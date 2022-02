Geëmotioneerde Wüst schrijft sportgeschiedenis

Boordevol emotie zit Ireen Wüst na haar gouden race over 1500 meter. De winnende tijd van 1.53,28 zorgt voor een hoofd vol gedachten. Ze gaat terug in haar herinnering naar haar eerste olympische triomf. Als negentienjarige had ze toen voor de camera staan schreeuwen: “Dit is ongelooflijk”. Zestien lange jaren later pakt ze weer goud. En nu zegt de wereld tegen haar: dit is ongelooflijk.

Ook als 35-jarige weet Wüst op het juiste moment te pieken. Het is haar handelsmerk en ze schrijft er sportgeschiedenis mee: nooit eerder slaagde een wintersporter erin om op vijf Olympische Spelen een individuele titel te pakken. In Turijn 2006 won ze de 3000 meter, in Vancouver 2010 de 1500 meter, in Sotsji de 3000 en de ploegenachtervolging, in Pyeongchang 2018 de 1500 en nu dus in Peking 2022 weer de schaatsmijl. “Langzaam daalt het in wat ik gedaan heb”, zegt ze voor de camera’s van de NOS. “Dit is best uniek. Ik heb het gevoel alsof ik in een droom zit.”

Naasten

Ze mist haar vriendin en familie, die vanwege de pandemie niet naar Peking konden komen. Dat doet wat met de mens Wüst, die in haar eerste contract met een commerciële schaatsploeg liet opnemen dat haar naasten op kosten van de zaak mochten meereizen naar belangrijke races in het buitenland.

Het gemis van dierbaren, de lange carrière die achter haar ligt, de impact van deze prestatie; dat schiet allemaal door haar hoofd. Net als het verdriet om haar hartsvriendin en collega van weleer Paulien van Deutekom, die drie jaar geleden aan longkanker overleed. Dit zijn de eerste Spelen na haar dood. Wüst, vechtend tegen haar tranen: “Ik mis haar nog elke dag, maar op momenten als deze extra erg. Anders hadden we nu schreeuwend met elkaar aan de telefoon gehangen.”

Contrast

Meteen al na de finish voelt Wüst dat ze een geweldige tijd heeft neergezet. Een olympisch record. Ze snelt er landgenote Antoinette de Jong mee voorbij, die er maar niet in slaagt om de beste versie van zichzelf in Peking te laten zien. Een pijnlijk contrast met gouddelver Wüst.

Voor de fictieve nummer één begint dan het lange wachten. Wüst zit op het middenterrein en kijkt naar haar concurrenten. Hoeveel is haar tijd waard? De Amerikaanse Brittany Bowe haalt het niet, de regerend wereldkampioene uit Noorwegen Ragne Wiklund ook niet. In de slotrit verschijnt de Japanse Miho Takagi aan de start, de enige vrouw die ooit onder de 1.50,00 heeft geschaatst en nog ongeslagen is deze winter. Wüst was in de wereldbekercyclus niet verder gekomen dan een tweede en twee vierde plaatsen.

Maar wat geweest is, telt niet op het belangrijkste toernooi in vier jaar tijd. Dat weet Wüst als geen ander. Tijdens de race van Takagi gaat ze naar eigen zeggen wel helemaal kapot. “Het was retespannend. Miho zat dan weer onder mijn tijd, dan weer erboven.” De Japanse klokt met 1.53,72 de tweede tijd. De Jong (1.54,82) is uiteindelijk toch wel blij met brons. Wüst valt haar coach Gerard van Velde geëmotioneerd om de hals.

Hij noemt het een van de beste 1500 meters die Wüst ooit gereden heeft. “Hoe je zo kunt focussen en jezelf kunt laten groeien naar dit moment, is echt klasse. Dat haar dat lukt, is een talent. Daarom is ze ook de grootste olympiër van Nederland.”

Internationale reacties ‘Wüst hoorde bij een selecte groep olympiërs die individueel goud wonnen op vier Spelen, samen met iconen als Michael Phelps en Carl Lewis. Nu staat ze alleen.’ The Guardian ‘Enig idee hoe indrukwekkend dit is? Slechts 813 van de ruim 150.000 olympiërs uit de geschiedenis hebben aan vijf of meer Spelen deelgenomen. Wüst won op alle vijf. Ze is een schaatslegende.’ The New York Times ‘Een nieuw olympisch record, haar twaalfde olympische podiumplek, de meest gedecoreerde olympiër. Ongelooflijk.’ BBC Sport ‘Wüst hervindt haar magie. Met zes gouden medailles is ze Claudia Pechstein (vijf zeges) voorbij en staat ze gelijk met Sovjet-schaatsster Lidia Skoblikova.’ Reuters

