Geef Van Gaal op het WK in Qatar maar de rol van ‘pain in the ass’

We zouden dat hele WK voetbal in Qatar onze rug toe kunnen keren en ik moet zeggen, de neiging is groot.

Bijvoorbeeld deze week na de oefenpot tegen Duitsland. Buiten het stadion liep een keurig geklede mevrouw voor mij. Ze had een oranje hoed op en lalde richting haar gezelschap, mannen die ook zo rond de pensioenleeftijd leken: ‘Laa-la-lalala-laala’. Op die melodie van The White Stripes was deze avond regelmatig gezongen dat alle Duitsers homo zijn. Deze vrolijke vrouw had er vast gezellig aan meegedaan; ik gok als alt.

Ze zullen straks ook opduiken in Qatar, dergelijke ­types, in de zogeheten ‘fanzones’ bij stadions waar ze lekker wel bier mogen drinken en meebrullen dat ze ‘Seks met die kale’ willen. En af en toe een homofoob spreekkoortje, ach, daar greep de speaker in Amsterdam zelfs niet voor in, laat staan dat de speaker dat straks doet in het land waar openlijk homo-zijn verboden is.

Marianne verdwaalt in het bos

De KNVB kwam woensdag alsnog met een afkeurend statement over de spreekkoren. Getekend: ­directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen.

Zij is in rap tempo in het Zeister bos aan het verdwalen in wat ze allemaal moet vinden. Van Leeuwen zei deze week dat ze het vollédig eens was met Louis van Gaal. Die had het WK ‘belachelijk’ genoemd en de Fifa van ‘bullshit’ beticht. Maar Freek de Jonges oproep om het WK te verplaatsen naar elders, hoe symbolisch ook? Nee, die tekende Van Leeuwen niet.

Ondertussen waren de KNVB-topmannen Gijs de Jong en Just Spee al onderweg naar Qatar. Zij wilden snel theedrinken met de baas van de bond daar. Die was diep beledigd geweest door Van Gaals uitspraken. Tijd voor damage control! De Jong legde hem uit dat wij in Nederland nu eenmaal zo lekker direct zijn. Neem die oude mallerd die onze bondscoach is dus met een korrel zout, beste meneer Hamad bin Khalifa al-­Thani!

Lise Klaveness - Fifa: 4-0

Het wekt allemaal weerzin. Maar dan ineens is daar Lise Klaveness, voorzitter van de Noorse bond. Ze boycotte deze week een Fifa-bijeenkomst met arbeidsmigranten in Qatar, omdat de media er niet bij mochten zijn. Vervolgens sprak de oud-international op het Fifa-congres een zaal vol mannen toe. Ze begon over mensenrechten, ­gelijkheid en democratie en dat die nooit ‘in de basisploeg’ hadden gestaan bij de Fifa.

Bam, die zat, 1-0.

Haar volgende punt: corruptie. “De Fifa heeft in 2010 de WK’s van 2018 en 2022 op een onacceptabele manier toegewezen, met onacceptabele gevolgen.” Dat was 2-0.

Klaveness vroeg de Fifa om hulp aan families van overleden gastarbeiders. 3-0.

Ze nam het op voor de lhbti’ers in het gastland. “Ik droom nog steeds over voetbal voor jongens en meisjes, van alle kleuren, van iedere geaardheid.” 4-0.

Dat ze had gescoord, bewees de voorzitter van de WK-organisatie in zijn repliek. Briesend begon hij terug te meppen.

De rol van pretbederver

Zo doe je dat, KNVB. Heb op zijn minst het lef om bij deze Fifa een pain in the ass te zijn. Ik krijg de indruk dat de geestelijk onafhankelijke Van Gaal wel voor zo’n rol begint te voelen, straks in het hol van de leeuw. Dan hoop ik dat zijn avontuur in een sportief succes eindigt: Van Gaal en Oranje in de rol van pretbederver op een feestje dat door de macabere achtergrond nooit een feestje kan worden, hoezeer vrouwen op leeftijd met oranje hoedjes daar ook luidkeels zingen dat ze seks met een kale willen. Ctrl-alt-delete.

