verdacht. Of het schaken is veranderd na vorig jaar? “Ja, ik denk dat er meer focus is gekomen op de veranderingen die van belang zijn voor onze sport”, zegt Carlsen voorzichtig. Even later: “Ik heb veel vertrouwen in deze organisatie.”

‘Het beste deelnemersveld ooit’

Veel liever spreekt Carlsen, achtvoudig winnaar in Wijk aan Zee, over het interessante deelnemersveld van dit jaar. Behalve vijf spelers uit de mondiale Top-10, onder wie de Nederlandse grootmeester Anish Giri, doen er ook drie Indiase talenten mee. Oud-winnaar Jorden van Foreest is eveneens van de partij. “Dit is waarschijnlijk het beste deelnemersveld ooit”, stelt Carlsen. “Ik hoop dat ik mijn normale niveau kan halen, zodat ik kan meestrijden om de eerste prijs.”

Carlsen herhaalde dat het uitgesloten is dat hij later dit jaar alsnog zijn WK-titel verdedigt. Een zesde wereldkampioenschap kan hem niet motiveren, liet hij eerder al weten. “Nadat ik gezegd had mijn WK-titel op te geven, heb ik meer van het spel kunnen genieten”, bekent hij.

Of het eenzaam is aan de top? Carlsen, grijzend: “Ja, maar dat is beter dan niet aan de top staan.”

Dan staat hij op, vriendelijk knikkend en wetende dat hij de lastige vragen eenvoudig heeft afgewimpeld. Vanaf nu gaat het weer over schaken, een sport die nooit meer hetzelfde zal zijn.

