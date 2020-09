Geel-zwarte controle betekent automatisch winst voor kopman Roglic

Tom Dumoulin deed in de straten van Orcières-Merlette twee constateringen. Een: hij zat er zelf niet lekker in tijdens de vierde etappe van de Tour de France, en dat was niet zo prettig. Maar aan de andere kant was de dag voor zijn ploeg, Jumbo-Visma, eigenlijk perfect verlopen. “We winnen de etappe en we pakken het geel niet. Dat is op dit moment geweldig.”

Dat klinkt misschien een beetje vreemd, blij zijn met het missen van de gele trui, maar voor de tactiek van de Jumbo-Visma komt het maar wat goed uit. Daarover later meer.

Het ging in de straten van Orcières-Merlette namelijk allereerst vooral over de sprint van Primoz Roglic, die op de eerste aankomst bergop deze Tour de beste was van een selecte groep favorieten. De nieuwe nummer drie in het klassement (achter Julian Alaphilippe en Adam Yates) versloeg Tadej Pogacar en Guillaume Martin.

Tempoversnelling Sepp Kuss

De sprint van Roglic, iets meer dan tweehonderd meter lang, was het sluitstuk van een zeven kilometer lange slotklim waarin Jumbo-Visma bijna volledig controleerde. Wout Van Aert reed het peloton over de zwaarste kilometers, waarna Sepp Kuss door twee Ineos-concurrenten heen glipte om het tempo in de laatste anderhalve kilometer nog hoger te leggen. Volgens plan reed die laatste ‘na de laatste haarspeldbocht’ zo hard hij kon, waarna Roglic maar een paar honderd meter hoefde te overbruggen naar de finish. Op die manier is de Sloveense kopman dit jaar nagenoeg onverslaanbaar.

Ploeggenoot Robert Gesink was na afloop dan ook goedgeluimd. Hij trok Van Aert uit een interview om hem een boks te geven. Goed gedaan man, wilde hij er maar mee zeggen. “Poh, dat was sterk, zeg. Iedereen was sterk. Daar werk je natuurlijk hard voor en als je dan een etappe wint in de eerste week, is dat altijd lekker.”

Met de overwinning rechtvaardigt Jumbo-Visma de dominante positie die het inneemt in het peloton, een positie die het zeker na de corona-onderbreking bekleedde in bijna elke grote wedstrijd. De hele dag is het vooraan zo geel, dat zelfs Julian Alaphilippe met zijn leiderstrui onderdeel lijkt te zijn van het treintje.

Toch is het devies om nu nog ‘niet te gek’ te doen, zoals ploegleider Frans Maassen zei. Zo was het bijvoorbeeld niet eens de bedoeling voor de overwinning op Orcières-Merlette te rijden. En Gesink had bijvoorbeeld een dag waarin hij zich mocht sparen. “Maar ik reed op vier kilometer Tom nog een keer naar voren.”

Liever nog niet de gele trui

Daar schuilt nog het grootste gevaar in: dat de ploeg door de vertoonde overmacht zich over de kop kan rijden. Maar daarom is het ook zo belangrijk om de leiderstrui niet te hebben, klinkt het binnen de ploeg. De controle van de wedstrijd ligt dan bij het Deceuninck-Quick-Step van Alaphilippe, en niet bij de geel-zwarte formatie. Dumoulin bijvoorbeeld gaf al aan dat er daardoor zeker nog niet te veel energie is verspild. “Wij pakken de kop op belangrijke momenten in de wedstrijd.”

Roglic intussen is ook nog steeds bezig met het verwerken van zijn valpartij in de afgelopen Dauphiné van anderhalve week geleden. Daar had hij toch wel dagen last van gehad en nog steeds rijdt hij met een verband om de linkerarm. “Ik merkte in de tweede rit gelukkig dat ik nog kon fietsen”, zei hij na afloop. “Het is nog niet helemaal hetzelfde als voorheen. Het gaat elke dag iets beter.”

En dan nog even Dumoulin. Die was juist minder goed dan gehoopt, gaf hij toe, al eindigde hij wel in dezelfde tijd als de andere favorieten. “Uiteindelijk was ik bang dat ik er af moest”, zei hij. Wat dat betekent voor de komende dagen is onduidelijk. Eén feit is wel weer bevestigd, zag ook Dumoulin. “Primoz is echt geweldig.”

